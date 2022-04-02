ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался от рассмотрения жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили.

«По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», - цитирует Дзамашвили агентство «Новости-Грузия».

По словам замминистра, решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что права Саакашвили в период его нахождения в пенитенциарной системе Грузии были защищены, а назначенное экс-президенту лечение полностью соответствовало установленным стандартам.

Заявление министерства Саакашвили прокомментировал на своей странице в Facebook. Он обвил власти в попытках манипулирования общественным мнением и искажении фактов. Экс-президент утверждает, что ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалобы на действия властей Грузии по его же просьбе. Это произошло вскоре после того, как объявившего голодовку Саакашвили госпитализировали в Горийский военный госпиталь.

«7 декабря 2021 года я письменно уведомил Страсбургский суд о том, что, поскольку средства правовой защиты на национальном уровне еще не исчерпаны, я не буду подавать иск в суд на данном этапе, хотя сохраню за собой это право в будущем и использую его. Именно на этом основании Страсбургский суд завершил производство по настоящему делу», - пишет Саакашвили.