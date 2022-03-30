После заявления Цхинвали в Сухуми исключили возможность вхождения в состав России

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба прокомментировал заявление властей самопровозглашенной Южной Осетии о намерении войти в состав России. По его словам, в Цхинвали не в первый раз ставят этот вопрос.

«Референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», - сказал Шамба агентству ТАСС.

Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по его словам, ни в абхазских политических кругах, ни в обществе нет таких настроений: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений о вхождении в состав РФ нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах – в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет».

По мнению Шамба, взаимоотношения Сухуми с Москвой – союзником и стратегическим партнером – должны развиваться «самым тесным образом».

«Совершенно очевидно, что и до этого было ясно, и сегодня, когда мы стоим на пороге новых взаимоотношений в мировой политике, новых построений в глобальной политике, в период, когда происходит такое переустройство, наши взаимоотношения с Россией должны быть еще более тесными. Мы должны строить совместные проекты на будущее - экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», - заявил он.