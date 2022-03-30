Члены партии экс-премьера вновь под ударом

До девяти лет лишения свободы грозит члену сакребуло Цаленджихского муниципалитета от партии Георгия Гахария «За Грузию» Геле Абуладзе. Он обвиняется в незаконном присвоении государственных земельных участков. Прокуратура обвинила в сговоре с ним и нескольких его родственников. В оппозиции считают, что таким образом власти пытаются наказать людей, отколовшихся от «Грузинской мечты».

По делу о мошенничестве в крупном размере уже проходят 11 человек, сообщают в прокуратуре: член сакребуло Цаленджихского муниципалитета от партии Георгия Гахария «За Грузию» Гела Абуладзе, его родные и близкие, а также один представитель местной мэрии. Как сообщают в ведомстве, мошенники в 2020 году обманным путем зарегистрировали на свое имя девять земельных участков в 100 083 квадратных метра на сумму 406 250 лари.

«Представитель мэра по договоренности выдал поддельные справки, на основании которых Г.А., члены его семьи и родственники с интервалом в один день обратились в государственный реестр и незаконно зарегистрировали на свое имя государственную собственность. В частности, его мать зарегистрировала земельный участок в 9 858 кв.м., сестра – 11 145 кв.м., двоюродные братья – два земельных участка, каждый по 12 500 кв.м. Кроме того, сотрудники Г.А. и приближенные к нему люди зарегистрировали пять земельных участков общей площадью 50 080 кв.м.», – сказано в письменном заявлении прокуратуры.

Расследование продолжается с целью установления других возможных участников преступления, говорят в ведомстве. В отношении Гелы Абуладзе и представителя цаленджихской мэрии Анзора Пипиа тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Остальные фигуранты дела должны выплатить залог в размере от 2000 до 6000 лари.

Проходящим по делу грозит от 6 до 9 лет тюрьмы по статье 180 – «мошенничество» и «служебный подлог». Как заявил адвокат Абуладзе Лаша Тодуа, своей вины они не признают:

«Геле Абуладзе выдвинуто обвинение по 180-й статье УК, что является полным абсурдом. Он не признает своей вины и планирует использовать все имеющиеся правовые механизмы для того, чтобы доказать свою невиновность в суде. Он считает, что эти задержания производятся по политическим мотивам».

Дело в том, что расследование началось незадолго до выборов в органы местного самоуправления 2021 года. Причем спустя некоторое время после того, как Гела Абуладзе заявил о своем намерении бороться за депутатский мандат в Цаленджихском муниципалитете от партии «За Грузию», утверждает член политсовета этого объединения Анна Бучукури:

«В целом власти приняли позорное и отвратительное решение – задержать мажоритарного депутата Цаленджихского района и достойного члена нашей команды господина Гелу Абуладзе. Вообще, мы долгое время говорим на эту тему, поскольку расследование это началось прямо перед выборами. Господин Абуладзе и его семья пользуются особым авторитетом в Цаленджиха, даже у избирателей и членов "Грузинской мечты"».

Таким образом власти, которые не смогли свыкнуться с поражением на выборах в Цаленджихском муниципалитете, пытаются наказать людей, отколовшихся от «Грузинской мечты» и примкнувших к партии экс-премьера, утверждают однопартийцы Абуладзе. С помощью незаконных арестов правящая партия так же старается изменить положительное отношение электората к оппозиции, считают они. Причем задержание депутата было осуществлено без каких-либо доказательств вины депутата, утверждает представитель партии «За Грузию» Бердия Сичинава:

«Это дело от начала и до конца политическое, на что указывает тот факт, что расследование началось сразу после политической активизации Гелы Абуладзе. Обвинительные показания в его адрес дал только один человек – представитель администрации одного села. Он заявил, что якобы по просьбе Гелы Абуладзе он зарегистрировал на его имя земельные участки. Тут же напомню, что участки, о которых идет речь, уже долгие годы принадлежат семье Гелы Абуладзе».

Впрочем, даже если вина депутата будет доказана, это дело четко указывает на существование в стране избирательного правосудия, считает эксперт портала «Время самоуправления» Ираклий Мелашвили:

«Первый вопрос, который возникает по этому делу: членом какой партии был господин Абуладзе, когда совершил это? «Грузинской мечты»! То есть, когда он состоял в партии власти, на это никто не обращал внимания, а как только он откололся – сразу стал продажным, коррумпированным чиновником. Я не знаю, совершал он это преступление или нет, но для меня важным является то, что его ни в чем не обвиняли, пока он не переметнулся к Гахария. Плохо, что в нашей стране закон по-разному касается членов правящей партии и оппозиции».

Единственный представитель правящей партии, откликнувшийся на обвинения, – депутат парламента Анри Оханашвили. Он назвал их «несерьезными» и предложил единомышленникам Абуладзе обратиться в суд, «если они считают, что для обвинений нет законных оснований».