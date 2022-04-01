Госдеп США: мы не признаем попыток России разделить Грузию

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на ежедневном брифинге для прессы заявил, что «ни де-факто власти [Цхинвали], ни российское правительство не имеют права принимать решения о будущем Южной Осетии, которая является частью Грузии».

Речь идет о планах властей самопровозглашенной республики провести референдум по вопросу присоединения к РФ.

«Так же, как США не признали незаконный захват и попытку аннексии Россией Крыма в 2014 году, так же как мы не признали циничную попытку Кремля признать независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, как раз перед тем, как он начал свою неспровоцированное вторжение в Украину, мы не признаем результатов каких-либо усилий России или ее прокси по разделу суверенной территории Грузии», – сказал он.

Как пишет СОВА, представитель Госдепа вновь подтвердил неизменную приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он призвал Россию прекратить оккупацию Абхазии и Южной Осетии, а также выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года и вывести войска на довоенные позиции.

На вопрос, исходят ли сегодня от России угрозы в отношении Грузии, Нед Прайс ответил, что США активно следят за ситуацией и разрабатывают план развития для всех возможных сценариев.

«Президент Путин показал, что он человек, который не уважает границы, который не уважает принципы территориальной целостности и суверенитета, и поэтому мы участвуем в разработке всех сценариев, но это не то, о чем я буду говорить публично», – отметил Прайс.