Михаил Саакашвили, подсудимый, но неподсудный

Голодовка становится для грузинской оппозиции главным средством давления на власть в ее требовании перевести Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую многофункциональную медицинскую клинику. По этому поводу в столице Грузии продолжаются и акции протеста. Тем не менее пенитенциарная служба продолжает утверждать, что заключенный Саакашвили не нуждается в особых медицинских услугах вне тюремной больницы. Ему сегодня также было отказано в участии в судебном заседании.

«Не дадим убить, спасем жизнь третьего президента, переведите Саакашвили в многофункциональную клинику», – в Грузии, пожалуй, не осталось ни одной сферы деятельности, представители которой не обратились бы с этими призывами к властям. С этим же требованием оппозиционное «Нацдвижение» каждый день проводит протестные акции и шествия. Сегодня, на 45-й день голодовки экс-президента, возглавлявший шествие по одному из центральных проспектов столицы оппозиционер Гиги Угулава предостерегал власти:

«Беззаконие, попрание Конституции никому не простится. Мы пришли сюда с Конституцией, мы имеем право на собрания, имеем право протестовать и требовать, чтобы система не убивала человека, чтобы его перевели в нормальную больницу, чтобы у человека, который голодает, были право и возможность на лечение».

Участников протестного шествия разгневало предупреждение МВД о задержаниях в случае перекрытия центральных дорог, а также появление в нескольких местах спецтехники и водометов. К счастью, сегодня они не пригодились. Акция протеста завершилась у резиденции президента Саломе Зурабишвили, которая уже дважды заявила, что ни при каких условиях не помилует третьего президента.

Между тем в знак солидарности с Саакашвили голодовку накануне объявили 10 оппозиционных депутатов, а сегодня к ним присоединились депутаты сакребуло в Зугдиди и Рустави. У всех одно требование: перевести Михаила Саакашвили в гражданскую медицинскую клинику – в этом случае и он готов прекратить голодовку.

В «Грузинской мечте» тем временем продолжают утверждать: все необходимое у заключенного Саакашвили есть и в тюремной больнице, об этом говорил сегодня и пресс-спикер правящей партии депутат Шалва Папуашвили:

«У каждого человека есть право выбрать ту форму протеста, которую он посчитает нужным. Что касается содержания данного протеста, – если не ошибаюсь, уже 45 дней Михаил Саакашвили находится в учреждении по исполнению наказаний. И каждый день мы слышим, что он нуждается в госпитализации в гражданскую клинику. И все эти 45 дней доказывают, что ему предоставляется соответствующее медицинское обслуживание».

Днем ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в своем письме дал развернутый ответ всем – особенно западным политикам, – кто заступается за Михаила Саакашвили. Кобахидзе предлагает им выбор: либо остаться друзьями Грузии, а значит, разделить мнение и политику «Грузинской мечты» по отношению к Михаилу Саакашвили, или же признать, что они являются лоббистами экс-президента, а он, как напоминает лидер партии власти, преступник, осужденный по «тяжким» статьям.

Саакашвили заочно осужден на шесть лет по двум делам – о превышении полномочий по факту убийства банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще по двум делам судебный процесс продолжается. Но, несмотря на это, пенитенциарная служба сегодня отказалась доставить его на заседание суда по делу о растрате около девяти миллионов лари в годы его президентства – так же, как не допустила его появления в зале суда 10 ноября по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

Адвокаты Саакашвили сегодня снова заявили, что права их подзащитного грубо нарушаются отказом в участии в судебном заседании и пребыванием в тюремной больнице, напомнил адвокат Бека Басилая:

«Михаил Саакашвили в 18-м учреждении (тюремная больница) находится с правонарушением, против своей воли. Указанных консилиумом врачей необходимой медицинской аппаратуры и персонала здесь нет. С учетом того, как его сюда водворили, в каких условиях здесь он находится, Михаил Саакашвили является жертвой бесчеловечного обращения».

В пенитенциарной службе обвинения отвергают, уверяя, что здоровью экс-президента ничего, в том числе и заражение коронавирусом, не угрожает.

Жесткий ответ власти на критику западных политиков и отношение к проблеме Саакашвили вообще настораживает все больше наблюдателей в Грузии. Среди них и международник, эксперт центра стратегического анализа Вано Мачавариани:

«Конечно, все это нравится криминальному миру, пропагандистским СМИ Путина, но все это наносит вред имиджу страны. Власти показывают, что предпочитают не демократические стандарты, а какие-то застойные подходы, политическую месть. Высшие элиты решили, что все должно остаться в этом болоте, что такой застой, постсоветская реальность более приемлемы для страны».

Вано Мачавариани недоумевает, почему Вашингтон и Брюссель воздерживаются от более резких реакций, хотя надеется, что очень скоро и это время придет.