Как осетинские военные возвращались с Украины?

В Южную Осетию, по разным оценкам, вернулись около 300 военнослужащих 4-й российской военной базы, которых ранее направили в Украину. В голосовых сообщениях, которые быстро стали достоянием общественности, они рассказывают, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывают соотечественников не ехать в Украину. В целом в обществе с воодушевлением восприняли эту новость, но раздаются и голоса осуждающих. Экс-президент Эдуард Кокойты попросил близких военных воздержаться от протестных акций, которые могут осложнить и без того напряженную обстановку в республике. Между тем президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, которого многие обвиняют в сложившейся ситуации, вновь повторил, что «республика продолжит содействовать специальной военной операции России в Донбассе».

Вчера в Южную Осетию начали прибывать первые военнослужащие из Украины, которых с нетерпением ждали их родные. До того по республике ходили голосовые сообщения, в которых они называли свою командировку «этапированием на смерть», а себя «пушечным мясом». Из них следовало, что у осетинских бойцов серьезные вопросы к тем, кто их отправлял в Украину, и к тому, что происходило с ними дальше. Один из них рассказывает, что военным не давали забрать хоть часть тела товарища, который подорвался на мине. На это требование начальник ответил: отправим родным пустой цинковый гроб, все и так знают, что он погиб. Возмущенные бойцы чуть не расправились с ним на месте, после чего командир призвал на помощь российских солдат и обложился вооруженной охраной. Один из бойцов также рассказывает, что в бой их отправили без карты, и в конце концов группа попала под обстрел своих. Кто-то перечисляет и имена погибших на его глазах осетинских товарищей. В большинстве голосовых сообщений звучит одна мысль: нас бросили на убой, мы воевали, мы не струсили, как пытаются преподнести сейчас некоторые. Они предостерегают соотечественников от поездки в Украину и выражают готовность по возвращении в Цхинвал даже выйти на площадь, чтобы рассказать людям правду.

О том, что с гражданами Южной Осетии, которые подписали контракты и после сокращения югоосетинской армии начали служить в российской, происходит что-то неладное, говорил на днях и экс-президент Эдуард Кокойты. Назвал он и приблизительное количество отправленных в Украину осетин – «практически 1000 человек». Обращаясь к сторонникам, Кокойты сказал:

«Мы можем много говорить о выборах, но вот тут к нам пришел человек, у которого родной человек на войне. Тут и женщин таких много. Давайте подумаем об этом и как-то им поможем. Наш штаб чем может, помогает им, но сейчас этим ребятам не нужны ни деньги, ни еда. Они нормально даже не одеты, нет у них и нормального оружия, которое им полагается. Вот мне звонят и рассказывают, что большая часть их техники вышла из строя. И куда мы их посылаем?! Да, мы с Россией, но мы что, дадим вот так погибнуть нашим детям?.. Я уже и в Москву звонил и объяснял, что так и так, молодежь едет, они не дают задний ход, рвутся вперед, но им хоть немного надо создать условия... Мы их не на курорт посылали, они об этом знают и знали, куда шли. В прошлый раз, когда мы их провожали, мы знаем, как они были настроены… Я знаю, что сейчас кто-то пытается организовать уличные акции, организовать родителей. Давайте сделаем все культурно, законно и цивилизованно. Но ребят мы в обиду не дадим… Молодежь тоже говорит, нет, не слушайте никого, мы готовы воевать, но что нам делать в такой ситуации? Если начальник пьяный и ничего не соображает, то что делать подчиненным?!»

Все последнее время Цхинвал погрузился в печаль. Почти каждая семья малочисленной республики ждала возвращения своих детей, братьев, мужей. Разговоры о выборах отошли на второй план. Переброску осетинских военных в Украину обсуждали везде – в продуктовых магазинах, на рынках, в салонах. Люди давали прослушать сообщения родных, злились на тех, кто их туда отправил. Родители пытались поговорить и с начальством 4-й военной базы, чтобы понять, кто подписал приказ об их командировке.

Поэтому вчерашнее возвращение «отказников» многие восприняли с нескрываемой радостью. Информация о том, что военные вот-вот приедут в республику, начала распространяться с утра. Чуть позже в социальных сетях стали писать о том, что их высадили на российской таможне и сказали дальше добираться самим. После этого в сети распространился призыв помочь парням доехать до Цхинвала. Люди предлагали таксистам перечислить стоимость проезда на карту.

Кто-то сообщал, что их родных подобрали попутные машины, и они уже дома.

Звучали и возмущенные голоса, что военнослужащих не встретили представители властей:

«larisa_bekoeva:80: не думала, что доживу до таких дней. Что с нами стало. Это же наши защитники. Воины - это же лицо государства, то, без чего не может существовать нация. Почему мы так к ним относимся??? Почему их пока погрузили и повезли как пушечное мясо на войну, а потом выбросили на таможне как мусор???? Почему??? Что творится, я уже не понимаю????»

Поехали встречать военнослужащих и югоосетинские политики. Двое из них – Гарри Мулдаров и Алан Гаглоев, выступая на теледебатах кандидатов в президенты, благодарили Бога за возвращение соотечественников:

Гарри Мулдаров: Сегодня я хочу сказать большое спасибо Всевышнему! Сегодня часть наших ребят вернулась в Осетию! Мы с Аланом Гаглоевым выехали им навстречу, поехали туда и их друзья. И я хочу сказать большое спасибо Всевышнему, что они вернулись живыми и здоровыми. Мы и дальше будем молиться, чтобы все, кто туда поехал, вернулись к нам живыми, чтобы вновь встретились со своими родными. Пусть Всевышний им это подарит!

Алан Гаглоев: Гарри Витальевич все правильно сказал. Сегодня дети родителей Осетии, сердце которых переживали, вернулись пока одной группой на свою родину. Мы тоже поднялись туда (на таможню), кому-то помогли добраться до дома. Мне было очень приятно, спасибо Всевышнему, что они встретились с родными. Хочу добавить: я думал, что наш президент будет рад, что парни из Осетии встретились со своими родными, детьми, родителями. И я думал, что он скажет Всевышнему спасибо, а им хотя бы два слова. Ну да и Бог с ним! Не будем упоминать таких всуе!

Однако не все в Южной Осетии были рады такому развитию событий. В соцсетях появились и посты, осуждавшие вернувшихся военных. Они распространили цитату на осетинском, нанесенную на флаги, с которыми бойцы уезжали из Южной Осетии: «Лучше смерть, чем позор».

Им отвечали:

«Диана Козаева: Видимо, стыдно тем, кто не знает счастья материнства, или никого из их близких там нет, или не понимают, ради чего и кого они туда попали и в какой ситуации оказались. Наступит время, и все станет понятным»

Участвовать в спецоперации на Украине действительно остались те, кто не захотел уезжать. В беседе с «Эхом Кавказа» сестра одного из бойцов рассказывала, что «он уже там больше месяца, родители места себе не находят. Мы и так многое пережили, в 90-е стали беженцами из Грузии, а тут еще такое. Он давно не звонил и вдруг набрал по видеосвязи. Я долго не могла понять, кто это, потом узнала. Брат весь поседел, рассказал, что там ад, но возвращаться не собирается. Я попросила его прикрыть голову, когда он будет звонить матери, так он придумал просто обриться налысо. У нас ведь и дед воевал, во время Великой Отечественной войны потерял обе ноги. Теперь вот брат воюет».

Накануне экс-президент Эдуард Кокойты выступил со специальным обращением, в котором призвал всех, особенно родственников военных воздержаться от проведения уличных акций протеста:

«Мы все обеспокоены ситуацией вокруг наших воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий. Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло, и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займемся самым серьезным образом. Прошу всех, а особенно родственников наших воинов сохранять спокойствие и воздерживаться от протестных акций, на которые вас провоцируют. Это может только навредить нашим воинам и осложнить обстановку, которая и так напряженная. Мы никому не дадим в обиду наших ребят и будем бороться за каждого из них».

Дальнейшая судьба «отказников» пока неизвестна. Одни говорят, что их ждет трибунал, другие – увольнение. Сами военные, по словам родственников, после возвращения на родину хранят молчание, не раскрывая численности и личности погибших товарищей.

Между тем президент Анатолий Бибилов сегодня вновь заявил, что «республика продолжит содействовать специальной военной операции России в Донбассе».

«Мы должны понимать, что специальная военная операция одна для всех, кто считает себя русскими. Россия – наша историческая родина. Это и наша операция, мы едины», – сказал он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия