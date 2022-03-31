В Тбилиси доставили тело грузинского добровольца, погибшего в Украине

Тело погибшего на войне в Украине грузинского бойца Давида Гобеджишвили доставили в Тбилиси сегодня на рассвете.

51-летний Давид Гобеджишвили – беженец из Абхазии, участник российско-грузинской войны в августе 2008 года. Он проживал в городе Ткибули на западе Грузии.

Пару недель назад Гобеджишвили отправившиеся в Украину в качестве добровольца. Он был убит 26 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом.

При помощи властей Грузии тело погибшего переправили в Варшаву, а оттуда – в Тбилиси.

Давид Гобеджишвили – это уже четвертый доброволец из Грузии, погибший за месяц войны в Украине. Тела еще двух бойцов – Гии Бериашвили и Давида Ратиани, доставлены на родину и захоронены в Тбилиси

Вывезти тело четвертого погибшего, экс-полковника Бахвы Чикобава, погибшего в Мариуполе 19 марта, до сих пор не удается, пишет агентство «Новости-Грузия».