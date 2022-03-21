От «Мечты» к импичменту

Борьба «Грузинской мечты» с президентом Саломе Зурабишвили переходит в законодательную плоскость. Правящая партия подготовила поправку к закону «О Конституционном суде», которая позволяет ей в упрощенном виде оспаривать действия президента в Конституционном суде. В правительстве недовольны тем, что Зурабишвили отказалась утверждать нескольких послов, предложенных правительством, и пренебрегла запретом премьер-министра Ираклия Гарибашвили на официальные визиты в европейские столицы в первые дни российской интервенции в Украину.

«Враг бы не додумался в такое тяжелое время пробуждать такую тему», – возмущался с утра бывший спикер парламента, депутат оппозиционного «Лело» Давид Усупашвили. Он приурочил свой брифинг к намерению «Грузинской мечты» внести поправку в закон «О Конституционном суде». Изменение даст возможность органам власти обжаловать действия или бездействие другого органа власти в Конституционном суде. По действующему законодательству обжаловать можно только нормативный акт.

Сегодня в правящей партии не стали скрывать, что без законодательных поправок невозможно обратиться в Конституционный суд с требованием признать действия президента Саломе Зурабишвили неконституционными.

Обращением в Конституционный суд правящая партия пригрозила главе государства 15 марта в ответ на ее критику в ходе ежегодного доклада в парламенте.

Аргумент власти о том, что инициируемая ими поправка призвана всего лишь исправить давний законодательный изъян, оппозиционер Усупашвили, опытный правовед, считает необоснованным. В действиях «Грузинской мечты» он видит другое – незаинтересованность власти в деполяризации политической ситуации и объявление президенту импичмента:

«Ближайшие месяц-два, если на эти изменения президент наложит вето, мы окажемся на новом витке противостояния между президентом, правительством, парламентским большинством и оппозицией. Если суд решит, что визит президента в Париж не соответствовал Конституции, следующим шагом будет уже попытка «Грузинской мечты» инициировать импичмент. Потому этот законопроект – абсолютно деструктивный шаг, инициированный в неподходящее время лишь для того, чтобы никак не наладились отношения не только между властью и оппозицией, но и между выросшими из недр «Грузинской мечты» должностными лицами и государственными органами».

Сегодня многие наблюдатели заметили, что власть считает законодательные поправки давно назревшими, когда им это удобно, и эти поправки носят характер политической мести. Как это было в случае с уже бывшим госинспектором Лондой Толорая.

Об этом вспомнил депутат «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Мы видим, что того, кто не повинуется «Грузинской мечте», начинают наказывать. Так было и в случае с президентом Георгием Маргвелашвили, теперь с Саломе Зурабишвили. А службу госинспектора вообще упразднили. Потому я не удивлен, эти поправки указывают на одно: никто не должен служить гражданам, государственным интересам, должны служить лишь российскому олигарху (Иванишвили) и его интересам».

Правозащитная НПО «Ассоциация молодых юристов» призвала правящую партию отказаться от своей инициативы:

«Предложенный «Грузинской мечтой» законопроект однозначно говорит о попытке политического сведения счетов с президентом, с использованием находящихся в руках правящей партии рычагов путем внесения изменений в закон для достижения партийных целей. «Ассоциация молодых юристов» призывает парламент не утверждать законопроект и не допустить подгон законодательства на партийные интересы», – говорится в заявлении НПО.

Правозащитным НПО, выступившим с критикой в адрес правящей партии, ответил спикер парламента Шалва Папуашвили, и звучал он грозно:

«Расценивать этот шаг как карательную операцию, особенно со стороны тех НПО, которые сами пользуются услугами Конституционного суда, просто удивительно. Я призываю их не делать политические заявления и оставаться в рамках правовой оценки. Недемократично и не по-европейски выглядят именно те клише, которые они использовали, что якобы обращение к суду – это преследование, или какое слово они там еще сказали?.. а, сведение счетов».

Другие депутаты «Грузинской мечты» также уверяли, что Конституционный суд должен только определить полномочия правительства и президента, в том числе и по вопросу назначения послов. В правящей партии недовольны тем, что президент несколько раз отказалась утверждать предложенных правительством кандидатов на должность послов и что президент на это не имеет права и неправильно трактует соответствующую запись в Конституции. Роль президента в вопросе назначения послов, а также в планировании зарубежных визитов, как считают в «Грузинской мечте», чисто церемониальная.

И поскольку Саломе Зурабишвили не разделяет мнение, и ярче всего это противоречие выразилось в вопросе солидарности Украине и президенту Владимиру Зеленскому, в правительстве решили: нужно обратиться в Конституционный суд.

А для этого все делается в ускоренном режиме. Уже завтра на парламентском бюро зарегистрируют соответствующий законопроект. Не исключено, что на этой же неделе парламентское большинство его утвердит. Процесс может застопорить президент – она может наложить вето, и тогда «Грузинской мечте» понадобится несколько месяцев, чтобы его преодолеть. По этому вопросу президент Саломе Зурабишвили пока хранит молчание.