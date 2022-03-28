Валерий Джинджолия: «В стационарах гораздо меньше людей»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Абхазии опустилась на рекордно низкий уровень, который, по словам руководителя Сухумского ковидного центра Валерия Джинджолия, регистрировался год назад. По его мнению, если такая тенденция сохранится еще хотя бы два-три месяца, то ковид может стать обычным заболеванием, не вызывающим эпидемии.

По последним данным Оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, за сутки ПЦР-тестирование было проведено у 78 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них. Это рекордное снижение числа заболевших, которое возвращает к началу пандемии, ничего подобного не было очень давно. Всего в лечебных учреждениях Абхазии на данный момент лечатся 44 человека, десять из них в тяжелом состоянии. Летальных случаев за время пандемии было 679, всего заболело – 53341 человек.

Руководитель Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерий Джинджолия сообщил, что в Абхазии такой же примерно спад заболеваемости, какой был год назад:

«У нас действительно сейчас благополучная ситуация, у нас спад очень хороший, такой, какой был в прошлом году примерно в это же время. Очень снизилось количество обращений, до 4-6 человек в день, это очень хорошо, это вместе с центром и с выездной бригадой. Если такая тенденция и дальше сохранится в течение двух-трех месяцев, это будет очень, конечно, хорошо. Надеемся на то, что это типа завершения пандемии в том виде, в каком это было раньше, с волнами, с загрузкой системы здравоохранения и так далее. И, скорее всего, ковид перейдет в какое-то такое эндемическое заболевание, которое будет периодически встречаться, но не будет вызывать эпидемии, будем на это надеяться, по крайней мере».

Несмотря на благополучную ситуацию, Сухумский ковидный центр не сокращает персонал, а будет пока следить за динамикой:

«Учитывая опыт прошлого года, мы все-таки готовимся к тому, что, возможно, будет еще один всплеск, посмотрим…

– Ваш персонал работает как обычно или вы сократились?

– Мы работаем в прежнем режиме, мы еще неделю так будем работать, посмотрим, какая будет динамика, а потом, наверное, уйдем в более свернутый режим работы, как в прошлом году, но закрываться не будем.

– А по тяжести заболевания, какую картину вы наблюдаете?

– Все так же, как и раньше, с определенной частотой встречаются тяжелые пациенты и легкие, но, поскольку общее число пациентов снизилось, то и количество тяжелых пациентов тоже снизилось. В стационарах гораздо меньше людей, чем это было раньше, это все, в принципе, очень хорошие тенденции, мы надеемся, что они закрепятся. Отличие от прошлого года в том, что этот штамм, который сейчас, более легкий, если он сохранит доминирование и не будет вытеснен каким-нибудь другим штаммом, который будет более тяжелый и более заразный, то я думаю, что мы можем надеяться на завершение этой истории в том виде, в котором она была раньше».

В Абхазии от коронавирусной инфекции привились 18998 человек. Из них «Спутником Лайт» – 8390 человек, «Спутником V» – 10608. Минздрав располагает запасами российской вакцины обоих типов, и у населения есть возможность пройти вакцинацию.

В России за последние сутки заразились коронавирусной инфекцией более 21 тысячи человек, при четырех тысячах госпитализаций и примерно 400 смертей в сутки, а 28 марта в Москве зарегистрирован минимум умерших от ковида с июня 2021 года – 23 человека. Глава Роспотребнадзора России Анна Попова, по информации ТАСС, сегодня заявила, что пандемия не закончилась и считать ее «локализованной и завершенной нельзя». В соседней Грузии в данное время болеют около восьми с половиной тысяч человек, а в мире лидируют США – там болеющих более 16 млн человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия