«Мы помним все!»

Экс-министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, которому ЦИК отказал в регистрации, заявил о поддержке лидера «Народной партии» Александра Плиева. Это может сделать Плиева серьезным конкурентом для других фаворитов предвыборной гонки.

Сегодня экс-министр обороны обратился на своей странице в социальной сети «Фейсбук» к сторонникам и призвал их поддержать кандидата в президенты Александра Плиева:

«…Вы знаете, что беспредельное вмешательство административного ресурса действующей власти в процедуру регистрации меня, как кандидата в президенты, не позволяет мне дальнейшее участие в избирательной кампании. Мы обязательно призовем к ответу всех причастных к порче подписных листов и иным махинациям, но сегодняшнее положение дел в республике не терпит отлагательств. Мы должны жестко противостоять беззаконию и разорвать, наконец, этот порочный круг. Таким образом, мной лично и моей командой принято решение поддержать кандидата в президенты Александра Плиева».

Плиева он назвал человеком, «вокруг которого должны сплотиться здоровые общественно-политические силы», и врачом от Бога, «за плечами которого десятки спасенных жизней». «Знайте, что очередная ошибка просто недопустима!» – написал Гассеев.

Александр Плиев хорошо известен югоосетинскому избирателю не только как врач-анестезиолог. С 2005 года он трижды избирался в парламент Южной Осетии, в данный момент является лидером «Народной партии» и вице-спикером. Он уже принял участие в двух теледебатах, накануне даже сделал ряд жестких заявлений в адрес действующего президента:

«Безусловно, как сказал господин президент, до этого очень высокий уровень культуры был, это был сталинирский уровень культуры, цхинвальский уровень культуры. Наше общество всегда отличалось высокими уровнями взаимоотношений между людьми, между политиками: это уважение, это «лаегжинад», как должны вести себя осетинский мужчина и осетинская женщина, это все показатели нашей политической культуры. Но, к сожалению, что мы видим сейчас? Разве эта политическая культура, когда президент приходит с тремястами вооруженными людьми в парламент? Это что, политическая культура?! Разве могли мэтры, как выразился президент, мэтры нашей политики сделать такое? Конечно же, нет! Или что у нас в последнее время творится с политической культурой в социальных сетях? Я не против «Фейсбука» или других социальных сетей, но вступать в полемику, материться в социальных сетях мужчине, осетинскому мужчине, позволить, чтобы он материл женщин? Это разве политическая культура? В том числе, в этих (разговорах) участвует господин президент, участвует нетипичными словами, можно сказать, потакает определенной группе людей в «Фейсбуке», так называемых котовых».

Напомнил Плиев и о том, что ценз оседлости для кандидатов был ужесточен именно усилиями возглавляемой Анатолием Бибиловым парламентской партией «Единая Осетия», что нарушило избирательные права многих молодых людей, получивших достойное образование за пределами республики.

Одним из фаворитов гонки по итогам двух телевизионных дебатов называют и лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева, выступления которого часто импонируют большой части аудитории:

«Я вот вчера и сегодня слушал, и такое впечатление, что пять лет работал (на должности президента) какой-то другой человек, а сегодня возле нас стоит человек, не имеющий к нему никакого отношения. Потому что слышим совсем другие слова. Наверное, он думает, что мы забыли, кто среди людей на площади говорил о плебисците (после смерти Джабиева). Наверное, мы забыли, как на каждого депутата собрались возбудить уголовные дела. Наверное, мы забыли, как в период кризиса депутатов по одному вызывали на восьмой этаж (кабинет президента). Наверное, многие забыли, как на людей натравливали сотрудников МВД, КГБ, Госохраны, причем несколько лет. Вот это все, наверное, у кого-то из памяти стерли. Сегодня тут стоят как святые, но мы помним все! И чтобы стоять перед людьми и честно смотреть им в глаза, надо пять лет работать, а не раздражать людей, устраивать в их домах обыски. Если у тебя что-то есть на нас, то вот мы стоим перед людьми и готовы ответить на любой вопрос. А привозить кого-то, чтобы про нас мультфильмы и кино снимали... Наверное, они думают, что таким образом смогут убедить в чем-то людей и они станут думать, как им надо. Вот что еще я хочу сказать, вот это обливание грязью и бесстыдство, мы не друг друга стыдим, за этим наблюдают со стороны. И мы знаем тех, кто все это делает. Сколько им заплатили, мы тоже знаем, и кому заплатили, прекрасно знаем. И скоро это покажем: кто взял за это деньги, в какой валюте и кто им эти деньги передавал».

Аудитория с интересом следит и за молодым политиком Гарри Мулдаровым, которому прочили поддержку экс-президента Эдуарда Кокойты.

Пока за десять дней до выборов политический союз «Гассеев-Плиев» стал первым. Хотя наблюдатели не сомневаются в появлении других объединений.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия