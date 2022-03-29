Москва предпочла Киеву Донбасс 

Итоги переговоров в турецком Стамбуле дают надежду на относительно скорое завершение военной фазы российско-украинского конфликта. Судя по заявлениям, стороны смогли достичь предварительных договоренностей по ряду вопросов, дающих надежду на компромисс.

Нежданный прорыв на переговорах в Стамбуле – Киев и Москва объявили о ряде решений, которые могут способствовать прекращению огня и переводу конфликта в дипломатическую плоскость. В частности, российская сторона заявила о кардинальном сокращении военной активности на киевском и черниговском направлении. Об этом на итоговом брифинге обмолвился замминистра обороны России Александр Фомин. При этом представитель военного ведомства призвал украинскую сторону к гуманному обращению с пленными российскими солдатами:

«Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Также я хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию, в том числе, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем вообще исключить практику пыток, применяемых к нашим, российским военнопленным».

Глава российской делегации Владимир Мединский, со своей стороны, отметил, что переговоры прошли конструктивно. В частности, Москва получила от Киева «понятно сформулированную позицию для включения в договор». Согласно Мединскому, есть подвижки и по вопросу встречи президентов Зеленского и Путина:

«Что касается вопроса встречи руководителей двух государств, мы с самого начала говорили, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработанный переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующим: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя, с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине. Однако мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей».

Интересно, что до последнего момента в Москве подчеркивали, что на данном этапе подобная встреча была бы контрпродуктивной.

Тем не менее, судя по всему, с договором, о котором говорит российская сторона, не все так однозначно. В Киеве свой взгляд на продолжение диалога с Москвой. Так, участник украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме:

«Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас».

Среди главных предложений, представленных Киевом, – то, что Украина подтверждает свой неядерный статус, отказывается от вступления в военные союзы, размещения иностранных военных баз и контингентов, проведения военных учений на своей территории без согласования государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. В обмен на это Москва не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз.

При этом в Киеве уже определились с гарантами этой самой безопасности для Украины. Как отметил член украинской делегации Давид Арахамия, ими могли бы стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. При этом некоторые страны уже дали свое предварительное согласие.

В договоре, по версии Киева, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО – «нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс». То есть, говоря проще, если против Украины начинается любая агрессия, будь то война или спецоперация, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Киеву помощь. Но для начала российские войска должны покинуть территорию Украины. Это, подчеркивает представитель украинской делегации Давид Арахамия, ключевой момент:

«На первом раунде переговоров мы спросили Российскую Федерацию, признают ли они Венскую конвенцию – закон о международных договорах. Они сказали да, и для нас это очень важно, потому что в статьях 52 и 53 четко сказано, что если международный договор подписывается под давлением, то договор недействителен. Поэтому для того, чтобы это соглашение имело силу и чтобы все стороны согласились с ним, на территории Украины должен быть полный мир, никаких иностранных войск, все должны уйти».

Еще одно новшество – стороны согласились обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно. Согласно схеме, предложенной украинской стороной, переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса. Что касается вопроса о статусе и судьбе так называемых ДНР и ЛНР, то он вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече. Пока же, если верить министру обороны России Сергею Шойгу, его главной задачей становится установление контроля над всей территорией Донбасса:

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели – освобождение Донбасса».

По сути, стамбульская встреча и последовавшие за ней заявления российской стороны показали, что Москва отказалась от одного из главных пунктов требований, не раз озвученных президентом Путиным, – о «денацификации» Украины. В любом случае, итоги переговоров в Стамбуле, по мнению наблюдателей, дают шанс на то, что военная фаза может закончиться в относительно недалекой перспективе.