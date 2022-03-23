Грузинские цены на топливо стали европейской ценностью

Цены на топливо в Грузии в очередной раз рекордно выросли, преодолев уровень четырех лари. Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс. Импортеры нефти затрудняются делать прогнозы на будущее, но опасаются российского демпинга.

В течение последних нескольких месяцев мировые цены на топливо медленно и постоянно росли, но после вторжения России в Украину динамика усилилась, в том числе и в Грузии. С 24 февраля топливо премиум-класса на местном рынке подорожало на 64 тетри, обычное – на 60 тетри, более других подорожало дизельное топливо – на 85 тетри.

Вано Мтвралашвили, глава Союза экспортеров нефтепродуктов, считает, что рост цен в Грузии обусловлен ростом международных цен на топливо и снижением курса национальной валюты:

«Несмотря на то, что российская нефть пока не находится под международным эмбарго, наблюдается тенденция снижения ее продаж через морские порты. Подобное нарушение цепи спроса и предложения стало дополнительным фактором роста цен. Многое будет зависеть от исхода войны, пока ситуация остается непрогнозируемой, и наши ожидания довольно пессимистичны, так как даже в самом негативном раскладе мы не предполагали превышение порога в 4 лари. Разумеется, не последнюю роль здесь играет обесценение лари с начала войны в отношении доллара на 10%. Впрочем, тенденция носит глобальный характер, в США и Европе цены также возросли на порядок».

Согласно данным ресурса GlobalPetrolPrices.com, ситуация с ценами на топливо среди постсоветских стран выглядит следующим образом. Самый дешевый бензин в Казахстане (0,4$). Далее следует Туркменистан (0,42$), Россия (0,48$), Азербайджан (0,58$), Узбекистан (0,84$), Украина (1,17$). В Грузии средняя цена бензина составляет 1,2$, что сопоставимо с ценой в Турции или США (1,22$).

Что касается географии грузинского импорта топлива, то она выглядит следующим образом: в январе-феврале текущего года наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива был осуществлен из Румынии – 52,8 тыс. тонн, что составило 28,9% от всего импорта. Далее следуют Болгария – 35,6 тыс. тонн – 19,5%, Азербайджан – 34,9 тыс. тонн – 19,1%, Россия – 29,2 тыс. тонн – 16%, Туркменистан – 23,1 тыс. тонн – 12,6%, Турция – 3,6 тыс. тонн – 2%, Греция – 2,5 тыс. тонн – 1,4%, говорится в информации Союза импортеров.

Заал Якобидзе, глава компании Senta Petroleum, считает, что нынешняя ситуация создает дополнительные риски для топливного бизнеса. По его словам, существует опасность того, что российские нефтяные гиганты через свои дочерние компании будут предлагать рынку относительно низкие цены, с которыми другим компаниям будет трудно конкурировать.

«Для импортеров нефти наступил трудный период. Просчитывать что-то, предпринимать правильные шаги становится невозможно. Есть еще один фактор: попавшая под санкции Россия ради валютной выручки может начать продавать топливо ниже мировых цен. Если дешевое топливо хлынет к нам из России, большая часть бизнеса может оказаться в очень сложном положении», – заявил бизнесмен.

Напомним, из крупных игроков грузинского рынка нефтепродуктов два – российские. «Лукойл Грузия» является дочерней компанией одноименного гиганта, а компания Gulf была приобретена в 2014 году российским гигантом и государственной нефтяной компанией «Роснефть».

Между тем ситуация на топливном рынке уже начала сказываться на междугороднем транспорте. По словам директора тбилисского автовокзала Нестора Микатадзе, водители дальних направлений уже повысили цену за проезд на 20%, что касается ближних направлений, то тут цена билета выросла на 10-12%.