«Ввести внешнее управление Абхазией». Новая идея в «Новой газете»

Не сказать, что начатый 11 марта цикл из четырех критических статей в российской «Новой газете», посвященных абхазским реалиям, вызвал в Абхазии большой интерес и широкое обсуждение в интернет-сообществе. В последние годы во множестве зарубежных, в основном российских, СМИ публикаций о республике, написанных с разной степенью профессионализма, осведомленности о предмете разговора и доброжелательности, было немало. Нередко прочитавшие весь «сериал» во многом в нем соглашались, отмечая при этом, что о подавляющем большинстве проблем, «поднятых» «Новой», не раз и порой даже с большей остротой писали и говорили абхазские журналисты и блогеры.

В то же время недоумение у абхазских комментаторов, к примеру, вызывало «открытие Абхазии» автором одной из статей, которая только сейчас выяснила для себя, что в Республике Абхазии, оказывается, уже почти тридцать лет столицу именуют не «Сухуми», а «Сухум», а время там московское. Не меньшее недоумение вызвало и то, как насмешливо описывалась другим автором борьба в республике с мраморным клопом с помощью механического сбора (признанного специалистами самым эффективным и безопасным для окружающей среды методом). Зато она безоговорочно поверила в то, что мраморный клоп в Абхазии исчез (на самом деле это не так) после того, как грузинские самолеты опылили инсектицидом и сады в соседней Абхазии (?)…

Но вот что действительно вызвало бурную негативную реакцию в абхазском сегменте соцсетей, так это четвертая статья цикла, опубликованная в понедельник 5 апреля, и особенно приведенное в ней экспертное мнение госсоветника РФ первого класса Татьяны Полосковой (в прошлом – начальник управления по работе с соотечественниками и странами СНГ Росзарубежцентра при МИД РФ). Именно ее словами и заканчивается статья. Мол, если президент Абхазии Аслан Бжания не будет выполнять программу, согласованную с российским президентом, «то есть три варианта развития событий. Первый: Россия сажает в Абхазии кого-то вроде «внешнего управляющего», кто на месте будет защищать ее интересы. Второй: перекрывает финансирование. Третий: отзывает признание независимости. Хотя есть еще и четвертый вариант: все останется как есть».

В Абхазии в последние годы уже не раз и властные структуры, и общественность резко реагировали на звучавшие в РФ предложения инкорпорировать республику в состав России (Захар Прилепин и его единомышленники), отозвать признание ее независимости, то есть «вернуть» Грузии (Алексей Мельников). И вот еще новая идея, опубликованная в «Новой газете», – «посадить внешнего управляющего»!

«Бред!», «Интересно, как госпожа Полоскова это себе представляет», возмущались абхазские интернет-комментаторы. Указом президента РФ объявляются не имеющими юридической силы результаты президентских и парламентских выборов в соседней стране? И кто такая эта Полоскова, интересовались некоторые. В ответ какая-то интернет-пользовательница поместила ссылку на публикацию на «Эхе Кавказа» в октябре прошлого года «Похождения одного доктора наук в Абхазии», где приводились многочисленные обвинения граждан разных стран в адрес госпожи Полосковой в том, что она «разводила» людей на деньги по отработанной мошеннической схеме, приводилось мнение руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии. После прочтения той статьи многие задались вопросом, стоит ли «Новой газете» быть столь неразборчивой в выборе экспертов?

Сегодня мы связались с абхазским общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, и вот как он оценил предложения Татьяны Полосковой:

«Мне так кажется, что она просто мстит Абхазии. Все ее предложения сумбурные, неадекватные. Впрочем, в Абхазии этой даме никто не верит давным-давно. Такое мог сказать только человек, который далек от серьезной политики. Она просто не понимает существующих реалий. Ну, никак не может независимая Абхазия находиться под внешним управлением. Руководство Российской Федерации никогда на это не пойдет. Потом есть мировое сообщество… Ее здесь, мне кажется, обидели серьезно. Ее коллеги (в Россотрудничестве) были ею недовольны. Я помню эту женщину. Когда она тут на встрече говорила: «Я вам границы открою», и прочее, и прочее, наши бизнесмены смеялись над ней.

– Что значит: она границы откроет?

– Ну, вот когда в Сухуме был круглый стол, бизнесмены жаловались, что на границе сложно перевозить товары в обе стороны, российские пограничники и таможенники порой придираются, она сказала: «Решу этот вопрос»». Я так смеялся, что чуть со стула не упал. Она вела себя как премьер-министр Российской Федерации».

Мы заговорили о том, что, как пишет «Новая газета», 60% годового бюджета Абхазии составляет российская финансовая помощь, но в Южной Осетии эта доля стабильно больше, и тем не менее нападки в российском медиа-пространстве звучат, в основном, на Абхазию. Так же, как и призывы в духе идей Полосковой. Почему? Потому что Южная Осетия – совсем маленькая, там многие и так за вхождение в состав России, чтобы объединиться с Северной Осетией? Нугзар Агрба добавляет:

«Можно просто ответить: потому что там нет Черного моря».

Российский политолог Владимир Новиков прокомментировал ситуацию так:

«Если мы говорим о всем этом цикле статей, то совершенно очевидно, что это, скажем так, не просто попытка описать некую признанную Россией страну в черных красках, но это и попытка очернить всю российскую внешнюю политику на этом направлении».

Когда зашла речь конкретно о «вариантах госпожи Полосковой», Новиков сказал, что их можно рассматривать в двух ракурсах. Если бы это говорил, скажем, кандидат в депутаты Госдумы в расчете на «внутреннее потребление», чтобы набрать лишние голоса избирателей, представляющих специфическую часть электората, то ему можно было бы сказать «Садись, пять»:

«Если же мы будем рассматривать это все как экспертное суждение, или даже экспертную рекомендацию, то это не годится никуда. Причем не годится никуда именно с точки зрения российских национальных интересов. Что означает «введение внешнего управления»? «Введение внешнего управления» означает легитимизацию грузинского тезиса об оккупации Россией Абхазии. Предложение ввести финансовую блокаду, прекратить финансовую помощь – это гарантированный социальный взрыв, ответственность за который в Абхазии будет возложена на Россию, причем не только правительственными чинами, но и широким кругом населения. Третий вариант – отзыв признания. Возникает вопрос: а дальше что? Каким будет тогда статус российской военной базы на территории Абхазии? Это, повторю, с точки зрения российских национальных интересов. А если смотреть с точки зрения российско-абхазских отношений, то это, безусловно, создание негативного информационного фона».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия