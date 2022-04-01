В «Грузинской мечте» обиделись на Владимира Зеленского

Риторика лидеров «Грузинской мечты» в адрес украинских властей с каждым днем становится все жестче. «Оскорблением государства» назвал председатель партии Ираклий Кобахидзе решение украинского президента Владимира Зеленского отозвать своего посла из Грузии – в Киеве недовольны позицией неприсоединения Тбилиси к санкциям против России, объявленным международным сообществом. Кроме того, возмущение оппонентов вызвали слова президента Саломе Зурабишвили, которая в интервью CNN заявила, что Грузия присоединилась к санкциям.

Первым оскорбился председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Несмотря на то, что о своем решении отозвать посла из Грузии украинский президент Владимир Зеленский заявил утром 31 марта, Ираклий Кобахидзе не смог найти логику в этом решении даже к концу дня, к вечернему эфиру ОВГ, и был жестче в оценках, чем его соратники в течение дня:

«Кончено, мы понимаем, что украинская власть в тяжелом военном положении, но это все равно не оправдывает те шаги, которые, прямо скажу, являются оскорблением для грузинского государства. Это единственная оценка, которую мы можем дать, когда нет никаких логических объяснений этим шагам».

А логика украинского президента проста: «При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса, – ищите, пожалуйста, другую работу», – сказал Зеленский, сообщая об отзыве послов из Грузии и Марокко.

Юрия Долгова, уже бывшего посла Украины, 1 марта отозвали на консультации вскоре после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что, исходя из национальных интересов, Тбилиси не присоединится к санкциям против России, принятым западными странами в ответ на интервенцию в Украине. А во всем остальном Грузия солидарна с Украиной. При этом глава правительства не упускал возможности спекулировать этой темой для внутриполитического противостояния с «Нацдвижением» и его основателем, третьим президентом Михаилом Саакашвили.

Не забывают в Грузии и слова Гарибашвили о том, что если в эти дни у власти был бы Саакашвили, то Москва перед тем, как атаковать Киев, сначала прошлась бы по Тбилиси. А за власть «Грузинской мечты», по его словам, грузинскому народу не стоит беспокоиться, она предотвратит все попытки «Нацдвижения» и других оппозиционных партий ввязать Грузию в военный конфликт или открыть здесь второй фронт.

Накануне в интервью Ираклий Кобахидзе коснулся и этой темы, и вопроса о том, что президент Саломе Зурабишвили заняла отличную от правительства позицию в вопросе Украины и делала самостоятельные заявления в Брюсселе и других европейских столицах.

«Президент встревает в дела правительства», – отметил Кобахидзе, объяснив этим намерение «Грузинской мечты» обратиться в Конституционный суд. Обратил он внимание общественности и на то, что в других парламентских государствах – в Германии и Великобритании – заявления делают только премьер-министры Олаф Шольц и Борис Джонсон, а не Франк Вальтер Штайнмайер или Елизавета Вторая.

Но Саломе Зурабишвили все равно продолжает делать заявления и давать интервью международным СМИ. Правда, ее оппоненты заметили, что в последнее время она смягчила риторику. Так было накануне в интервью CNN, где Саломе Зурабишвили не согласилась с тем, что Грузия не присоединяется к санкциям.

«Не уверена, что это точное описание. Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях, и это нечто достаточно большее для грузинского финансового сектора. И мы в то же время участвуем во всех резолюциях, которые были приняты для поддержки Украины. Так что, думаю, немного излишне говорить о том, что между нами (правительством и президентом) большая разница. Возможно, (причиной тому) слова, которые использует правительство, и восприятие в населении», – сказала Зурабишвили.

Возмущение оппозиции не заставило себя ждать. Вот что заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Георгий Канделаки:

«На фоне увеличения рисков мы видим, что президент Зурабишвили пользуется международной трибуной не для поднятия вопроса Грузии, не для включения нашей темы в санкции, не для уменьшения рисков, а для очистки совести правительства».

Михаил Саакашвили со страницы Facebook обвинил власти в развязывании холодной войны с Украиной и вновь убеждал своих сторонников в необходимости ее смены.

Другие оппозиционеры предпочли обратиться к украинскому президенту. Напомнив о том, что за Украину воюют, в том числе, и грузины, и о том, как солидарен грузинский народ с Украиной, депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе сказал:

«Да, у власти сейчас «Грузинская мечта», но грузинское государство представляет народ. И президент Зеленский должен назначить в Грузию другого посла, если прежний не был приемлем для него. Это нам необходимо для того, чтобы не испортились отношения между нашими двумя странами, чтобы не дать возможность врагу усугубить подпорченные между нами отношения».

Но в этом направлении прогнозы пока неутешительные. В «Грузинской мечте» в течение дня повторяли, что считают неразумным присоединение к санкциям, что отзыв посла – это и оскорбление грузинского народа (по словам вице-спикера Гии Вольского). Тем не менее Грузия остается солидарной с украинским народом.

Из Киева же пока нет вестей о том, как скоро будет, и будет ли вообще назначен новый посол Украины в Грузии.