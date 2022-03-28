Тадтаев переводит уголовные стрелки на оппонентов

Внеочередное заседание югоосетинского парламента сегодня вновь не состоялось. Группа депутатов инициировала его проведение для разбирательств нарушений в ЦИК, о которых стало известно с обнародованной экс-президентом Эдуардом Кокойты видеосъемки, на которой запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Оппоненты власти требуют объективного расследования произошедшего и ставят под сомнение легитимность предстоящих президентских выборов.

До сих пор распространенные в соцсетях и переданные депутатам кадры с камер видеонаблюдения над кабинетом главы ЦИК власти никак не прокомментировали. Как и слитую в сеть переписку Эмилии Гагиевой с одним из персонажей этой видеозаписи – членом рабочей группы ЦИК Игорем Чочиевым, в которой он прямо обвиняет ее в соучастии.

Первая попытка собрать внеочередное заседание парламента была предпринята 25 марта, когда указанные кадры стали достоянием общественности. Однако в законодательный орган пришли только 14 депутатов из четырех фракций. Представители партии большинства – «Единой Осетии» – приглашение проигнорировали. Спикер Алан Тадтаев заявил тогда журналистам, что «не собирал сессию и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации».

Тогда же часть депутатов выступила с совместным видеообращением:

«Сегодня, 25 марта, была опубликована информация, свидетельствующая о том, что в ночное время в здание ЦИК проникли представители партии «Единая Осетия» и посторонние люди, не имеющие отношения к работе ЦИК. Информация свидетельствует о том, что в работе ЦИК сложилась нездоровая ситуация, указывающая на совершение преступления, затрагивающего сферу государственной безопасности РЮО. Мы, представители политических партий, обратились к председателю парламента и фракции «Единая Осетия» с требованием незамедлительного проведения внеочередной сессии парламента РЮО. Наше обращение осталось без ответа. Учитывая сложившуюся сложную общественно-политическую ситуацию, которая грозит вылиться в массовые протесты населения в столь сложное время, мы обращаемся к генеральному прокурору РЮО и председателю Комитета госбезопасности РЮО явиться в парламент и дать разъяснения относительно того, какие меры принимаются соответствующими правоохранительными органами по обнародованным фактам, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления…»

За время, прошедшее с пятницы, в медиа-центре «ИР» была предпринята попытка всеми зарегистрированными и незарегистрированными кандидатами выработать общую стратегию действий, однако к общему знаменателю прийти не удалось.

О том, что заседание парламента сегодня не состоялось, первым на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил незарегистрированный кандидат Рустам Дзагоев:

«…К своему удивлению, обнаружил, что в назначенное время никто не пришел, за исключением ряда депутатов, которые находились на своих рабочих местах. Затем и вовсе нам сообщили, что сессия парламента не была назначена. Говорил об этом неоднократно и повторюсь: до тех пор, пока каждый кандидат пытается решать вопросы в одиночку, пока каждый будет действовать кулуарно, пока мы не объединим усилия, результат будет нулевым».

Позже «Эхо Кавказа» дозвонилось до депутата Давида Санакоева, который рассказал, что происходило сегодня утром в стенах парламента:

«Сегодня мы собрались – все те же депутаты, все та же группа депутатов, которая собиралась и до этого: это и Компартия, и «Ныхас», и «Народная партия», объединение «За справедливость», я. Мы все вместе собрались на сессию. У нас 23 марта уже было письмо на имя председателя парламента, на нем расписались несколько депутатов, это было обращение, где сказано о том, что в связи со сложной ситуацией, которая складывается внутри и вокруг Южной Осетии, и в связи с тем, что происходит с нашими гражданами, которые проживают здесь, в Южной Осетии, мы хотели собрать сессию. Чтобы прояснить эти вопросы с приглашением председателя ЦИК, председателя или представителя КГБ, Минфина и других. Потому что назрел ряд вопросов, на которые мы не получали ответ. Нас постоянно обманывали, что «через неделю ответим на вопрос, через три недели». И поэтому мы обратились к председателю парламента, он согласился, потом не созвал сессию, сославшись на свою фракцию, что она не хочет сессии. Когда мы увидели вот эти материалы из интернета (кадры из ЦИК) с камер видеонаблюдения, мы снова обратились, чтобы собрать сессию. Так как это событие, не требующее отлагательств в таких вопросах. Однако нас опять проигнорировали и председатель, и все остальные. То есть остались только те, кто инициировал проведение сессии».

По словам депутата, «не отвечали они и на телефонные звонки, и точно так же не отреагировали до сегодняшнего дня ни председатель КГБ, ни прокуратура. Как будто ничего серьезного не произошло. Хотя, на самом деле, вопрос касается всего нашего государства и прав и свобод наших граждан». В беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев также сообщил, что сегодня в эти ведомства были направлены письма депутатов, в которых они требуют оценить слитые в сеть кадры с камер видеонаблюдения в Центризбиркоме.

В конце рабочего дня на сайте законотворческого органа появился ответ спикера Алана Тадтаева коллегам. Он подчеркнул, что «попытка силой захватить парламент для проведения псевдосессии является уголовно наказуемым деянием». По его словам, «партия «Единая Осетия» категорически отказывается участвовать в подобных незаконных мероприятиях». А видеозапись из здания ЦИК назвал «сплетенной на коленке подделкой» и «фейком, вбрасываемым оппозицией».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия