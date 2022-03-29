Проект бюджета Госдепа США предполагает выделение Грузии $88 млн

Международная неправительственная организация Amnesty International в годовом отчете за 2021 год указывает на нарушения в сфере прав человека в Грузии, а также продолжительный политический кризис в стране.

В документе, в частности, говорится, что правящая партия «Грузинская мечта» победила в октябре прошлого года на местных выборах, «в ходе которых массово сообщалось о нарушениях при голосовании».

Amnesty International указывает, что «происходили атаки на представителей оппозиции, СМИ, критиковавшие власти, и неправительственные организации; их запугивали, их коммуникации прослушивались спецслужбами, всё это совершалось в обстановке безнаказанности».

Организаторы тбилисского Марша достоинства 5 июля объявили о его отмене, после того как полиция отказалась защищать их от агрессивно настроенных противников. Ранее в тот же день агрессивно настроенная гомофобная толпа разгромила здание, где находился офис «Тбилиси Прайда», и вынудила организаторов бежать. Около 50 журналистов, находившихся на месте событий, были атакованы и получили травмы. Одного из них, оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, сильно избили, а спустя шесть дней после инцидента он был найден мёртвым у себя дома. Власти отрицали свою ответственность и винили организаторов марша в том, что это они спровоцировали насилие; кроме того, была опубликована длинная видеозапись последнего дня Лексо Лашкаравы с камер наблюдения, намекающая, что он, возможно, приобретал наркотики» , – говорится в докладе.

Международная НПО указывает, что по состоянию на конец года властям не удалось установить организаторов массового насилия и обеспечить эффективное расследование произошедших беспорядков.

В годовом отчете говорится о скандале, связанном с предположительной утечкой данных из Службы государственной безопасности Грузии.

«В СМИ и интернет просочились тысячи файлов, свидетельствующих о том, что велась массовая слежка и прослушивание коммуникаций. В материалах была собрана информация о личной жизни журналистов, гражданских активистов, политиков, религиозных деятелей и дипломатов. По состоянию на конец года расследование предположительно незаконной слежки не дало никаких результатов», – указывает международная НПО.

В Amnesty International указывают и на возросшую обеспокоенность «по поводу влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия, политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».

В этом контексте правозащитники рассказывают о «деле картографов», преследовании Георгия Руруа, аресте в феврале 2021 года лидера «Единого национального движения» Ники Мелия и задержании в октябре того же года экс-президента Михаила Саакашвили.

«После пятинедельной голодовки его принудительно перевели в тюремную больницу, где нет условий для оказания надлежащей медицинской помощи и где ему поступали угрозы и оскорбления от сокамерников, а тюремная администрация подвергала его унижающему достоинство обращению. 12 ноября он был переведён в военный госпиталь в критическом состоянии, однако 30 декабря его перевели обратно в тюрьму. Врачи сообщили, что его здоровье серьёзно пострадало в результате жестокого обращения. Расследование заявлений Службы государственного инспектора было прекращено в связи с упразднением этого учреждения. Ходатайство Михаила Саакашвили о пересмотре его дела было отклонено», – сказано в документе.

В отчете Amnesty International говорится о протестах против «Намахвани ГЭС» и приостановке строительства станции.

В документе также указано, что в Грузии, наряду с рядом других стран постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Украина) уровень вакцинации от коронавируса не превышает 30% от общего населения.

«Вакцинация продвигалась медленно, поскольку в обществе царили сильные антипрививочные настроения, поддерживаемые Грузинской православной церковью», – говорится в отчете.

Amnesty International рассказывает и о «повсеместных нарушениях трудовых прав» в Грузии, вводившихся в связи с пандемией коронавируса.