«Внутриукраинский конфликт» Сергея Лаврова

Турция готовится принять очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Киев дал понять, что готов обсуждать нейтральный статус, но Москва не видит перспектив для встречи на уровне президентов. Второй месяц боевых действий показывает, что война превращается в позиционную – с блокадой населенных пунктов и жертвами среди мирного населения в результате обстрелов.

Киев и Москва готовятся к новому раунду переговоров. На этот раз в Стамбуле. Делегации уже прибыли в Турцию. По предварительным данным, встреча пройдет 29 марта. Впрочем, стороны не выказывают оптимизма по поводу предстоящего разговора. В интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что результат может принести лишь личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным. При этом Зеленский сформулировал компромисс, на который Украина готова пойти для завершения боевых действий:

«Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И, насколько мне помнится, они из-за этого начали войну».

В преддверии стамбульского раунда к прекращению огня российского лидера призвал и президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным.

Впрочем, в Москве, по всей видимости, к встрече глав Украины и России не готовы. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что время для такого разговора пока не настало, назвав при этом длящиеся уже месяц боевые действия «внутриукраинским конфликтом»:

«Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали внимание к этим проблемам долгие годы, Запад нас не слушал, теперь услышали. Он (Путин) сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал, все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?» – это сейчас просто будет только контрпродуктивно».

При этом, комментируя позицию России, Лавров подчеркнул, что основной целью Москвы является недопущение «освоения» Украины Западом и Североатлантическим альянсом в военном плане, в качестве угроз для России. А также вновь повторил тезис об обязательности «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Впрочем, президент Зеленский уже дал понять, что такие условия Киев рассматривать не будет:

«Мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятные абсолютно вещи».

Тем временем гуманитарная катастрофа в осажденном российскими войсками Мариуполе достигла такого масштаба, что требует немедленного вмешательства международного сообщества. Об этом, в частности, заявил глава МИД Франции. В ходе форума в Дохе Жан-Ив Ле Дриан сравнил ситуацию в Мариуполе с осадой сирийского Алеппо, который также был практически полностью разрушен в ходе совместной операции российских и сирийских правительственных войск:

«Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я думаю, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не предпримем. Мариуполь – это пример осадной войны, которую Россия ведет уже месяц. Может быть, они не планировали ее как осадную войну, но сегодня происходит именно это, и Мариуполь – это один из самых ярких примеров. Военная осада – это ужасный способ ведения войны, потому что происходит массовое убийство и уничтожение гражданского населения. Страдания просто кошмарны».

В Киеве утверждают, что большая часть зданий в Мариуполе разрушена, многие из них не подлежат восстановлению. Точное число жертв осады пока неизвестно, однако городская администрация сообщает, что речь идет о тысячах погибших. Только в результате российского авиаудара по городскому театру, где от бомбежек скрывались местные жители, как утверждается, было убито около 300 человек.

Противостояние продолжается и на экономическом фронте. «Большая семерка» отклонила требование президента России Владимира Путина осуществлять платежи за газ в рублях. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал позицию Москвы нарушением контрактов:

«Все министры G7 едины во мнении, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов. Они еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и стороны должны их соблюдать. Это означает, что оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как видно из этого единства и решимости, мы не будем разделены».

В Москве на это отреагировали сдержанно. Но при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что «благотворительностью» Москва заниматься не намерена:

«Ну, то, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно».

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в «недружественные страны» будет осуществляться в рублях. Список этих стран был существенно расширен в марте в ответ на беспрецедентные санкции в ответ на вторжение в Украину. Примечательно, что Грузия, ранее входившая в пятерку, после отказа Тбилиси присоединяться к рестрикциям в обновленный список не попала.