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В Грузию с начала войны в Украине въехали 35 тысяч граждан РФ, выехали – 20 тысяч
В Грузию со дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, по 20 марта включительно въехали 35 028 российских граждан, выехали из страны – 20 733.
Статистические данные МВД Грузии предоставило информагентству «Интерпрессньюс».
В ведомстве указывают, что cредняя статистическая погрешность данных составляет +/– 2,4%.
Ранее власти Грузии назвали дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.
17 марта в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что с конца февраля в Грузию въехали 30 439 граждан России, часть из них (17 801) покинула страну.
По словам Гомелаури, на фоне проблем с авиасообщением граждане РФ, жители Северного Кавказа, въезжают в Грузию из Турции через ТПП «Сарпи» и возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска «Дарьял» (Верхний Ларс).
Другие новости дня
С 2020 года в грузинских клиниках бесплатно обслужили 2440 жителей Абхазии и Южной Осетии
С 2020 года по март 2022-го включительно бесплатное медобслуживание в грузинских клиниках получили 2440 жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Об этом пишет агентство «Интепрессньюс» со ссылкой на Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
В частности, в 2020 году «Государственной программой реферального обслуживания» воспользовались 892 пациента, в 2021 году – 1248, в январе-марте 2022-го – более трехсот.
Кроме того, по информации грузинского ведомства, в грузинские клиники за медицинской помощью обратились 862 жителя самопровозглашенных республик с диагнозом «коронавирус». В 2020 году медобслуживание получили 262 ковид-пациента из Абхазии и Южной Осетии, в 2021 году – 600.
Как сообщается на официальном сайте грузинского ведомства, госпрограмма «предназначена для жителей Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, не имеющих грузинского паспорта или удостоверения личности». Ведущие клиники предоставляют пациентам медицинские услуги бесплатно, сказано в сообщении.
Samsung убрала букву Z из названий своих смартфонов в странах Балтии
Samsung убрала из названий своих смартфонов в некоторых странах Европы маркировку Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.
Изменения пока произошли только на официальных сайтах компании в Латвии, Литве и Эстонии. На это обратили внимание несколько изданий. Официальных заявлений руководства Samsung по поводу ребрендинга не было.
С 2020 года этой буквой маркировались серии складных телефонов Samsung - Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
В начале марта Samsung приостановила поставки своих продуктов в Россию.
На днях власти Германии заявили, что запретят демонстрацию буквы Z как символа поддержки российского вторжения в Украину. Представитель министерства внутренних дел ФРГ, отметил, что действия России являются преступлением, и люди, которые это оправдывают, также могут быть привлечены к ответственности.
От использования этой буквы в своем логотипе временно отказалась швейцарская страховая компания Zurich Insurance.
Югоосетинские выборы: Ибрагим Гассеев решил поддержать Александра Плиева
Снятый с предвыборной гонки экс-министр обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагим Гассеев решил поддержать на президентских выборах вице-спикера парламента Александра Плиева. Об этом говорится в обращении Гассеева, опубликованном в соцсетях.
«Вы знаете, что беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации меня, как кандидата в президенты, не позволяет мне дальнейшее участие в избирательной кампании.
Мы обязательно призовем к ответу всех причастных к порче подписных листов и иным махинациям, но сегодняшнее положение дел в Республике не терпит отлагательств. Мы должны жестко противостоять беззаконию и разорвать, наконец, этот порочный круг.
Таким образом, мной лично и моей командой принято решение поддержать кандидата в президенты Александра Плиева.
Сегодня Александр Михайлович тот человек, вокруг которого должны сплотиться здоровые общественно-политические силы. Времени на раскачку больше нет.
Врач от Бога, за плечами которого десятки спасенных жизней. Именно Александр Михайлович наравне с коллегами находился на передовой борьбы с пандемией коронавируса. При этом не допуская пробелов и в многолетней политической деятельности.
Знайте, что очередная ошибка просто недопустима!» – говорится в обращении Гассеева.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до выборов, которые должны пройти 10 апреля, лишь пять кандидатов. Все чаще звучат заявления о нелегитимности выборов.
Причиной взрывов под Белгородом мог стать пожар на складе боеприпасов
Вчерашние взрывы в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, однако, что эта информация официально не подтверждена. "Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации", -написал губернатор в телеграме. По его данным, жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушенных жилых и нежилых построек нет.
Взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится в 35 километрах от Белгорода и примерно в 20 км от границы с Украиной, произошли вечером 29 марта.
По данным ТАСС, взрывы произошли во временном военном городке, на территорию которого "попал снаряд", как утверждалось, с украинской стороны. Источники РИА "Новости" в экстренных службах рассказали, что, по предварительной информации, причиной взрывов стал человеческий фактор. В результате происшествия, по их данным, ранения получили четверо военнослужащих.
На прошлой неделе в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, был введён режим чрезвычайной ситуации. После того, как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд и есть пострадавшие. Других подтверждений этой информации нет.
В Украинский парламент внесён законопроект о запрете Русской православной церкви
В Верховную раду внесён законопроект о запрете на территории Украины Русской православной церкви Московского патриархата и входящих в неё церквей. Это означает, в частности, запрет самой массовой в стране Украинской православной церкви московского патриархата. Карточка документа выложена на сайте парламента.
Законопроект, ещё не поставленный в график голосования, предусматривает, что вся собственность органов церковной власти и управления РПЦ и УПЦ в стране в течение 48 часов со дня принятия закона национализируется. Церковь лишится и памятников архитектуры, находящихся в её пользовании, например, Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской Лавры. Приходам, монастырям и семинариям предложено дать 14 дней, на то, чтобы выбрать себе новую церковь "на основании законодательства о свободе совести".
Самая массовая на территории Украины Украинская православная церковь имеет широкую автономию в составе РПЦ, но регулярно критикуется за связи с Москвой. Её предстоятель, митрополит Онуфрий, постоянный член Синода РПЦ. При этом устройство православной церкви не подразумевает вертикали власти и прямого подчинения, патриарха Кирилла нельзя назвать "главой церкви", приходы подчинены епископам, среди которых предстоятель считается "первым по чести".
С конца февраля ряд епархий и приходов РПЦ на территории Украины и в западных странах резко критикуют фактическое игнорирование Кириллом войны в Украине. По меньшей мере, 15 из 53 епархий УПЦ и десятки приходов в мире перестали поминать Кирилла на богослужениях. От митрополита Онуфрия всё чаще требуют объявить автокефалию — полную церковную независимость УПЦ.
В мае в РПЦ запланирован архиерейский собор, в котором будут участвовать архиепископы и митрополиты церкви, ряд церковных экспертов призывает поднять на нём вопрос о независимости УПЦ или об отречении Кирилла.
Представитель УПЦ в интервью Украинской службе Радио Свобода ранее заявлял, что верные УПЦ — "это тоже украинцы". "Нам нужно объединиться, чтобы защитить нашу страну, а уже после войны мы будем решать, каждая конфессия в отдельности, как ей жить дальше", — цитирует редакция слова представителя церкви.
Запад предостерёг от потери бдительности в отношениях с Москвой
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова.
"Согласовано, что решимость западных стран не должна ослабевать, пока не прекратится ужас, который обрушился на Украину", - приводит заявление западных политиков офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.
"Голос Америки" отмечает, что во вторник президент США Джо Байден побеседовал по телефону с лидерами четырех европейских государств. Его разговор с Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, германским канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги был посвящён ситуации в Украине. Стороны обсудили, в том числе, ход украино-российских переговоров в Стамбуле и дальнейшие меры Запада по сдерживанию российской агрессии.
Заявление Москвы о сокращении активности армии РФ у Киева и Чернигова был сделано после завершения украино-российской встречи в Турции 29 марта. Джонсон и Байден выразили скептицизм. "Британский премьер подчеркнул, что оценки режиму Путина надо давать исходя из реальных действий, а не слов. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь вынудить страну и её союзников капитулировать", - говорится в сообщении офиса Джонсона.
Джо Байден также заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. И Байден, и Джонсон подчеркнули, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.
Разговор Байдена и европейских лидеров состоялся через два дня после возвращения президента США из турне по Европе.
Кирилл Серебренников уехал из России во Францию
Режиссёр Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом во вторник сообщил киновед Жоэль Шапрон. Он опубликовал в фейсбуке фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.
На нём режиссер одет в футболку с надписью: "Я выключаю телевизор". "А в голове: "Я включаю культуру". Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!" — написал Шапрон.
28 марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и отменил условный срок Кириллу Серебренникову и снял с него судимость по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд принял во внимание истечение половины установленного приговором испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба.
За последний месяц Россию покинули многие деятели искусств, несогласные с российским вторжением в Украину.
В июне 2020 года суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по делу "Седьмой студии", признав виновным в хищении государственных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал.
Зеленский: «Компромиссов по территориальной целостности не будет»
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной раунд российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле, заявил, что Киев готов продолжать переговорный процесс и нацелен на его результативность. Однако никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины "быть не может и не будет. Это четкие принципы, четкое видение возможного результата," - сказал Зеленский в видеобращении.
В целом, по его мнению, от российской стороны на переговорах прозвучали позитивные сигналы. Однако верить заявлениям о сокращении активности российской армии на киевском и черниговском направлениях пока не стоит. "Эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов, а украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны в Донбассе, что доверять можно только конкретному результату," - сказал Зеленский.
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии также предостерегли страны Запада от утраты бдительности в отношении России – после того как Москва объявила о решении снизить военную активность вблизи Киева и Чернигова. Президент США Джо Байден заявил, что не поверит в то, о чём говорит Россия, пока не увидит результата её действий. Байден подчеркнул, что Запад должен оставаться сплочённым и решительным в отношениях с Москвой.
- 24 февраля началось военное вторжение России в Украину. По состоянию на 29 марта масштабные боевые действия Москва ведёт только в Донбассе, в частности, продолжая вместе с подконтрольными сепаратистами штурм Мариуполя – стратегически важного порта. Ряд военных экспертов отмечал, что взятие города может позволить российской армии высвободить достаточные силы для окружения украинской группировки в Донбассе.
Россия остановила прокачку газа по трубопроводу «Ямал – Европа»
Россия прекратила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа" через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Днем 29 марта потоки газа в восточном направлении в Польшу и Германию по этому трубопроводу через станцию "Мальнов" составляли более одного миллиона четырёхсот пятидесяти кВтч/ч, но затем снизились до нуля. Что стало причиной остановки прокачки газа, не уточняется.
Поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.
Долгосрочный контракт на поставку газа через Польшу у "Газпрома" отсутствует. "Газпром" бронирует эти транзитные мощности на месячных или суточных аукционах, иногда полностью отказываясь от его загрузки.
28 марта, по данным ТАСС, "Газпром" впервые за две недели заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на полные сутки 29 марта. Затем был сделан еще один резерв мощностей прокачки газа на 30 марта.
- Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта перевести на рубли расчеты за газ с "недружественными государствами". Страны "группы семи" (G7) - США, Франция, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Япония- уже заявили, что не станут покупать у России газ за рубли. Позднее к этому заявлению присоединился и весь Евросоюз. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа покупать газ за рубли поставки прекратятся.
ВСУ: РФ отправила на войну 2 тысячи военных из Абхазии и Южной Осетии
Военные с двух баз в самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии – были переброшены на войну в Украину. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Украины.
По информации украинских военных, от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Ранее в СМИ сообщалось, что численность российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии составляет примерно по 3700 военнослужащих.
Батальонно-тактическая группа – временное формирование, обладающее оперативной гибкостью. Создается для ведения боя в мотострелковых и танковых бригадах на основе одного батальона и приданных ему подразделений артиллерии, ПВО, инженерных и обеспечения.
Как пишет Би-би-си, летом 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в составе российской армии насчитывается 168 БТГ.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- Югоосетинский президент Анатолий Бибилов опубликовал видео грузовиков и автобусов с людьми в военной форме и флагами Южной Осетии. Он сообщил, что пообщался с военными – «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- Позже в соцсетях появилось видео техники с югоосетинскими флагами, которую якобы заметили в Мелитополе.
- Южная Осетия в 2014 году первой признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на территории Украины.
- Абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 26 февраля текущего года.
Кадыров заявил, что потерял «близких людей» на войне в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потерял своих близких людей на войне в Украине.
«Я потерял своих близких людей. Раненые, также кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения, я им сказал: «Абсолютно не беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим», – сказал Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что в ходе боев в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, офицер МВД Чечни Руслан Геремеев. Раненого Геремеева в госпитале навестил глава Чечни.
Кадыров ранее лишь однажды, 1 марта сообщал о гибели уроженцев Чечни. «Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени», – сказал он тогда.
25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине. 3825 военных получили ранения. Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне с Украиной около 17 тысяч своих военных (данные включают и погибших, и раненых). Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий.
VPN-сервисы бесплатно предоставят доступ к блокированным в России СМИ
Команды трех VPN-сервисов заявили о том, что предоставят бесплатный доступ для россиян к заблокированным в России СМИ и социальным сетям. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта «Роскомсвобода».
Сервисы Amnezia VPN, Proton и HighLoad VPN поддержали петицию, запущенную ранее проектом, которую подписали почти 65 тысяч человек. Так Amnezia VPN предоставит доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального, социальным сетям фейсбук, инстаграм, твиттер, а также сайтам таких СМИ как BBC News, Associated Press, Радио Свобода, Euronews, TJournal, «Медуза», «Медиазона», «ОВД-Инфо» и другим.
Ранее международная «Агора» опубликовала доклад, в котором отметила значительное усиление цензуры в России с начала войны в Украине. Уже с 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать в СМИ уведомления об удалении информации о боевых действиях. Затем начались массовые блокировки. Сейчас, по данным авторов доклада, заблокировано 811 информационных ресурсов - это СМИ, фейсбук, твиттер, инстаграм. Компания Meta, которая владеет фейсбуком, признали экстремистской организацией.
- После российского вторжения в Украину 24 февраля российские власти заблокировали сайты множества независимых российских и зарубежных изданий, в том числе Радио Свобода и его проектов, DW, Би-би-си, «Медузы» и так далее. Телеканал «Дождь» после блокировки объявил о приостановке работы, радио «Эхо Москвы» закрылось. Против нескольких журналистов также были возбуждены уголовные дела по новому закону о так называемых фейках о действиях российской армии.
Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
В ходе своего визита в Брюссель председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел свою первую встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, на которой уделил особое внимание российской военной агрессии в Украине и многолетнему тесному сотрудничеству НАТО-Грузия.
Как сообщает Общественный вещатель, разговор также коснулся важности мира и стабильности в регионе и конкретных шагов, которые необходимо предпринять в этом направлении.
«Грузия была и остается верным партнером НАТО. Мы имеем многолетний опыт сотрудничества с НАТО и стоим плечом к плечу в вопросах безопасности. Важно, чтобы это партнерство активно продолжалось в этот кризисный период, как с точки зрения коммуникации, так и встреч», - заявил после встречи Папуашвили.
Грузинский борец Зураб Якобишвили завоевал титул чемпиона Европы
Грузинский борец Зураб Якобишвили (70 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште. В финальной напряженной схватке он победил армянина Армана Андреасяна 2:1.
Кроме золотой медали, Якобишвили также завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 65 кг, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодня же в Будапеште грузинский борец Бека Буджиашвили (57 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, победив в борьбе за третье место Салима Наима из Болгарии.
СМИ: предполагаемый организатор убийства Немцова ранен в Мариуполе
В ходе боев в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, офицер МВД Чечни Руслан Геремеев. Видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров навещает в госпитале якобы раненого Геремеева, широко распространяется в телеграм-каналах. В какой именно больнице сняты кадры - не ясно. Сообщается, что жизни Геремеева ничего не угрожает.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с Геремеевым и другими бойцами из Чечни, которые, как утверждалось, поднимают российский флаг над административным зданием в Мариуполе. Многие украинские военные предполагают, что большинство роликов, которые публикует в интернете Кадыров (по утверждению главы Чечни, он лично принимает участие в боевых действиях на востоке Украины) являются постановочными.
- Борис Немцов был убит в центре Москве в феврале 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых уроженцев Чечни – Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзана Кадырова.
- Долгое время считалось, что сотрудник МВД Чечни Руслан Геремеев, которого в организации убийства Немцова подозревало официальное следствие, бесследно исчез. Его хотели допросить, но не смогли, поскольку, по версии Следственного комитета, дверь дома по месту регистрации Геремеева никто не открыл.
- Бои за украинский Мариуполь ведутся с конца февраля. Город находится в осаде. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал действия российских войск «геноцидом», обвинив их в планомерном уничтожении жилых домов и убийствах мирных жителей. Власти РФ это отрицают. Известно, что до осады президент Украины Владимир Зеленский предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, однако те отказались, заявив, что будут сражаться до конца.
Президенты России и Франции обсудили ситуацию в Мариуполе
Президент России Владимир Путин во вторник провел очередную телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которой лидеры двух стран обсудили развитие ситуации вокруг Украины, сообщили в Кремле.
Путин, по информации его администрации, в частности, заявил, что «националисты» в осажденном российскими войсками Мариуполе должны прекратить сопротивление и сложить оружие – для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в городе. «Президент России детально проинформировал о мерах, принимаемых российскими военными для оказания экстренной гуманитарной помощи и безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя», - заявили в Кремле.
Комментируя осаду Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский в интервью группе российских журналистов на прошлой неделе сказал, что в городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои. Украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее обвиняла российских военных в том, что они «превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население». Об этом писал, в частности, сайт Крым.Реалии.
В офисе президента Франции также указали на «катастрофическую» ситуацию в Мариуполе, и что Париж не намерен ослаблять усилий для помощи жителям этого украинского города. Как следует из сообщения Елисейского дворца, Макрон в беседе с Путиным представил детали гуманитарной операции в Мариуполе, которую хотят курировать Франция, Турция и Греция. По словам Макрона, условий для такой миссии на данный момент по-прежнему нет.
Путин и Макрон во вторник отдельно обсудили результаты очных российско-украинских переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле.
В Кремле отметили, что в ходе беседы президентов поднималась также газовая тема – а именно решение Москвы перейти на оплату в рублях при расчетах за российский газ со странами ЕС. Эммануэль Макрон сказал, что у Запада нет возможности платить за газ в рублях.
Еврокомиссия во вторник - вслед за представителями государств «Группы семи» (G7) - заявила об отказе от российского требования платить за поставки российского газа в российской валюте. Страны Евросоюза утверждают, что российское требование нарушает действующие контракты, и отмечают, что не будут обходить свои же собственные санкции, введенные против Москвы за агрессию в отношении Украины.
Как пишет AFP по поводу прошедших во вторник телефонных переговоров президентов Франции и России, это был уже девятый такой разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. Макрон стремится сохранить дипломатические возможности для завершения кризиса вокруг Украины, добавляет французское агентство.
Доллар впервые за месяц опустился на Мосбирже ниже 86 рублей
Валютные торги на Московской бирже во вторник закрылись падением курса доллара на 5,01%, евро – на 2,58%.
На момент завершения торгов доллар стоил 85,25 рубля, евро – 94,1.
Днем в ходе торгов доллар на Мосбирже опускался ниже 83 рублей – впервые с 25 февраля, когда шел второй день военного вторжения России на территорию Украины.
Курс евро, также впервые с 25 февраля, находился во вторник ниже 93-х рублей.
Как отмечает Forbes, доллар в основном снижается с 10 марта. Тогда был достигнут исторический рекорд стоимости американской валюты на Московской бирже - 121,5 рубля.
В приводимой РБК экспертной оценке указаны два фактора укрепления российской валюты: анонсированный президентом России Владимиром Путиным переход на рубли в расчетах за газ для потребителей из так называемых «недружественных» для Москвы стран и новый очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта. С этими переговорами заметное изменение курсов связывают, в частности, и эксперты «Интерфакса-ЦЭА» (Центра экономического анализа).
Johnson & Johnson приостановит поставку средств гигиены в Россию
Американская компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию. Причиной такого решения называется «увеличение масштабов гуманитарного кризиса» из-за войны на территории Украины. Об этом сообщается на сайте компании.
При этом Johnson & Johnson продолжит поставлять в Россию лекарства и медицинское оборудование. Компания владеет десятками брендов, которые выпускают средства личной гигиены. Среди них Johnson’s Baby, Le Petit Marseillais, Listerine, Clean & Clear, O.B. и другие.
Также о приостановке работы в России сети магазинов спортивных товаров Decathlon объявил французский холдинг Association Familiale Mulliez. Компания заявляет, что такое решение было принято из-за международных санкций, влияющих на условия поставок. Decathlon утверждает, что продолжит поддерживать 2500 сотрудников в России.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Министр иностранных дел Грузии принял своего армянского коллегу
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, находящимся с рабочим визитом в Тбилиси.
По сообщению МИД Грузии, министры рассмотрели текущую повестку двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также ситуацию в регионе. Министры положительно оценили динамику контактов высокого уровня между Грузией и Арменией, что способствует дальнейшему сближению двух стран и расширению торгово-экономических связей между двумя странами. В связи с этим министры приветствовали регулярный характер проведения экономических комиссий между странами.
Разговор сторон также коснулся инициативы премьер-министра Грузии по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Давид Залкалиани проинформировал своего армянского коллегу о тяжелой гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в оккупированных регионах Грузии.
Кроме того, стороны обратили внимание на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией и подчеркнули важность этой даты, пишет Общественный вещатель.
Позже с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, в ходе встречи обсуждались отношения между Грузией и Арменией, а также ситуация в регионе. На встрече были подчеркнуты дружеские и добрососедские отношения между странами. Внимание было уделено предложенной премьер-министром Грузии «Инициативе мирного соседства», целью которой является установление формата диалога. Было подчеркнуто, что Грузия всегда выступала за мирное сотрудничество и сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.
Во встрече приняли участие посол Армении в Грузии Рубен Садоян, советник министра Ваган Костанян и ассистент министра Роберт Абисогомонян. С грузинской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили и исполняющий обязанности посла Грузии в Республике Армения Ираклий Кванчахадзе.
Три страны ЕС объявили о высылке десятков российских дипломатов
Нидерланды, Бельгия и Ирландия объявили во вторник о высылке больших групп российских дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности.
Как сообщил МИД Нидерландов, из страны высылаются 17 агентов российской разведки, которые были аккредитованы как дипломаты в различных российских представительствах. В Амстердаме сослались на информацию от собственных спецслужб. Министр иностранных дел Вопке Хустра подчеркнул, что правительство готово к любым ответным шагам со стороны Москвы.
Бельгия обязала покинуть страну 21-го российского дипломата, обвинив их в шпионаже, участии в операциях по влиянию и угрозе национальной безопасности. Речь идет о сотрудниках российского посольства в Брюсселе и консульства в Антверпене.
Ирландия объявила, что страну должны покинуть «четверо высокопоставленных чиновников» посольства России в Дублине. Их обвинили в участии в деятельности, «не отвечающей международным стандартам дипломатической работы». Обычно под этой формулировкой имеют в виду шпионаж.
Россия ответит на высылку своих дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «По всем дадим ответ», - сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.
После начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля целый ряд западных стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе США, которые обязали уехать 12 заподозренных в работе на разведку РФ россиян. Москва в ответ выслала 12 американских дипломатов.
Польская обвинила в шпионаже и обязала покинуть страну 45 российских дипломатов. Их высылка стала крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России. Москва все обвинения отвергла, назвав их безосновательными.
Женевские дискуссии отложены на неопределенный срок
Намеченная на конец марта встреча в рамках Женевских дискуссий отложена на неопределенный срок, сообщил агентству «Рес» руководитель югоосетинской делегации на переговорах, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев.
«Дата и формат проведения переговоров в рамках Женевских дискуссий будут обсуждаться позднее», – уточнил Кочиев.
55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года.
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Главное
В Стамбуле во вторник состоялся очередной раунд переговоров между представителями Украины и России. Это первые с середины марта очные переговоры. Предыдущие несколько раундов проходили по видеосвязи.
Переговоры проходили в стамбульском дворце Долмабахче в закрытом от прессы режиме.
Спустя примерно три часа после начала переговоров они завершились. Ранее утверждалось, что они продлятся два дня. Пока неясно, когда пройдёт следующий раунд.
Предложения Украины
После завершения переговоров глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украины в случае её нейтрального статуса. По его словам, гарантами должны стать постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию, а также Турция, Германия, Израиль и ряд других стран. Страны-гаранты должны будут предоставить Украине военную помощь в случае агрессии.
По словам Арахамия, международные гарантии пока не будут распространяться на аннексированный Крым и неподконтрольные Украине территории Донбасса. Договор должен быть одобрен на референдуме после вывода российских войск. Все страны-гаранты должны помогать Украине вступить в Евросоюз.
Ещё один участник украинской делегации Александр Чалый отметил, что, имея международные гарантии, страна может согласиться на нейтральный безъядерный статус. На её территории не будет иностранных военных баз.
По вопросу аннексированного Крыма Украина предлагает на 15 лет гарантировать, что не будет пытаться вернуть его военным путём. В это время должны вестись переговоры о статусе полуострова. Вопрос Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путём переговоров президентов двух стран.
Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что переговоры прошли конструктивно, позиция украинской стороны будет донесена до Владимира Путина. Он также сказал, что встреча президентов России и Украины возможна параллельно с парафированием главами МИД договора о гарантиях.
Минобороны России после переговоров заявили, что в качестве шага навстречу Украине приостановит военную активность в Киевской и Черниговской областях. При этом основные бои сейчас идут на востоке и юге Украины.
Эрдоган и Абрамович
Президент Турции Реджеп Эрдоган, ставший посредником, обратился к участникам переговоров перед их началом. "Сейчас мы вступили в период, когда должны быть конкретные результаты переговоров. В интересах всех добиться прекращения огня как можно скорее", — цитирует Эрдогана NTV. Турецкий президент выразил надежду, что возможный прогресс "проложит путь для встречи лидеров" России и Украины, которых он назвал "дорогими друзьями".
В переговорах в Стамбуле участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, который официально не является членом делегации. Агентства распространяют его фото с Эрдоганом, сделанное, очевидно, перед началом переговоров.
Абрамович выступал в качестве посредника и ранее. Накануне ряд западных СМИ сообщил, что в начале марта он и двое украинских представителей после одной из встреч почувствовали симптомы отравления. Представители бизнесмена это не подтверждали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что "Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной".
Комментарии по ходу переговоров
Переговоры начались со встречи руководителей делегаций - помощника российского президента Владимира Мединского и главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.
На промежуточном брифинге по ходу переговоров член украинской делегации Михаил Подоляк сказал, что обсуждается "договор о международных гарантиях безопасности для Украины". Второй блок вопросов, который обсуждается, это гуманитарные вопросы и прекращение огня. Подоляк также отметил проблему эскалации конфликта, отметив, что появляются призывы к уничтожению целых наций и видеозаписи с фактами нарушения Женевской конвенции об обращении с пленными. Мединский сказал, что украинская сторона пообещала расследовать появившееся недавно видео, на котором предположительно украинские военные стреляют в безоружных российских пленных, и наказать виновных.
По словам Мединского, спустя несколько часов может быть сделано заявление о ходе переговоров. Предположительно, сегодня они не завершатся.
Что предшествовало
Как заявил ранее в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня". "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал Кулеба.
Как пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров, Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, - сообщили источники издания на условиях анонимности.
Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.
Глава российской делегации Владимир Мединский, говоря о ходе переговоров, отмечал, что"по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Так , по вопросам статуса Донбасса и Крыма позиции сторон остаются максимально далекими.
21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти вопросы будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.
Президент Украины также заявлял, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, по его словам , можно обсуждать некий компромисс.
24 февраля началось крупномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас бои идут на севере, юге и востоке страны.
«Это не пушечное мясо» – в Южной Осетии говорят о необходимости «спасти ребят»
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками заявил, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия».
«Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд (уже) практически потеряли», – сказал Кокойты.
Оппозиционер считает, что военные могут погибнуть в Украине, а это – «молодежь, которая только-только становится на ноги». Он рассказал, что был знаком с Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военных действий.
«Он даже своего сына месяц на руках не держал. Сын остался сиротой. И сколько таких сейчас будет. Давайте об этом подумаем. Давайте хотя бы в этом объединимся, чтобы спасти наших ребят», – добавил Кокойты.
При этом экс-президент выступил в поддержку российского вторжения в Украину.
«Мы понимаем, что если Россия проиграет, проиграем мы все. Мы это прекрасно понимаем. Ни один человек в Осетии не говорит «нет». Мы, наоборот, говорим: «да, мы поддерживаем Путина, мы поддерживаем Россию». Это наша обязанность как стратегических партнеров», – заявил Кокойты.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- В Цхинвали по инициативе Бибилова начался сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в российской «специальной операции», а также жителям «ЛНР» и «ДНР».
РФ «кардинально сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях»
Российская армия приняла решение «радикально сократить военную активность» у Киева и Чернигова. Об этом 29 марта заявил заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует ТАСС. Представитель российской стороны на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва «делает два шага» для деэскалации ситуации.
Заявление о сокращении активности сделано после завершения переговоров между сторонами в Стамбуле. Незадолго до этого российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия считает достигнутыми первые цели вторжения в Украину и планирует сосредоточиться на вытеснении украинской армии из Донбасса — территорий сепаратистских республик, независимость которых Москва признала в феврале.
Заявление о сокращении активности происходит на второй день после того, как украинская сторона заявила об успешных контратаках под Киевом. Пророссийские источники объясняли их перегруппировкой и ротацией российских войск. Украина, в частности, заявила о занятии Ирпеня и Тростянца (Москва официально это не комментировала, неофицильные пророссийские источники заявляли, что в этих городах на момент освобождения не было значительных российских сил).
Россия начала наступление на Киев сразу после вторжения в Украину 24 февраля. Ряд западных СМИ, цитируя анонимные источники, заявлял, что американская разведка опасается, что украинская столица будет захвачена в течение нескольких дней. Однако наступление удалось остановить, никаких значительных успехов на этом направлении Москве не удавалось достичь с начала марта.
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