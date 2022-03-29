Выборы как спецоперация

Сомнительные с точки зрения легитимности выборы в Южной Осетии - дело уже привычное. Но, пожалуй, впервые в новейшей истории республики выборы превращены в государственное преступление.

Именно так. И свидетельство тому – опубликованные в социальных сетях записи с видеокамер в офисе Центризбиркома. По ним видно, как ночью в кабинет председателя ЦИК Эмилии Гагиевой приходят доверенные люди президента Бибилова – заместитель руководителя администрации президента Ацамаз Засеев и приглашенный из России в штаб Бибилова некий Виктор.

Эмилия Гагиева заводит их в свой служебный кабинет, туда же начальник отдела ЦИК в правительстве РЮО Фатима Джиоева приносит коробки, которые избирательные штабы Алана Гаглоева и Ибрагима Гассеева опознали, как их коробки с подписными листами. Затем Гагиева и прочие соучастники выходят из комнаты, а посланцы президента полтора часа чем-то там занимаются, очевидно, проводят манипуляции с подписными листами.

Такой выбор напрашивается. Если бы в кабинет привели девочек и принесли шампанское – напрашивались бы другие выводы, но им принесли коробки с подписными листами.

Это одна ночь в Избиркоме. Сколько таких «ночных смен» было еще, чьи еще подписные листы шуровали присланные Бибиловым «специалисты» – уже неинтересно. Зато нет сомнений, что в ночь с 10 на 11 апреля те же самые люди с такой же непринужденностью будут шуровать бюллетени для голосования.

После этого ЦИК не просто дискредитировал себя в глазах избирателей, он теперь преступная организация.

Единственный приличный человек в Центризбиркоме – представитель оппозиционной парламентской фракции «За справедливость» Тимур Кокойты, заявил о выходе из его состава. Об этом он объявил на своей страннице в Facebook:

«Собственно, я пришел в ЦИК лишь с одной целью – вовремя показать общественности, когда ее начнут обманывать. Полагаю, свою миссию я выполнил сегодня досрочно, за 15 дней до дня голосования. Без лишней патетики скажу вам: в день выборов 10 апреля вы ничего не решаете, ваши голоса не имеют значения, пока ключи от всех дверей у выходцев из партии «Единая Осетия».

Если кто-то еще из членов ЦИК считает себя человеком приличным и непричастным к тому, что творится за кулисами этой организации, сейчас самое время последовать примеру Тимура Кокойты.

Обнародованные кадры ночной жизни ЦИК прояснили в общих чертах планы президента Бибилова на эту избирательную кампанию. Реальные результаты не будут иметь значения, их будут преодолевать примерно теми же средствами, что мы видели на съемках «ночной смены». С технической стороны нет никакой разницы, что подменивать и портить – подписные листы или бюллетени.

Возмущения штабов будут продавливать по той же незамысловатой технологии, что и во время регистрации кандидатов: юридическая сторона вопроса на ЦИКе и Верховном суде, силовики страхуют на площади. Плюс информационное продавливание: президент и его спикеры не вступают в дискуссию с кандидатами и их штабами, они их как бы вычеркивают из информационной повестки.

Пока все указывает на то, что Бибилов намерен делать предвыборный пиар на украинской истории. Это логично. Спецоперация, которую запрещено называть войной, – это хороший фон для его избирательной кампании, потому что он не предполагает заведомо проигрышное обсуждение внутренних проблем.

По уверениям местных экспертов, именно он настоял, чтобы количество командированных в Украину югоосетинских контрактников было максимальным. Эксперты утверждают, что командование 4-й базы понимало деликатность момента (маленький народ, переживший войну и т.д.) и не хотело отправлять так много.

Со стороны Бибилова это была такая демонстрация лояльности Кремлю, которая особенно ценна сейчас. В этой сложной ситуации Анатолий Ильич не просто демонстрирует преданность, но готовность жертвовать самым дорогим – молодыми жизнями соотечественников.

«На сегодняшний день в Украине находится примерно 2,33% мужского населения Южной Осетии (с учетом младенцев и стариков). Это молодые, полные сил мужчины. То, что принято называть генофондом нации. Если экстраполировать процент на мужское население России, то сейчас в Украине должно было бы находиться 1,6 млн российских солдат», – так описывает ситуацию югоосетинский телеграм-канал bonvarnon.

Вполне понятно, отправка контрактников в Украину не прибавит Бибилову популярности в республике. Он как будто это понимал, поэтому и отправили парней по-тихому. Как теперь выясняется, без курева, без теплых вещей и без бронежилетов.

Многие ему припомнят, как он клялся, когда ликвидировал югоосетинскую армию и переводил солдат на службу по контракту в 4-ю российскую базу, что ни одного из них не пошлют за пределы республики.

«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем, – пишет президент Бибилов в своем телеграм-канале. – Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине».

Только вот среди этих парней нет его сына, он в это время учится в престижном российском вузе… Зато, по утверждениям инсайдеров, Бибилов, возможно, сам поедет на Донбасс, будет там изображать защитника российских интересов и отца-командира югоосетинских контрактников.

Это хороший способ уйти от дебатов. Лучше бухать с Пушилиным, чем отвечать на неприятные вопросы, начиная с обещанного расследования убийства Инала Джабиева, которое он спустил на тормозах, заканчивая ненаписанным диктантом и махинациями в ЦИКе.

Переживать уезжающему не за что – за собой Бибилов оставляет площадку, победить на которой невозможно. У конкурентов нет ни одного инструмента повлиять на ситуацию – ни в ЦИКе, ни в суде, ни в Генпрокуратуре. Тщетными оказались попытки оппозиционных депутатов хотя бы созвать внеочередную сессию и обсудить махинации в ЦИКе. Большинство из «Единой Осетии» во главе со спикером Аланом Тадтаевым ясно дали понять, что у парламента нет причин собираться до инаугурации Бибилова.

Вопрос к оппозиции: что она намерена делать в этих условиях?

Эдуард Кокойы предлагает сорвать эти выборы, но делает это как-то робко и неубедительно. В 2017 году он был куда решительнее. Вместо срыва избирательной кампании он лишь сокращает голоса для тех оппозиционных кандидатов, кого Бибилов все же допустил к выборам, то есть ослабляет их позиции.

Справедливости ради необходимо признать, что в 2017 году Кокойты было проще. Теперь политическая ситуация в России и вокруг нее сковывает действия оппозиции. Пока не понятно, чего здесь больше – одергиваний из Москвы или самоцензуры местных деятелей, но откуда-то вдруг возникло мнение, будто на фоне происходящего в Украине неприлично заявлять о своих правах на площади в Цхинвале. С чего бы это?

В свою очередь, четверо допущенных кандидатов почему-то вдруг поверили, что они участвуют в настоящих выборах, как будто Бибилов даст им шанс на честное подведение итогов голосования, на возможность отстаивать свои интересы в суде.

В пользу Бибилова и отсутствие коммуникаций между кандидатами, причем между всеми шестнадцатью – кого допустили к выборам и кого завернули. Они не слышат друг друга и уже вряд ли услышат. Эта ситуация дезориентирует протестное большинство, оно растеряно смотрит на своих представителей и не понимает, что происходит. Происходит немыслимое: оппозиция своими руками нейтрализует протестные голоса.

Если ничего не изменится, Бибилов уже победил, причем в первом туре. Никаких вторых туров не будет! И еще: в отличие от прочих избирательных кампаний, в этой проигравшие кандидаты будут выглядеть глупо.

«Когда вы играете с наперсточником, вы принимаете правила его игры, и когда вы ему проигрываете, у вас нет права жаловаться. Единственная возможность не быть потерпевшим – пнуть с ноги его доску для игры», – так о происходящем написал на своей странице в Facebook Тимур Кокойты.

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