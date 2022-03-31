Югоосетинский КГБ: гражданин Грузии планировал совершить провокацию в отношении российского воинского контингента

26 марта КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия в окрестностях села Гоиата Цхинвальского района был задержан гражданин Грузии Леван Мачабели, 1987 года рождения.

По сообщению югоосетинского КГБ, «в ходе проведения по данному факту оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что Л. Мачабели в период с 2005 по 2009 гг. являлся военнослужащим 3-й бригады ВС Грузии и принимал активное участие в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии».

По информации ведомства, после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины Л. Мачабели попытался вступить в «Грузинский национальный легион» и в качестве добровольца принять участие в боевых действиях против ВС России на Донбассе.

«Когда по причине проблем со здоровьем ему в этом было отказано, Л. Мачабели принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии и совершить провокацию в отношении российского воинского контингента, расквартированного в Республике. В качестве доказательной базы, подтверждающей преступный умысел Л. Мачабели, Комитетом получены заранее подготовленные указанным лицом видео, в которых он, обращаясь к руководству Грузии и Украины, а также грузинским военным, прямо заявляет, что «нанесет удар по русским» из Грузии. Также установлено, что сотрудники МВД Грузии, осуществлявшие 26 марта охрану государственной границы с грузинской стороны в районе н.п. Кере, беспрепятственно пропустили Л. Мачабели и не предприняли никаких шагов для его задержания», - пояснили в КГБ, добавив, что в настоящее время предварительные следственные мероприятия в отношении указанного лица продолжаются.

«КГБ РЮО ответственно заявляет, что любые попытки грузинских радикальных, прозападных и экстремистских сил оказать какое-либо силовое воздействие на российских и югоосетинских военнослужащих, будут расцениваться, как международная диверсионно-террористическая деятельность, со всеми вытекающими для ее исполнителей последствиями», - заявили в ведомстве.