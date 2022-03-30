Людмила Скорик: ВОЗ разработает новые программы для Абхазии

На этой неделе в Абхазии побывали два представителя Всемирной организации здравоохранения – Сильвиу Доменте и Нуне Долян, их цель состояла в разработке программ оказания медицинской помощи больным с постковидными осложнениями и с гепатитами В и С. Об этом визите и программах ВОЗ для Абхазии рассказала главный санитарный врач Людмила Скорик.

– Эти дни Абхазию посетили представители Всемирной организации здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, с какой целью они приезжали?

– Это наши давнишние друзья – Сильвиу Доменте, который приехал с целевым визитом и привез соответствующего специалиста – Нуне Долян, которая и далее будет работать в Абхазии. Перед ней поставлена определенная задача по оказанию медицинской помощи в виде определенных программ, которые будут разработаны применительно к абхазским требованиям.

– Что это за программы?

– Одна из программ – это доступ к медицинской помощи нашим пациентам, у которых возникли постковидные осложнения, потому что таких пациентов становится все больше и больше. Вроде бы перенесли COVID-19 в легкой форме, однако со временем появляются осложнения. Будет оцениваться ситуация, насколько много таких пациентов, каковы сложности этих заболеваний, и будет разработана программа помощи таким пациентам. Вторая программа, о которой вчера мы тоже разговаривали, – это доступ к медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами В и С. У нас в Абхазии есть фонд, который помогает людям со СПИДом и ВИЧ, однако гепатиты В и С, которые также подрывают здоровье и ведут к тяжелым последствиям, таким как цирроз печени и онкологические заболевания печени, для таких пациентов будет разработана программа помощи, чтобы они могли, невзирая на это заболевание, продолжать жить, и продолжительность их жизни будет увеличена с помощью препаратов. Эти лекарства довольно дорогостоящие, и некоторые пациенты с гепатитом не могут их приобретать. И они поставили еще один вопрос о помощи больным туберкулезом. Пока этот вопрос в разработке, потому что они за два дня не успели все объехать, вчера мы посетили только наш СПИД-центр. Второй представитель ВОЗ – Нуне Долян останется у нас здесь.

– Скажите, по ковиду они какую-нибудь оценку давали нынешней ситуации в Абхазии?

Они нацелили нас на то, чтобы мы ни в коем случае не расслаблялись, потому что штамм мутирует, и чтобы по противоэпидемиологическим мероприятиям мы ни в коем случае не ослабляли свое внимание

– Ввиду того, что ковид имеет волновой характер, с моментом накопления иммунной прослойки в нашем обществе заболеваемость приходит к единичным цифрам. Сейчас подобная ситуация во многих странах мира, однако они нацелили нас на то, чтобы мы ни в коем случае не расслаблялись, потому что штамм мутирует, и чтобы по противоэпидемиологическим мероприятиям мы ни в коем случае не ослабляли свое внимание.

Для Санитарно-эпидемиологической службы они предложили создать референсную лабораторию, которая могла бы оценивать оказание лабораторных услуг частными клиническими лабораториями, которые у нас в Абхазии сплошь и рядом, их много. Они должны быть все оценены государственным надзором по единому стандарту. Я, например, часто слышу от наших граждан, что вот там сдали одни анализы и получили одни результаты, тут же пошли в другую лабораторию, сдали свои биопробы и получили совершенно другие результаты. И чтобы такого не было, нам предложили организовать референсную лабораторию. Не знаю, насколько это будет быстро или долго, но это очень нужное мероприятие, которое бы очень помогло в Абхазии с лабораторными службами.

– Были ли еще какие-то интересные вопросы, которые представители ВОЗ ставили, и о которых мы не упомянули?

Поднимался вопрос организации удаленных онлайн-тренингов для наших врачей и среднего медперсонала. Врачи могут, сидя перед монитором, задавать вопросы непосредственно тому врачу, который находится в тысяче километров от нас

– Да, поднимался вопрос организации удаленных онлайн-тренингов для наших врачей и среднего медперсонала. В мировой практике страны разрабатывают новые стандарты лечения по различным заболеваниям, в том числе, конечно, и по COVID-19. Мы обсуждали с врачами СПИД-центра, кожвендиспансера, республиканской больницы новые стандарты лечения различных нозологий. Сейчас есть оборудование в Республике Абхазия, и наши врачи могут, сидя перед монитором, задавать вопросы непосредственно тому врачу, который находится в тысяче километров от нас. Организация таких тренингов тоже в их планах.

– Что за специалисты будут проводить удаленные тренинги? Что-нибудь об этом известно?

– Это будет желание наших докторов. Наши врачи будут задавать вопросы, ответы на которые они хотели бы услышать от того или иного специалиста мирового уровня, на этих вопросах как раз и будут строиться эти тренинги.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия