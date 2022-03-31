Абхазский оппозиционер: тема вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период»

Один из лидеров оппозиции в самопровозглашенной республике Абхазия, глава Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает, что вопрос вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период». Об этом Ардзинба написал в соцсети.

«Тема вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации является не новой на внутриполитической арене этой республики. Она возникает у них перед каждыми выборами.

Вопрос для осетин, действительно, важный, так как это один народ, разделённый на две части – северную и южную.

Напомню, на 10 апреля в Южной Осетии намечены президентские выборы, в которых участвует и нынешний президент Анатолий Бибилов. И вся активность вокруг референдума связана исключительно с выборами.

Но, на мой взгляд, учитывая текущую ситуацию в мире, этот вопрос не имеет никаких перспектив в среднесрочный период», – отметил Ардзинба.

Ранее в Сухуми заявили, что Абхазия не намерена вступать в состав России. Спикер парламента Валерий Кварчия отметил, что Конституция Абхазии не позволяет ей лишиться своей независимости. По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, в Абхазии нет политических сил, «которые исходили бы из отказа от независимости».