Вахтанг Гомелаури ушел от русского вопроса

Министр внутренних дел Грузии отчитался в парламенте о проделанной за 2021 год работе. Впрочем, большую часть своего выступления Вахтангу Гомелаури пришлось посвятить текущим событиям и отвечать на вопросы оппонентов о позиции властей Грузии в отношении Украины.

О вопросах, которые подготовила оппозиция министру внутренних дел, выступившему сегодня с годовым отчетом в парламенте, было известно заранее. Оппозиционеры хотели узнать от Вахтанга Гомелаури его мнение о войне в Украине, как она отразится на Грузии.

Глава МВД начал свой отчет со слов поддержки Украины:

«Для нас особенно важно и очень болезненно то, что сейчас происходит в Украине. Мы прочувствовали и перенесли все, что связано с агрессией и войной, на нашей родине в 2008 году. Я, как рядовой гражданин и министр внутренних дел Грузии, выражаю полную поддержку дружественному украинскому народу. В Украине тяжелая ситуация, погибают дети, женщины и старики, бомбят города, и, к сожалению, очень много жертв. Мировое сообщество и лидеры должны сделать все, чтобы это война завершилась как можно скорее. Правительство Грузии на всех международных уровнях политически поддерживает Украину. Беспрепятственно в Украину отправляется гуманитарная помощь».

Гомелаури коснулся и темы усиления контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы. Этот вопрос последние несколько недель тревожит не только оппозицию, но и значительную часть общества. Роста количества граждан РФ, пересекающих границу Грузии, не наблюдается, заверил присутствующих министр:

«МВД в рамках своей компетенции делает все, чтобы параллельно с развивающимися событиями в стране сохранялись порядок и безопасность. Контроль на государственной границе усилен. Ни у одного государства границы не защищены на все 100%, даже границы более сильных стран, чем наша, но МВД совместно со Службой госбезопасности осуществляет все возможные превентивные мероприятия, чтобы максимально защитить нашу границу. Хотел бы прокомментировать и распространяемую в последнее время информацию о пересечении нашей границы гражданами России. Известно, что в 2020-21 годах границы в основном были закрыты. Потому сравню аналогичные периоды 2019 и 2022 годов. Эта цифра, по сравнению с 2019-м, меньше на 50%».

Впрочем, сейчас случаев пересечения государственной границы Грузии гражданами России из третьих стран становится больше. Это обусловлено закрытием воздушного пространства разных стран для РФ, продолжил министр. Грузию они используют в качестве транзитной страны, говорит Гомелаури, въезжают из Турции через пункт пропуска «Сарпи» и возвращаются в Россию через «Дарьял».

Министр привел и цифры: за последние три недели в Грузию въехало 30 439 граждан России, причем 17 801 граждан РФ уже покинули страну. За аналогичный период 2019-го государство посетили 64 008 человек. Зато поток граждан Украины за 21 день уменьшился, в Грузию въехало 8688 человек, а в 2019-м в это время страну посетили 9200 человек.

Между тем оппозицию больше беспокоят те граждане России, которые остаются в государстве, дала понять депутат от партии «Лело» Саломе Самадашвили, обратившаяся с вопросом к Гомелаури:

«Для нас особенно важно услышать от вас, что вы думаете, какое будущее ждет нашу страну? Мне интересно, есть ли у вашего ведомства информация о тех людях, которые приезжают в нашу страну из России и живут здесь. Чем они занимаются и может ли нахождение некоторых из них нести потенциальную опасность?»

«Делается все возможное», – ответил министр и перевел тему в другое русло. Судя по всему, в этом вопросе Гомелаури увидел критику, которой оппозиция подвергла власти за отказ журналисту «Дождя» Михаилу Фишману во въезде в страну:

«Естественно, контроль на границе усилен, работаем со Службой безопасности. У пограничников свои гайдлайны, сейчас задают больше вопросов, чем раньше. Такие же вопросы задавали и журналистам оппозиционных российских каналов. Многие спрашивают, почему их не впускают в Грузию, а других граждан России впускают. Я не представляю себе, что в какой-то стране мира есть пограничник, который будет спрашивать: вы из оппозиции или нет? Целый спор начали из-за журналиста телекомпании «Дождь». Мы до этого впустили, наверное, трех человек (журналистов этой телекомпании). Должна же быть какая-то логика?! Если бы принципиально не пускали журналистов этой телекомпании, то никого бы не впустили. Значит, он не соответствовал каким-то критериям».

Оппозицию слова министра явно не убедили, обвинения в том, что к приезжающим гражданам России правящая «Грузинская мечта» относится избирательно, не желая видеть в стране критически настроенных против Кремля людей, звучали и после выступления Гомелаури. О нежелании представителей грузинского правительства осуждать действия Москвы напомнил депутат от «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«Вы – министры и представители правительства – запрещаете упоминать Россию. Вы можете сейчас выйти и сказать, что Россия напала на Украину? Премьер-министр с начала этой войны ни разу не упоминал Россию, да и эти депутаты (представители большинства) лишь пять дней назад начали говорить, что Россия агрессор, и только потому, что я устроил скандал в комитете».

На это министр заявил, что неоднократно формулировал свою позицию о том, кто и как начал войну.