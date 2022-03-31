«Мы бежали, мы проиграли эту страну». Почему россияне массово не выступили против войны в Украине? Почему та часть российского общества, которая на протяжении этих лет была недовольна властью, не смогла объединиться? Как Путин из «рационального гада» мутировал в «иррационального романтика»? И справедливо ли, что за действия России в Украине сегодня по большей части приходится отвечать тем, кто из нее бежал? Журналист Андрей Лошак – один из главных российских телерепортеров нулевых годов, автор более десяти документальных фильмов ответил на все эти вопросы нашего корреспондента в Тбилиси.