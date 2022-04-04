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Украинская разведка: РФ налаживает канал контрабанды товаров через Грузию
Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», – утверждают в украинском ведомстве.
Кроме того, по данным Киева, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.
Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ, пишет УНИАН.
В Службе государственной безопасности Грузии отвергли обвинения украинской разведки, пишет грузинская служба Радио Свобода.
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине. 31 марта, говоря об отзыве посла из Грузии, Зеленский обратился к украинским дипломатам: «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».
Другие новости дня
США арестовали яхту Виктора Вексельберга в испанском порту
Соединённые Штаты в понедельник арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Как пишет агентство, это первый случай экстрерриториального ареста яхты, принадлежащей включённым в санкционные списки российским олигархам.
Ранее в понедельник испанская полиция совместно с ФБР провели на яхте обыск.
Яхта сейчас пришвартована в марине города Пальма, столицы острова Майорка. Как писал Forbes и другие СМИ, 77-метровая Tango стоимостью около 110 миллионов евро принадлежит президенту фонда "Сколково" Виктору Вексельбергу. О том, что американские власти в рамках санкций, введенных в связи с войной в Украине, собираются заблокировать активы Вексельберга, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщал еще 11 марта.
В связи с чем проводится обыск, не сообщается. Соединённые Штаты ввели санкции против Вексельберга ещё в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с событиями в Украине. Санкции против него ввела и Великобритания.
Президент Франции предложил остановить импорт нефти из России в ЕС
Евросоюз готовит новые санкции против России после сообщений о массовых убийствах гражданского населения в пригородах Киева. Европейский совет возложил ответственность за них на Москву, президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России.
В заявлении Европейского совета, высшего политического органа ЕС, сказано, что массовые убийства, совершённые на контролируемых Россией территориях Украины, навсегда останутся в истории Европы. В тексте подчёркивается, что Россия несёт ответственность за преступления, совёршенные на контролируемой ей территории.
Санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза. По словам политика, главным противником новых санкций остаётся Германия, при этом канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче.
Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными. В воскресенье Москва объявила, что планирует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации. В понедельник представитель российского МИД Мария Захарова заявила в телеграме, что согласие на заседание не дала Великобритания, однако Россия будет настаивать на встрече.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче и проверить распространение материалов о них на предмет нарушения уголовного законодательства о распространении недостоверной информации о российской армии. Такая статья была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном режиме Государственной думой в начале войны с Украиной.
Врач Важа Гаприндашвили в составе медгруппы партии «Лело» отправился в Украину
Медицинская группа партии «Лело» отправилась в Украину. В миссии участвуют девять врачей разного профиля. Среди них – Важа Гаприндашвили, который в 2019 году провел 48 дней в заключении в цхинвальской тюрьме.
В партии «Лело» заявляют, что миссия является официальной и полностью согласована с Минздравом Украины.
Как отмечают медики, в течение восьми дней они будут помогать беженцам и раненым в одном из городов на западе Украины.
«Едем в один из городов Ивано-Франковской области. В Кракове к нам присоединится один грузинский врач, работающий в Германии. Мы готовились 4 недели, выяснили, что нужно, какие лекарства, какое оборудование. Мы купили это оборудование. В этом городе большое количество вынужденно перемещенных лиц и раненых. Мы едем на восемь дней и везем с собой то, что нужно этим людям», – заявил член партии «Лело» Вато Сургуладзе.
- Врач Важа Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками 9 ноября 2019 года. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил Гаприндашвили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в заключении 48 дней.
В Цхинвали в результате взрыва гранаты пострадал гражданин Узбекистана
Один человек пострадал накануне в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Цхинвали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в подвальном помещении частного дома во время проведения ремонтных работ подорвалась граната, в результате чего 32-летний гражданин Узбекистана с различными повреждениями был доставлен Республиканский многопрофильный медцентр», – сказали в МВД.
По данным югоосетинского ведомства, выясняются все обстоятельства происшествия.
Коронавирус в Грузии: 208 новых случаев, два пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 758.
За сутки в стране выявили 208 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5184 теста: PCR-тестов – 1597, экспресс–тестов на антиген – 3587.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,01%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 685 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 649 430, выздоровевших – 1 628 64.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, сохраняется динамика снижения случаев заражения.
«Мы будем следить за текущими тенденциями и наши дальнейшие решения будут соответствующими», – добавил Гарибашвили.
Отметим, что за сутки вакцинированы от коронавируса лишь девять человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 861 953. Ранее в стране была временно прекращена вакцинация препаратом Pfizer, для граждан доступны лишь вакцины китайского производства.
Подтверждена гибель более 120 детей в результате российского вторжения
Сегодня исполняется 40 дней с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН в докладе о происходящем в Украине сообщило, что с начала вторжения подтверждена гибель не менее 1417 мирных граждан страны, в том числе 121 ребёнка. Ещё выше число раненых. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли более 160 детей.
Как говорится в докладе ООН, самой частой причиной смерти стали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, - сообщает Настоящее Время.
Из доклада не ясно, включены ли в опубликованные цифры те погибшие мирные жители, тела которых были обнаружены после отступления российских войск. Больше всего захоронений и не погребённых тел было обнаружено в городе Буча под Киевом.
Журналисты и представители властей Украины сообщили о десятках тел погибших на улицах Бучи 2 апреля. Некоторые из убитых были со связанными руками. По словам работников спасательной службы, которая занимается поиском и захоронением убитых, обнаружены тела около 330 убитых. Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова сообщила, что во всех освобождённых районах Киевской области (не только в Буче) были найдены тела 410 убитых мирных жителей.
Власти Украины утверждают, что большая часть этих людей - жертвы расправ со стороны российских военных. Многие представители стран Запада согласны с такой оценкой. Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные расправы входили в планы российского вторжения в Украину Об этом он написал в твиттере. О существовании "расстрельных списков" западные СМИ со ссылкой на разведку сообщали ещё до вторжения, Россия тогда их наличие отрицала. Сейчас Минобороны России называет случившееся в Буче провокацией украинской стороны, отрицая причастность российских солдат к убийствам.
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал перечень российских частей и подразделений, которые, по его словам, могут быть причастны к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене в Киевской области.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне по-русскиобратился к матерям российских солдат. "Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным? Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?" - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность".
Представители стран ЕС заявляют, что на этой неделе рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против России. По сообщению Financial Times, обсуждается и эмбарго на экспорт российских энергоносителей и запрет на использование российскими судами европейских портов. Ранее такие меры предлагали страны Балтии и Польша, но большинство стран ЕС было против. После событий в Буче, как пишет издание, голоса сторонников эмбарго звучат всё громче.
Премьер Польши назвал Россию «тоталитарно-фашистским государством»
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС ужесточить санкции против России, которую он назвал "тоталитарно-фашистским государством". Моравецкий, выступая в Варшаве, высказал мнение, что российские военные устроили в Украине "геноцид", приведя в качестве примера гибель сотен мирных жителей Киевской области, в частности города Буча.
По словам Моравецкого, необходимы "решительные действия", чтобы "сломать военную машину Путина". Среди предложенных польским премьером мер - не просто арест, но конфискация имущества российских банков и олигархов в Европе, а также эмбарго на импорт российских энергоносителей.
Моравецкий также заявил о необходимости санкций против российского общества, в том числе запрета на выдачу виз для всех россиян, кроме тех, кто, как он выразился, "бежит из этой фашистской страны." Польский премьер также призвал ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" (по последним данным, их более 2 миллионов).
Как заявил Матеуш Моравецкий, главной помехой для ужесточения санкций сейчас является Германия, а не Венгрия, несмотря на прокремлёвскую репутацию венгерского премьера Виктора Орбана. При этом канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения санкций в связи с массовыми убийствами в Буче. О том же заявил и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Франция готова обсуждать отказ от российского угля и нефти. Многие страны ЕС ранее подчёркивали, что к отказу от поставок газа из России их экономики не готовы.
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в массовых убийствах в Буче, назвав их "зверствами". По его словам, Россия отвечает за все преступления, совершённые на территориях, находящихся под её контролем.
Санкции будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза.
Российские власти отрицают причастность России к убийствам жителей Бучи. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев (официально он является председателем "Единой России") в ответ на предложения Моравецкого заявил, что "можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS (правящая партия "Право и справедливость" - РС). Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно". Как при тайном голосовании Медведев намерен определить голосующих за партию, он не пояснил.
Зеленский призвал участников «Грэмми» поддержать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми" призвал их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".
"Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей". "Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города", - сказал президент Украины.
После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили американский певец Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.
В 2022 году награда "Грэмми" вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения омикрон-штамма коронавируса её перенесли.
Дуэт Silk Sonic получил награды в категориях "Песня года" и "Запись года"."Лучшим новым исполнителем"названа американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго. Группа Foo Fighters получила премию в трех номинациях - "лучший рок-альбом", "лучшая рок песня" и "лучшее исполнение музыки в жанре рок". Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Джазовый музыкант Джон Батист был удостоен наград за лучший альбом и лучшее музыкальное видео.
Президент Грузии: «Буча – преступление против человечества»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала недавно опубликованные шокирующие кадры насилия и свидетельства казней мирных жителей в Украине.
«Трудно представить себе мир, в котором существуют зверства в Буче. Но он здесь. Мы живем в нём. Грузинское прошлое означает, что мы знаем, что представляет собой Буча – преступление против человечества, рана, на заживление которой требуется очень много времени. Украинское сопротивление не падет. Но это никогда не будет забыто», – написала Зурабишвили в Twitter.
Ранее сообщения об убийствах мирных жителей в Киевской области прокомментировали в МИД Грузии.
«Решительно осуждаем резню в Буче и бесчеловечность, направленную против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы опустошены сценами жестоких преступлений. Все, кто принимал участие в преступлениях этой войны, должны быть привлечены к ответственности. Мы выражаем искренние соболезнования украинскому народу. Мы стоим вместе с Украиной», – говорится в заявлении МИД Грузии.
Резню в Буче пока не прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идёт о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Россия потребовала созвать Совбез ООН, обвинив Украину в «провокации» в Буче. Минобороны РФ переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.
МИД Грузии возглавил Илья Дарчиашвили, Давид Залкалиали назначен послом в США
Руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили назначен главой МИД страны. Экс-руководитель грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиали стал послом Грузии в США. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Говоря о назначении Залкалиани послом в Вашингтоне, глава Кабмина отметил, что у него – 30-летний дипломатический стаж. США – важнейший стратегический партнер для Грузии, и цель правительства – перевести отношения с Вашингтоном на новый уровень, сказал Гарибашвили.
Илья Дарчиашвили возглавлял администрацию правительства с марта 2021 года. Ранее он был послом Грузии в Польше; первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры; исполнительным директором и первым заместителем директора Фонда муниципального развития.
«Я уверен, что Илья будет успешным министром иностранным дел, желаю ему успехов. Перед нами сейчас стоит много вызовов. Необходима активность на пути достижения главной национальной цели», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Давид Залкалиани был назначен министром иностранных дел Грузии в июне 2018 года, с января 2021-го он также был вице-премьером страны. С 2016 года должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в США занимал Давид Бакрадзе.
Полицейские задержали пять человек после перестрелки в Тбилиси
Полицейские задержали пять участников перестрелки в Тбилиси, в ходе которой были убиты двое человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии сообщает агентство «Новости-Грузия».
Перестрелка произошла в ночь на 3 апреля недалеко от бывшего спортивного комплекса «Лагуна Вере». По информации МВД, этому предшествовала словесная перепалка с участием примерно 20 человек. Их ссора переросла в физическую конфронтацию, а после был открыт перекрестный огонь.
От полученных ранений скончались 51-летний К.К. и 50-летний В.Г.. По данным СМИ, убиты бизнесмен Вахтанг Гургенидзе и брат экс-министра экономики Грузии Георгия Кобалия – Константин Кобалия.
Еще четверо участников потасовки были госпитализированы с различными телесными повреждениями. До сих пор все они остаются в больнице.
На данном этапе по обвинению в умышленном убийстве задержан 36-летний К.М.. Другому задержанному, 50-летнему Г.К. вменяется в вину умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сразу трое человек задержаны за недонесение об особо тяжком преступлении: 35-летний Г.Г., 31-летний Г.А. и 32-летний Г.П.. Все трое в прошлом уже были судимы.
«Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по задержанию участников преступления и других лиц», — сказано в заявлении.
На данном этапе следствие не говорит о том, что стало причиной массовой драки, завершившейся стрельбой. СМИ называют произошедшее «криминальной разборкой». Утверждается, что стороны пытались разрешить существующий бизнес-спор с помощью «воров в законе», однако их решение оказалось неприемлемым для некоторых участников. Следствие по делу продолжается.
Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.
По предварительным данным, за Вучича проголосовали более 60 процентов граждан, за его ближайшего конкурента Здравко Поноша – менее 17 процентов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.
На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали около 45 процентов избирателей. Таким образом, по словам Вучича, возглавляемая им партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.
Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.
После того, как стало известно , что Вучич побеждает на выборах, он заявил, что продолжит политику военного нейтралитета и не будет вступать в военные союзы. Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией и продолжит путь в Евросоюз.
"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.
Правящая партия премьера Орбана лидирует на выборах в Венгрии
В Венгрии правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов после подсчёта более половины бюллетеней.
После обработки более 98 процентов бюллетеней у неё – более 53 процентов голосов по партийным спискам и победы в 88 одномандатных округах. Блок из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заи набирает более трети голосов и одерживает верх в 18 одномандатных округах.
Таким образом, правящая партия может рассчитывать на 135 из 199 мест в парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.
Виктор Орбан уже объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в твиттере. Лидер оппозиции признал поражение.
Явка на выборах превысила 63 процента.
Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходил референдум об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.
Большинство проголосовавших на референдуме, в частности, высказались против проведения занятий по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, а также против продвижения смены пола для несовершеннолетних.
- Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Орбан и "Фидес" настаивают, что дарят стране мир и стабильность.
- Консервативная политика "Фидес" в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России.
Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче
Против Кремля на фоне сообщений о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче российскими военными будут введены новые санкции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал назвал убийства мирных жителей военным преступлением.
Канцлер отметил, что в ближайшее время он обсудит новые ограничения в отношении Кремля с главами стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Германия продолжит поставлять Украине оружие для обороны от российской армии.
При этом германское издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщило, что Берлин отказался поставлять Украине 100 бронетранспортеров Marder. Собеседники издания рассказали, что Киев запрашивал технику, но министр обороны ФРГ в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины сообщила, что Германия сама нуждается в запрашиваемой технике. Однако источники Welt утверждают, что представители оборонной отрасли были готовы к поставкам техники Украине.
Бундесвер подтвердил Welt, что поставки бронетранспортеров, действительно, обсуждались, но решение должно приниматься совместно с союзниками по НАТО и принимает его федеральное правительство, а не Минобороны ФРГ.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против мирных жителей.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьезное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и «постановкой киевского режима для западных СМИ».
- Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Турции. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина за его комментарии
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал «патриотом».
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», - написал Кадыров, добавив, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая» и «надо с этим что-то делать».
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую «специальную военную операцию» российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и «пятую колонну». «Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом, по мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных – вот это враги государства, и с ними мы будем бороться».
- Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля. Он уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: «Страх и боль. Нет войне». Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала, но пресс-служба не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что уехал в отпуск и вернется в Россию.
Двое грузинских дзюдоистов завоевали золото турнира Большого шлема в Анталье
Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном турнире Большого шлема, который проходил 1-3 апреля в Анталье, пишет агентство «Новости-Грузия».
В заключительный день соревнований Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль в весовой категории более 100 кг. В финале грузинский боец победил Алишера Юсупова из Узбекистана.
Еще одну золотую медаль сборной Грузии принес Георгий Терашвили, выступающий в весе до 73 кг. В итоговом поединке 19-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Мануэля Ломбардо.
Серебро заработали двое грузинских спортсменов – Лухум Чхвимиани (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг).
Благодаря этим результатам сборная Грузии разместилась на первом месте итогового медального зачета турнира Большого шлема. Второй идет Франция, а третьей - Бразилия.
Талибы в Афганистане запретили опиумный мак
В Афганистане пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» запретило выращивать опиумный мак. Соответствующий указ подписал верховный лидер талибов Хайбатуллы Ахундзады.
При обнаружении урожая мака он будет немедленно уничтожен, а нарушитель привлечен к ответственности в соответствии с законами шариата, говорится в указе.
Также запрещено производство, использование и транспортировка других наркотиков.
Прекращение наркоторговли было одним из главных требований международного сообщества к талибам, которые захватили власть в стране в августе 2021 года. «Талибан» заинтересован в получении доступа к зарубежным финансовым активам Афганистана.
По данным ООН, в 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на восемь процентов и достиг почти семи тысяч тонн – это 85 процентов от всего опиума, произведенного в мире. Прибыль от производства опиатов в Афганистане могла превысить два с половиной миллиарда долларов. Продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода, утверждают в организации.
Тяжелая экономическая ситуация заставляет многих крестьян выращивать мак, а не обычные сельскохозяйственные культуры, которые не дают столь высокой прибыли.
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания (Сакребуло») от партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
«Прошел Гарибашвили. Цотнэ снимал видео и назвал его рабом. После этого его задержали», - цитирует друга Коберидзе грузинская служба Радио Свобода.
Стоит отметить, что премьер-министр Иралий Гарибашвили находился в Аджарии в рамках рабочего турне по регионам Грузии. Пресс-служба правительства сообщила, что премьер намерен лично убедиться в том, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются.
МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу
Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio.
По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. «Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них», - сказал Кулеба.
Министра также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ», - подчеркнул Кулеба.
Ранее министр призвал к «немедленным разрушительным санкциям против России» после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.
Российский МИД заявление украинской стороны пока не прокомментировал.
Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию, - это серьезное военное преступление. Москва это не комментирует, но российское Минобороны переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.
В Сербии проходят президентские и парламентские выборы
В Сербии 3 апреля проходят выборы президента страны и нового состава Народной скупщины – однопалатного 250-местного парламента. Во всеобщих выборах принимают участие восемь кандидатов в президенты и 19 парламентских списков.
На выборах президента предварительные опросы давали уверенное лидерство действующему главе государства Александру Вучичу. «Буду разочарован, если получу меньше шестидесяти процентов голосов уже в первом туре», - заявил он перед голосованием, результаты предвыборных опросов предсказывают ему именно такой результат.
На второе место с показателем вчетверо более скромным, чем у Вучича, рассчитывает Здравко Понош – представитель оппозиции, которая с трудом, но объединилась вокруг «Партии свободы и справедливости» бывшего мэра Белграда, миллионера Драгана Джиласа.
Результаты выборов в парламент Сербии, уверены обозреватели, станут проекцией президентских: правящая Сербская прогрессивная партия, в которой председательствует Вучич, рассчитывает на 53 процента голосов. Второе место предсказывают оппозиционной коалиции «Объединенные за победу Сербии» (13% ), третье – Социалистической партии Сербии (10%) во главе с политическим партнером Вучича, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем.
Последние парламентские выборы 2020 года большая часть демократической оппозиции Сербии бойкотировала из-за отсутствия демократических условий для их проведения. К теперешним президентским и парламентским выборам, заявил Драган Джилас, Европейский Союз «не смог договориться о свободном и честном голосовании», хотя делегации ЕС удалось добиться внесения некоторых изменений в избирательное законодательство.
«Условия хуже, чем два года назад, но, к сожалению, мы были просто вынуждены пойти на выборы, потому что еще один бойкот сведет нас к нулю», сказал Джилас. Вучич, по его словам, «извлек выгоду из своего почти полного господства в основных СМИ, которые выделили минимум времени оппозиции и их программам в преддверии голосования».
Окончание первого срока Вучича характеризовалось обширными экологическими протестами, в которых многие усматривали политическую подоплеку, а именно – недовольство авторитарными методами правления Вучича.
После сегодняшних выборов новому старому президенту предстоит решать две проблемы, приобретающие все большую остроту: неурегулированные отношения с Косово, которое Белград считает частью своей страны, а также вопрос санкций против России, введенных после вторжения в Украину. Сербия остается единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.
Руководство ЕС открыто добивается присоединения Вучича к общей позиции Европы. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил за три дня до выборов, что его министерство, а также разведывательное агентство Сербии БИА располагают информацией о том, что несколько групп, мотивированных и организованных «некоторыми политическими партиями в стране и факторами за рубежом», планируют скомпрометировать воскресные выборы в день голосования или даже помешать их проведению.
Гарибашвили: Грузия не будет вводить экономические санкции против России
Грузия не будет вводить экономические санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня во время визита в Аджарию, пишет агентство «Новости-Грузия».
Страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России в феврале 2022 года после начала войны в Украине, названной президентом РФ Владимиром «специальной военной операцией в Донбассе». Гарибашвили неоднократно повторял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам.
«Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа», - сказал Гарибашвили.
Он добавил, что за последние 30 лет на территории Грузии военные конфликты происходили трижды. Гарибашвили считает, что для того, чтобы не повторять ошибок, необходимо проявлять большую осторожность.
«Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны», - заявил премьер.
- Несмотря на заявления главы правительства, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии все же пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов. В частности, из-за санкций грузинское отделение банка ВТБ лишили права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку», а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».
- Кроме того, в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard, выпущенными подпавшими под санкции российскими банками. Местным финансовым организациям запрещено пользоваться российской платежной системы «Мир».
- В оценке действий Грузии позиция президента Саломе Зурабишвили отличается от позиции премьера. На этой неделе в интервью CNN глава государства заявила, что Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных Западом против России из-за войны в Украине.
Премьер-министр Грузии начал поездку по регионам страны с Аджарии
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом по регионам Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства. Как отмечается, в ходе поездки премьер должен будет лично убедиться, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются. Турне началось с Аджарии.
«Во время предвыборной кампании я активно ездил по всем муниципалитетам, я лично побывал во всех муниципалитетах, встречался с населением и обещал реализовать много проектов, поэтому сегодня я начал ездить в регионы, чтобы лично увидеть прогресс», - заявил Гарибашвили.
Премьер считает, что темпы реализации обещанных проектов должны быть ускорены. Здесь он выделил строительство бульвара в курортном Кобулети: «Этот ареал будет благоустроен, и я думаю, что это будет новое направление в плане туризма. Благоустройство указанной территории очень важно для нашего населения».
Гарибашвили также посетил предприятие «Керки» в муниципалитете Кеда, где производят сухофрукты, тклапи, чурчхелу, цукаты и орехи.
Проект был реализован при поддержке государства. Общий объем инвестиций составил 750 тысяч долларов, сейчас там трудоустроено более 30 местных жителей.
В селе Дзенцмани Кедского муниципалитета премьер также посетил хозяйство фермера Мераба Сурманидзе, который в рамках государственной программы заложил виноградники с сортами Чхавери и Цоликаури.
Как отметил премьер, реализуемые государством сельскохозяйственные программы способствуют эффективному использованию сельскохозяйственных земель в Грузии и замещению импортной продукции грузинской.
В Венгрии проходят парламентские выборы и референдум о ЛГБТ в образовании
В Венгрии в воскресенье проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени и будут работать до 19 часов - то есть, до 20 часов по Москве. Коалиция из шести оппозиционных партий пытается победить на выборах правящих консерваторов из «Фидес». Одновременно граждане голосуют об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.
Что говорит оппозиция
В оппозиционный альянс входят партий всех спектров: либералы, левые, зеленые и правые националисты. Оппозиция пытается превратить выборы в голосование о цивилизационном пути для страны - заявляя, что в воскресенье решится, будет ли Венгрия вместе с Западом или c Востоком.
Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны в Украине; в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Несмотря на то, что Венгрия присоединилась к санкциям против России, страна не пропускает через свою территорию военные грузы в помощь Украине, а правительство фактически отказывается снизить зависимость экономики от российских энергоресурсов.
На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Петер Марки-Заи обвинил Орбана в государственной измене за его связи с Москвой.
Что говорит правящая партия
Для Орбана потенциальная победа на выборах может стать четвертой по счету и пятой в его политической карьере. «Фидес» позиционирует себя как гарант мира и стабильности в стране, оппозиция обвиняется в финансировании Западом и желании втянуть Венгрию в украинскую войну. Об этом же премьер-министр заявил в последнем предвыборном обращении, заявив, что левые силы «заключили пакт» с Киевом, чтобы вмешаться в вооруженный конфликт после победы на голосовании.
Прогосударственные медиа настаивают, что правящая партия сконцентрирована на сохранении экономической и энергетической безопасности граждан - в том числе, за счет газа, получаемого из России.
Референдум
Поддерживающий премьер-министра консервативный электорат призывают на участки и для голосования на референдуме. Всем участникам заданы четыре вопроса: поддерживают ли они «преподавание сексуальной ориентации» в школах без согласия родителей, поддерживают ли они продвижение смены пола среди детей, неограниченный доступ детей к откровенному сексуальному контенту в медиа и показ медиаконтента о смене пола несовершеннолетним.
Консервативная политика «Фидес» в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России. Критики референдума настаивают, что формулировки вопросов подталкивают избирателей к выборам одного из вариантов ответа.
Что говорят опросы
106 мест из 199 будут отданы кандидатам, победившим простым большинством в одномандатных округах, 93 места избираются пропорционально по партийным спискам.
Предвыборные опросы отмечают незначительное преимущество «Фидеса» перед оппозиционной коалицией, при довольно высоком числе неопределившихся граждан. Сейчас «Фидес» контролирует 133 кресла в парламенте, что позволяет ему фактически не оглядываться на оппозицию в принятии ключевых вопросов. Если итоги голосования будут близки к опросам, правящая партия потеряет конституционное большинство в 2/3 голосов, полученное на предыдущем голосовании.
Дорога к грузино-российской границе по-прежнему закрыта из-за угрозы схода лавин
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к КПП «Казбеги» и «Верхний Ларс» на грузино-российской границе, по-прежнему запрещено в дневное время. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным Национального агентства окружающей среде, из-за повышения температуры увеличился риск схода лавин. В этой связи с 12:00 до 19:00 закрыт будет участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Одновременно движение на отрезке Млета-Гудаури осуществляться в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободно.
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