Президент Грузии заявила о поддержке финансовых санкций против России

Грузия участвует во всех международных санкциях против России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях, и это что-то значит для грузинского финансового сектора. И мы в то же время участвуем во всех резолюциях, которые были приняты для поддержки Украины», – сказала Зурабишвили, отвечая на вопрос, почему, по ее мнению, правительство Грузии не поддержало санкции против России и не отправляет материальную помощь Украине.

25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к экономическим и финансовым санкциям против России, которые на тот момент ввели США, ЕС и некоторые другие страны. Гарибашвили пояснил, что это навредит стране и ее жителям, а в сложившейся ситуации он будет руководствоваться только национальными интересами. При этом он указал, что правительство Грузии «в пределах своих возможностей» делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине.

Ранее президент Грузии вступила в открытый конфликт с правительством страны. А правящая партия подготовила поправку к закону «О Конституционном суде», которая позволяет ей в упрощенном виде оспаривать действия президента в Конституционном суде. В правительстве недовольны тем, что Зурабишвили отказалась утверждать нескольких послов, предложенных правительством, и пренебрегла запретом премьер-министра Ираклия Гарибашвили на официальные визиты в европейские столицы в первые дни российской интервенции в Украину.