«Даже террористы не ведут себя так бесчеловечно, как российские военные»

Санкции против России, защита неба Украины и предоставление ей военной техники. Пользователи соцсетей поделились с «Эхо Кавказа» своим мнением о том, как Грузия и остальной мир должны реагировать на трагедию в Буче.

– Как Грузия и в целом мир должны отреагировать на события в Буче?

Малхаз: То, что произошло в Буче, нельзя назвать никак иначе как геноцид. Но российские военные не впервые поступают так. Мы видели подобное и в Грузии, и в Чечне, и в других странах, на территории которых существуют конфликты. Мир должен дать произошедшему соответствующую оценку – это геноцид мирного населения. Ответ на случившееся должен быть соответствующим – предоставить Украине все то, что ей необходимо для защиты своего неба, и в целом передать ей тяжелое вооружение.

Каха: По моему мнению, грузинские власти совершенно неадекватно реагируют на события, происходящие в Украине, и тем более на то, что произошло в Буче. Как после всех тех ужасов, которые творила российская армия, там можно продолжать говорить о выгоде, которую Грузия получит, не присоединившись к санкциям против России? Мы всячески должны быть на стороне Украины и поддерживать ее.

Като: То, что произошло в Буче, – просто ужасно. Жуткие чувства появляются после всех этих кадров и сообщений. Начинаешь думать о том, что еще увидишь в других селах и городах после их освобождения. На какие зверства они еще способны? Санкций, которые были приняты против России, явно недостаточно. Несмотря на эти меры в Украине ежедневно погибают сотни людей. А заявления нашего премьер-министра уже начинают сильно раздражать. Все, что он говорит, просто неуместно. Уже не важно, присоединяешься ты к санкциям или нет, но ты представляешь наше государство, твоя риторика должна быть более человечной.

Дмитрий: Правительство Грузии, если его можно назвать таковым, уже давно должно изменить отношение к России и придерживаться достойной, а не фашистской позиции. События в Буче показали, что мы должны присоединиться к санкциям против РФ. Премьер-министр, правительство и парламент должны обозначить четкую позицию по этим событиям. Это самый настоящий геноцид, Грузия должна заявить об этом во всеуслышание. Как только там завершатся военные действия, весь мир будет ждать начала расследований совершенных там жесточайших преступлений. Все преступники должны пойти под трибунал. Мне кажется, даже террористы не ведут себя так бесчеловечно, как российские военные. Еще раз повторю: Грузия должна придерживаться достойной позиции.

Татьяна: Самое ужасное, что могло произойти, – это убийство мирных жителей. Убийства… это ни в какие рамки… реагировать и воздействовать нужно самыми радикальными мерами – это экономические, дипломатические, политические меры.

Альберт: Естественно, любая интервенция не вызывает ничего, кроме негатива, но то, что произошло в Буче, – это настоящий ужас. Российские военные совершенно беспричинно убивают женщин и детей, зверски расправляются с мирным населением. Весь мир, все страны, которые могут хоть как-то повлиять на Россию, должны объединиться и предпринять все усилия для того, чтобы это прекратилось. Мы, Грузия, тоже должны внести свой вклад в это дело, я уверен, что наши власти помогут украинцам всем, чем смогут. Но перед этим на эти события должно отреагировать мировое сообщество. Вообще, такие действия могут привести к катастрофе, потому нужно хорошенечко подумать, как мы можем заставить Россию отказаться от войны.