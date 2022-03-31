Что стоит за словами Бибилова о вхождении Южной Осетии в состав России?

Одна из самых обсуждаемых новостей в Южной Осетии и России – заявление президента Анатолия Бибилова о вхождении республики в состав России. «Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», – пообещал он накануне в своем видеообращении к народу. Что это – предвыборный пиар или нечто большее?

Бибилов снова пообещал вхождение Южной Осетии в состав России. Правда, на этот раз он говорил об этом не как о мечте, не как о долгосрочной программе, которую он намерен реализовывать, а как о мероприятии, к проведению которого уже все подготовлено. Осталось перерезать ленточку…

Вот фрагмент его заявления:

«….Главная историческая и стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного – объединение в рамках одного государства. Это государство – Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем! Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической Родины – России».

После этого заявления, по уверениям инсайдеров, Бибилова вызвали в Москву. То ли подписывать акт, то ли отчитать, чтобы не говорил лишнего, как это было еще в бытность президента Тибилова. Тогда Леонид Харитонович, соревнуясь с Анатолием Ильичем в том, кто больше любит Россию, затеял проводить референдум о присоединении. Российским партнерам пришлось отговаривать югоосетинских деятелей от излишней активности.

Теперь снова. Заявление Анатолия Бибилова наделало шуму и в России, и в Грузии, и даже за их пределами именно поэтому: оно оформлено как подготовка общественного мнения к уже приятому решению.

В то, что решение действительно принято многие поверили, когда по улицам Цхинвала начали ездить автоколонны с осетинскими флагами, как это было в день признания независимости.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил дистанцироваться от обещаний югоосетинского президента:

«Речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся, – подчеркнул Песков. – Я не могу выразить позицию, у нас никаких юридических и иных действий не принималось».

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева сообщила, что референдум о присоединении должен пройти после президентских выборов, которые состоятся 10 апреля.

Значит все-таки еще ничего не решено? По закону перед референдумом Верховный суд должен дать заключение, что предлагаемый вопрос не противоречит Конституции. Затем президент подписывает указ и через месяц-полтора проводится референдум. То есть дело не скорое, а заявление Бибилова – вилами по воде?

Российский политолог Николай Силаев обратил внимание, что инициатива югоосетинского президента прозвучала вслед за заявлением Дениса Пушилина о том, что после завершения спецоперации в ДНР может состояться референдум о присоединении к России:

«Даже в Луганской и Донецкой народных республиках объявили, что если референдум и проводить, то только после окончания специальной военной операции. И я не очень понимаю, как при таком раскладе будет проводиться референдум в Южной Осетии. Если его даже в ЛНР и ДНР пока не планируют, то почему он должен состояться в Южной Осетии? И еще, ведь это будет уже третий референдум на эту или сходную тему. И здесь уместен вопрос: а с предыдущими референдумами было что-то не так? Их результаты уже не принимаются во внимание? Я имею в виду референдумы 1992 и 2006 годов. Проведение референдума с тем же вопросом обесценивает результаты первого, на что не всегда обращают внимание наблюдатели, как мне кажется. Это само по себе допускает, что люди могли передумать, или в первом референдуме были получены не вполне точные результаты.

– И все-таки что это было? Анатолий Бибилов решил попиариться или почувствовал, что открывается окно возможностей?

– Я бы ответил так: это ощущение что открывается окно возможностей, плюс желание попиариться, выиграть выборы за счет популярного вопроса референдума, и, по-моему, в первую очередь, это история предвыборная.

– С точки зрения Москвы, насколько эта инициатива уместна в сегодняшних условиях?

– Мне кажется это важно: только что произошел очень интересный сдвиг в российско-грузинских отношениях, когда правительство Грузии отказалось присоединяться к санкциям против России, с одной стороны, и последовала очень теплая реакция на это с российской стороны. В таких условиях проводить референдум, идея которого вызовет крайнее недовольство в Тбилиси? Не думаю, что это самое уместное. Мне кажется, в Москве это тоже будет учитываться».

Прошлую избирательную кампанию президент Бибилов провел под лозунгом воссоединения с Россией. Программа «пять шагов в Россию» обеспечила ему победу на выборах, тогда казалось, с таким президентом это вопрос ближайшего будущего. Но вскоре после инаугурации оказалось, что избирателя развели.

На упреки в пустых обещаниях Анатолий Ильич отвечал, что его неправильно поняли – он имел в виду вхождение в состав России, которое рано или поздно произойдет, но обещать присоединение через год или три, он, конечно, не мог. После этого, казалось, уже ничто не заставит Анатолия Ильича заикнуться об этом во время избирательной кампании.

Ан нет. Причем не сразу, а за десять дней до голосования. Значит, заранее не планировал? Получается, идея пришла в голову питерским пиарщикам буквально на днях?

По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, это похоже на попытку эксплуатировать страхи войны, вернувшиеся в югоосетинское общество на фоне того, что творится в Украине:

«По большому счету, что делает Бибилов? Он спекулирует на самых священном для жителей Южной Осетии чувстве безопасности. Он как бы говорит им: «Я организую присоединение к России и все у нас будет замечательно, вы только меня изберите!» Это цинично и порочно, впрочем, как и все, что он делает в последние многие месяцы глава государства Алания. Я совершенно не удивлен, это его эскапада, это совершенно в духе Бибилова, мы все помним его программу «пять шагов в Россию», которая была просто подкупом избирателя. Понятно, что Бибилов сознательно шел на обман, как он обычно это делает».

Накануне, в ответ на обращение югоосетинского президента к народу Руслан Тотров написал на своей странице в Tweeter:

«Любая попытка уничтожить осетинское государство есть акт государственной измены. Президент Бибилов должен стать фигурантом бескомпромиссного уголовного дела, в котором помимо попыток демонтажа суверенитета будут и другие громкие уголовные эпизоды: от Цнелиса до убийства Джабиева».

Против инициативы Бибилова выступил и экс-президент Эдуард Кокойты:

«Только слабые в политике люди могут говорить о том, что Южная Осетия должна войти в состав России. Осетия сделала свой выбор, а Россия признала ее государственность. Нужно учитывать мнение Российской Федерации, а не играть в популистские игры. Осетия и так де-факто в составе России. Сегодня нужно пользоваться возможностью укреплять государственность, развиваться. Я, безусловно, с огромным уважением отношусь к России, и сам первый говорил о присоединении хоть на правах района Северной Осетии. Это были мои первые призывы, когда мы пытались объединить юг и север Осетии. Но сегодня реальность такова, что наш народ своим героизмом, стойкостью, своей решительностью добился государственности. Так будьте добры укреплять эту государственность, а не расписываться в собственном бессилии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия