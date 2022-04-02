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Явка на промежуточных выборах в Грузии к 17:00 составила 25,8%
Явка на промежуточные выборах в Грузии к 17:00 составила 25,8%. Об этом на брифинге сообщила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
В Грузии сегодня, 2 апреля, проходят выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми.
Всего на выборы к 17:00 по тбилисскому времени пришли 40 287 избирателей. Явка в Батуми составила 40,7%, а в Рустави и Гардабани – 22,8%.
По словам Иоселиани, выборы проходят в спокойной обстановке без серьезных нарушений. Избирательные участки закроются в 20:00.
Право голоса на парламентских выборах 2 апреля имеют 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Другие новости дня
Геологи сообщили о новых трещинах в оползневой зоне в тбилисском районе Вашлиджвари
Геологи говорят о появлении новых трещин на склоне возле дороги, соединяющей тбилисские районы Вашлиджвари и Нуцубидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе распространила в Facebook снимки оползневой зоны. На фото запечатлен обвалившийся грунт.
В комментарии СМИ Годоладзе напомнила, что в прошлом году на укрепительные работы в Вашлиджвари столичные власти потратили почти 6 миллионов лари. Геолог считает, что сегодняшнее положение – следствие непрофессионализма и халатности.
«Оползень находится в динамике, бетонные инъекции не помогли. Я надеялась, что укрепительные работы временно остановят этот процесс, однако, как видно, это не помогло», - сказала Годоладзе журналистам.
В мэрии Тбилиси уже прокомментировали заявление Годоладзе, сообщив, что «в оползневой зоне Вашлиджвари новых трещин не наблюдается». Как поясняют в мэрии, на фото видны трещины, которые в прошлом году были заполнены глиной, однако под воздействием снега и дождя их размыло.
«Это естественный процесс и периодически необходимо заполнение трещин. Оползневая зона находится под постоянным мониторингом, на данном этапе каких-либо никаких изменений она не претерпела», - сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
- Автомобильная дорога в столичном районе Вашлиджвари была перекрыта почти полгода из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров. Их ширина увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
- Весной 2021 года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ. К концу лета автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено.
Зеленский не дал прямого ответа про обстрел нефтебазы в Белгороде
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с американским телеканалом Fox News не стал прямо отвечать на вопрос о вероятной причастности украинских военных в обстреле нефтебазы «Роснефти» в Белгороде.
«Я не обсуждаю ни один из моих приказов в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной», - сказал Зеленский. Fox News отмечает, что беседа президента Украины с телеканалом шла через переводчика.
Отвечая на вопрос, как должна закончиться война, Зеленский подчеркнул, что для его страны приемлемой будет только победа. «Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода», - уточнил президент.
Помимо прочего, Зеленский в очередной раз сказал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией.
Зеленский назвал ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину. «Если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее. Мы не слабое государство», - подчеркнул Зеленский.
1 апреля на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде случился пожар. Российская сторона утверждает, что по объекту были нанесены авиаудары с двух вертолетов украинских вооруженных сил. Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении украинскими военными теракта.
CIT: ракета, взорвавшаяся под Белгородом, прилетела из России
Ракета, взорвавшаяся в пятницу, 1 апреля, у села Никольское под Белгородом, прилетела с территории России. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team (CIT).
Расследователи утверждают, что им удалось определить точное место попадания ракеты и по направлению съемки определить, что снаряд прилетел с востока или с северо-востока, то есть с территории России.
Кроме того, в CIT считают, что это была крылатая ракета, которые украинская армия не использует.
Расследователи сомневаются, что вероятный запуск с российской территории был сознательной провокацией. Наиболее вероятна ошибка наведения или сход боеприпаса с траектории, пишет группа в телеграме.
Кроме того, 1 апреля также стало известно о пожаре на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде. Местные власти сообщили, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к пожару. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News прямо ответить на вопрос о возможном ударе по российской нефтебазе отказался.
Белгородская область граничит с Украиной. В марте из региона поступали сообщения о взрывах, в частности, в районе села Красный Октябрь. Причиной назвали пожар на складе боеприпасов. В селах Журавлевка и Нехотеевка вблизи границы с Украиной, был введен режим чрезвычайной ситуации. По утверждению властей, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в ДНР
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прибыл с рабочим визитом в т.н. Донецкую народную республику.
«У президента запланирована встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным. Будут обсуждены вопросы взаимодействия для оказания помощи народу Донбасса. Анатолий Бибилов также планирует встретиться с добровольцами и военнослужащими, участвующими в специальной военной операции по денацификации Украины», - отмечает пресс-служба югоосетинского президента.
В поездке Бибиорва сопровождает глава МЧС Азамат Чочиев.
По информации агентства «Рес», из Южной Осетии на Донбасс также отправили 20 тонн гуманитарного груза.
В Киевской области погиб известный украинский фотограф Макс Левин
В Киевской области погиб известный украинский фотограф и документалист Макс Левин. Ему было 40 лет. Об этом сообщают украинские СМИ.
13 марта Левин отправился в район села Гута Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия и связь с фотографом прервалась. Его тело нашли 1 апреля.
Левин работал с LB.UA, Reuters, Би-би-си, Associated Press и другими украинскими и международными СМИ. Его фото среди прочих публиковали The Wall Street Journal, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода.
В середине марта под Киевом погиб один из ведущих журналистов американского телеканала Fox News, оператор и фотограф Пьер Закржевский. По данным МВД Украины, журналист мог попасть под миномётный или артиллерийский огонь российских войск. Независимо эта информация не подтверждена.
23 марта стало известно о гибели в Киеве журналистки российского издания The Insider Оксаны Баулиной. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел.
США станут посредниками при передаче советских танков Украине
США станут посредниками при передаче танков советского производства из стран Евросоюза Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник газеты сообщил, что Вашингтон принял решение быть посредником после запроса президента Украины Владимира Зеленского.
По данным источников, поставки танков, которыми умеют управлять украинские военные, начнутся в ближайшее время. Сколько единиц техники будет передано и из каких именно стран, не уточняется. Вооружение позволит украинским военным наносить удары по российским объектам в Донбассе, отмечает The New York Times.
Это первый случай с начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины, когда Вашингтон участвует в передаче танков Киеву. СМИ отмечают, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которая длится пять недель и во время которой российская армия атакует украинские военные объекты и города с воздуха.
По данным Минобороны США, после начала боевых действий на территории Украины Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму более полутора миллиардов долларов. Всего за время правления президента Соединенных Штатов Джо Байдена Украина получила на оборону более двух миллиардов долларов.
О намерении поставить Украине «более смертоносную помощь» также заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным источников The Times, Украине нужны системы поражения большей дальности, чтобы вытеснить российские войска на востоке страны. При этом операторам этого сложного оборудования нужно время на обучение.
В НАТО ранее подчеркивали, что союзники выступают против дальнейшей эскалации конфликта, но не будут направлять на территорию Украины войска или вводить над страной бесполетную зону, что может грозить прямым столкновением войск НАТО и России.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Дорогу через Верхний Ларс закрыли до вечера из-за угрозы схода лавин
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, будет запрещено сегодня днем, сообщает Lепартамент автомобильных дорог Грузии.
По данным Национального агентства по защите окружающей среды, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. В этой связи с 12:00 до 19:00 закрыт будет участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Одновременно движение на отрезке Млета-Гудаури осуществляться в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободно.
Премьер Грузии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Обращение Гарибашвили размещено на его странице в Facebook.
Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.
«Сердечно поздравляю всех наших сограждан-мусульман с наступлением Рамадана – месяца духовного очищения, прощения и доброты. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия, завершения месяца Рамадан с верой и миром», - говорится в заявлении.
Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.
Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.
В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако после окончания путешествия они должны поститься положенное время.
Также Рамадан – это время благочестивых дел, когда принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним. Рамадан завершается праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 2 мая.
Коронавирус в Грузии: 352 новых случая заражения, 3 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 352 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 17,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 2,03%, за две недели – 3,04%, за семь дней – 2,44%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 649 005.
Половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 176. В Имерети выявили 50 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 19, в Квемо Картли – 19, в Гурии – 17, в Кахетии – 29, в Шида Картли – 13, в Аджарии – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 6.
От ковида умерли еще 3 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 751.
Выздоровели 1 070 человек, их общее число выросло до 1 627 366.
На данный момент в Грузии 4 862 активных случая коронавируса. Из них 486 (10% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 129 человек. 4 376 пациентов лечатся на дому.
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев. Он уточнил, что Яковлева давно и тяжело болела.
Александра Яковлева родилась в 1957 году в Калининграде. В 1987 году закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Яковлева дебютировала в кино в 1979 году. Актриса сыграла роль стюардессы Тамары в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты. Снималась в известных фильмах «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году выступила режиссером фильма «Паром «Анна Каренина».
В 1993-1997 годах возглавляла комитет по культуре мэрии Калининграда и занимала должность вице-мэра города. В 2016-2021 годах была депутатом горсовета Калининграда.
Хакеры из группы Anonymous похитили материалы Липецкого завода и РПЦ
Поддерживающие Украину хакеры из группы Anonymous сообщили, что у них имеется документация Липецкого механического завода, который ремонтирует российскую военную технику, а также благотворительного фонда Русской православной церкви.
Заводскую переписку хакеры выложили в открытый доступ. Материалы РПЦ предоставляются журналистам и исследователям, говорится в твиттере группы.
В первый день российского вторжения на территорию Украины 24 февраля хакеры из Anonymous предупредили, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсантъ» и «Известия».
В Южную Осетию прибудут более 40 наблюдателей для мониторинга президентских выборов
Более 40 наблюдателей будут следить за предстоящими президентскими выборами в самопровозглашенной республике Южная Осетия, которые назначены на 10 апреля.
Ожидается приезд делегаций из самопровозглашенных республик Абхазия и ЛНР, а также из Российской Федерации, в числе которой и представители Северной Осетии.
«Подтвердили свое желание участвовать в выборах в качестве международных наблюдателей представители ЦИК Северной Осетии и Абхазии, Госдумы России, общественных палат России, Абхазии и другие», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
За пост республики 10 апреля будут бороться нынешний югоосетинский лидер Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
В Грузии проходят промежуточные выборы депутата парламента и члена сакребуло Батуми
В Грузии сегодня, 2 апреля, проходят промежуточные выборы. Жители Батуми выбирают депутата сакребуло (совещательного органа), а Гардабани и Рустави – мажоритарного депутата парламента Грузии.
Процесс голосования начался в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.
Для проведения парламентских выборов открыт 121 участок. В их числе три спецучастка в тюрьмах и один – для больных коронавирусом. Члена батумского сакребуло будут выбирать на 14 участках в черноморском городе.
Право голоса в округе Рустави-Гардабани есть примерно у 140 тысяч избирателей, а в Батуми – у 20,6 тысячи.
Следить за выборами будут до 2 тысяч наблюдателей, представленных политическими партиями, а также местными и международными организациями. Освещают процесс около 700 сотрудников СМИ.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», выборы мажоритарного депутата парламента Грузии назначили после того, как Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави. За депутатское кресло борются трое кандидатов: Мамука Тускадзе от партии «За социальную справедливость», Ираклий Шатакишвили от правящей партии «Грузинская мечта» и Камал Мурадханов от «Партии единства и развития Грузии».
Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов.
Выборы депутата сакребуло Батуми пришлось проводить из-за смерти члена крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Нугзара Путкарадзе, который прошел в муниципальное собрание по итогам местных выборов осенью 2021 года.
В списках в Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе - Мате Путкарадзе баллотируется от «Национального движения», а Рамаз Джинчарадзе – от партии «Грузинская мечта».
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Саакашвили на ненадлежащее обращение в тюрьме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался от рассмотрения жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили.
«По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», - цитирует Дзамашвили агентство «Новости-Грузия».
По словам замминистра, решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что права Саакашвили в период его нахождения в пенитенциарной системе Грузии были защищены, а назначенное экс-президенту лечение полностью соответствовало установленным стандартам.
Заявление министерства Саакашвили прокомментировал на своей странице в Facebook. Он обвил власти в попытках манипулирования общественным мнением и искажении фактов. Экс-президент утверждает, что ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалобы на действия властей Грузии по его же просьбе. Это произошло вскоре после того, как объявившего голодовку Саакашвили госпитализировали в Горийский военный госпиталь.
«7 декабря 2021 года я письменно уведомил Страсбургский суд о том, что, поскольку средства правовой защиты на национальном уровне еще не исчерпаны, я не буду подавать иск в суд на данном этапе, хотя сохраню за собой это право в будущем и использую его. Именно на этом основании Страсбургский суд завершил производство по настоящему делу», - пишет Саакашвили.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию 1 октября, за день до муниципальных выборов, после чего был задержан и помещен в тюрьму города Рустави. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в больницу Глданской тюрьмы, а потом в Горийский военный госпиталь. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в тюремный госпиталь, подвергнув унижающему достоинство обращению.
США вводят экспортные санкции против 120 организаций из России и Беларуси
Министерство торговли США в связи с российским вторжением в Украину вводит экспортные ограничения против 120 организаций из России и Беларуси. Документ появился на сайте Федерального регистра США, его публикация запланирована на 7 апреля.
В список попали организации, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Среди них: Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений, Мосэлектронпроект, судостроительный завод «Звезда», Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского и другие. Кроме того, в список включено подразделение КГБ Беларуси «Альфа», Управление внутренних дел Гомельского облисполкома и Внутренние войска МВД Республики Беларусь.
Согласно документу, эти структуры «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Ранее американские власти анонсировали, что попавшие в санкционный список организации не смогут получать передовые американские технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.
Власти Украины отрицают причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде
Украина не имеет отношения к пожару на нефтебазе в Белгороде. Это заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
«Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем», – заявил Данилов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде. Минобороны Украины также отказалось подтверждать или опровергать атаку на нефтебазу.
Утром 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей «Роснефти». Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
Несколько дней назад в Белгородской области произошли взрывы в районе села Красный Октябрь. Тогда власти назвали их причиной пожар на складе боеприпасов.
На прошлой неделе в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи границы с Украиной, был введен режим чрезвычайной ситуации. После того как, по словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов посетит Донбасс
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посетит Донбасс.
«Анатолий Ильич отправится на Донбасс, он сказал об этом во время отправки гуманитарной помощи», - сообщила журналистам пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.
Южная Осетия отправила 20 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. 26 февраля в Цхинвали прибыли эвакуированные из самопровозглашенной ДНР 42 человека - женщины с детьми. В их числе 24 ребенка.
Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян
Верховная рада Украины одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну между Россией и Украиной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Закон, который поддержала Верховная рада, вносит изменения в ранее принятый закон о принудительном изъятии права собственности России и ее резидентов. Теперь его действие будет расширено на физических лиц – граждан России и лиц, не являющихся гражданами России, но имеющих с ней тесную связь в виде места жительства или занятия основной деятельностью. Также имущество могут изъять у юридических лиц, которые работают в Украине, но их бенефициаром является Россия, и юридических лиц, у которых Россия прямо или косвенно владеет долей в капитале.
Под действие закона теперь попадают любые физические или юридические лица, которые публично отрицают войну России и Украины либо поддерживают российскую сторону. Изъять имущество разрешается также у компаний и граждан, которые не остановили или не прекратили свою экономическую деятельность на территории России во время военного положения в Украине.
Все имущество, которое будет национализировано, направят «в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации».
Всего на заседании 1 апреля Верховная рада проголосовала за 21 законопроект. Среди них – закон, повышающий налог на 50% для компаний, которые не захотели уходить из России; закон, запрещающий политические партии, оправдывающие или отрицающие нападение России на Украину; и закон, запрещающий символику, которую используют российские военные в боевых действиях на территории Украины.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
На окраине Тбилиси ограбили филиал «Банка Грузии»
Неизвестный совершил ограбление филиала «Банка Грузии» в Самгорском районе Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, некоторое время назад в банк ворвался вооруженный мужчина в маске. Злоумышленник скрылся с места, забрав деньги.
В комментарии грузинской службе Радио Свобода жители близлежащих домов рассказали, что слышали звуки выстрелов. О пострадавших во время ограбления до сих пор не сообщалось.
В настоящее время у банка мобилизованы правоохранители. МВД Грузии начало расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Литва ввела санкции против российского телеведущего Артема Шейнина
Литва ввела финансовые санкции против телеведущего Первого канала Артема Шейнина. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений.
Власти арестовали квартиру площадью более 100 квадратных метров в курортном городе Паланга, которая принадлежит Шейнину и его супруге. Стоимость недвижимости по данным оценки 2014 года составила почти 60 тысяч евро. Отмечается, что на данный момент стоимость будет значительно выше.
- США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе. В нее вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, сообщает Министерство финансов США. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых они должны сосредоточить свое внимание.
Умер бывший журналист Радио Свобода Андрей Бабицкий
В ночь на 1 апреля в Донецке умер журналист Андрей Бабицкий. Об этом сообщает издание "Донбасс Сегодня" и знакомая Бабицкого, московская публицистка Дарья Митина. Бабицкому было 57 лет.
В 1987 году он начал работать редактором диссидентского журнала "Гласность", который издавал в Москве бывший политзаключенный Сергей Григорьянц. С 1989 года сотрудничал с Радио Свобода, вёл репортажи из осаждённого Белого дома - как в 1991, так и в 1993 годах. Работал в Чечне во время первой и второй чеченских войн, один из немногих корреспондентов, работавших в осаждённом Грозном осенью 1999 года. Его репортажи вызывали резкую критику российских официальных лиц.
В январе 2000 года Бабицкий был задержан российскими военными и помещён в СИЗО "Чернокозово" на севере Чечни. Власти обвинили его в нарушении "правил поведения журналистов в зоне контртеррористической операции", что вызвало протесты журналистского сообщества и правозащитников. Впоследствии, по утверждению российских властей, Бабицкий был обменян на трёх российских военных. Позднее его вывезли в Махачкалу, там выдали фальшивый паспорт и тут же арестовали. В октябре 2000 года он был амнистирован. Сам Бабицкий утверждал, что так называемый обмен был инсценировкой российских спецслужб, а его судьбу решал лично Владимир Путин.
Бабицкий впоследствии работал в Праге - в Русской службе Радио Свобода и в редакции "Эхо Кавказа". В 2014 году был автором репортажей из контролируемых сепаратистами регионов Украины. Осенью того же года он покинул радиостанцию, о сотрудничестве с которой впоследствии отзывался резко критически. С 2015 года жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой так называемой "ДНР", выступал экспертом комиссий Государственной думы по вопросам "идеологического противодействия Западу", высказывался в поддержку Владимира Путина и его "украинской" стратегии. В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о начавшемся 24 февраля российском широкомасштабном вторжении в Украину.
МИД Чехии призвал дипломатов РФ «покинуть тонущий корабль»
МИД Чехии опубликовал открытое письмо российским дипломатам, в котором призвал их перестать поддерживать войну в Украине. Документ опубликован в твиттере ведомства, его подлинность подтвердили в МИД Чехии агентству Reuters.
Письмо написано на английском и русском языках и адресовано не только сотрудникам российского посольства в Чехии, но и всем работникам российской дипломатической службы, к которым чешские дипломаты обращаются как к коллегам.
"Мы способны осознать, действует ли политическая элита против национальных интересов, - говорится в письме, - Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что руководство государства вас обмануло" в связи с войной в Украине, пишут чешские дипломаты, перечисляя результаты боевых действий, начатых Россией - гибель мирных жителей, разрушение городов, названное "апокалиптическим".
По мнению авторов письма, Россию в результате нынешних событий по вине её властей, названных "коррумпированной элитой, превращающейся в геронтократию", ждёт "резкое падение во тьму прошлого". В конце концов, как считают в МИД Чехии, руководителей России ждёт ответственность за военные преступления. Авторы письма "умоляют" российских коллег покинуть круг "пособников зла" и "покинуть тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всём мире".
Российский МИД или посольство РФ в Праге на письмо пока не отреагировали.
Чехия активно выступает против российского вооружённого вторжения в Украину. Чешский премьер Петр Фиала был один из немногих лидеров, посетивших Киев после начала вторжения. В стране проходят многотысячные акции солидарности с Украиной, государство и многочисленные волонтеры оказывают поддержку беженцам.
Российский сенатор: Аджария может начать процесс выхода из состава Грузии
Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, заявил член «Единой России», зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.
Таким образом сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.
Российский политик уверен, что заявление сделано президентом Грузии в ответ на инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о вступлении самопровозглашенной республики в состав России.
«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», – написал сенатор в своём Telegram-канале.
Климов добавил, что после присоединения Грузии к антироссийским санкциям «доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже».
«Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», – убеждён он.
Отметим, что российские государственные СМИ и прокремлевские организации в Грузии часто распространяют нарративы об угрозе «турецкого экспансионизма». Они, в частности, утверждают, что «Турция стремится завоевать Аджарию», «турецкие инвесторы захватывают экономику Грузии», а грузинские города «наводнены туристами из Турции».
Согласно исследованию DFRLab, одна из теорий заговора касалась статуса Аджарской автономной республики. Утверждалось, что Турция захватит город Батуми по истечении срока действия Карсского договора в 2021 году. На самом деле у договора нет срока действия.
В прокремлевских СМИ не раз были опубликованы статьи с сенсационными заголовками: «Турецкая экспансия: кто и почему на самом деле покупает Грузию»; «Как турки оккупируют Грузию», «Почти турецкая Грузия, или как турки берут под контроль Аджарию».
Согласно отчету Фонда развития СМИ (MDF) о предвыборном мониторинге в Грузии, в 2020 году туркофобия была частью избирательной кампании партии «Альянс патриотов». В их предвыборной рекламе, в частности, указывалось, что «Аджария оккупирована Турцией».
При этом на Турцию в 2021 году приходилось лишь 5.6% прямых иностранных инвестиций в Грузию (64.7 млн долларов США). По числу визитеров Турция в предпандемийном 2019 году была на четвертом месте, в 2020-2021 году вышла в лидеры, но доля турецких граждан не превышает 19%.
- 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к экономическим и финансовым санкциям против России, которые на тот момент ввели США, ЕС и некоторые другие страны. Гарибашвили пояснил, что это навредит стране и ее жителям, а в сложившейся ситуации он будет руководствоваться только национальными интересами. При этом он указал, что правительство Грузии «в пределах своих возможностей» делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине. При этом Грузия, будучи частью мировой финансовой системы, все же установила ряд ограничений в сфере банков и финансов.
Медведев: не будем поставлять Западу продукты, «ужин врагу не отдадим»
Бывший президент России, ныне заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия полностью перестанет поставлять продовольствие и сельхозкультуры так называемым недружественным странам, то есть государствам, которые ввели против России санкции в связи с её вторжением в Украину.
Как написал Медведев в телеграме, продовольствие - это "тихое оружие" России, поскольку от поставок из неё зависит продовольственная безопасность многих стран.
По словам Медведева, российских продуктов хватает для полного обеспечения внутренних потребностей. При этом он упомянул "контроль за ценами". За рубеж Россия, по его словам, будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только "друзьям". "Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем" - пишет Медведев. Он отметил, что с 2014 года уже действуют ограничения на ввоз продуктов из стран Запада, но он может быть расширен. "Ужин врагу не отдадим" - написал Медведев, сопроводив текст многочисленными смайликами и эмодзи.
Медведев завёл телеграм-канал после начала так называемой спецоперации в Украине, когда в России заблокировали фейсбук и твиттер. Он выступает в канале с жёсткими, на грани развязности, заявлениями в адрес стран Запада, угрожая им в частности прекращением поставок газа и намекая на проблемы с ментальным здоровьем у президента США Джо Байдена.
Официально решений о запрете экспорта продовольствия в "недружественные страны" - это около 50 государств, включая США и страны ЕС - пока не принималось.
В августе 2014 года президент России в ответ на санкции западных стран запретил ввоз из них ряда продуктов питания. Впоследствии продукты, изъятые на таможне, начали уничтожать - сжигать и давить бульдозерами.
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