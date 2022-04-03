Карен Мадоян: «Зверства в Буче вызваны завистью к украинскому образу жизни»

ПРАГА---Идет 39-й день войны Украине. Журналисты и представители украинских властей сообщили сегодня утром о десятках погибших людей на улицах города Бучи к северо-западу от Киева. Утром власти Одессы проинформировали о российском авиаударе, часть ракет удалось сбить средствами ПВО. Страны Балтии отказались от природного газа из России, а под Мариуполем погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс. Каким был сегодняшний день в Украине, мы поговорили с киевским медиаменеджером Кареном Мадояном.

– Карен, идет 39-й день войны, но ситуация на украинской земле, похоже, лучше не становится: с утра мы видим трагические картинки из города Бучи. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Украине и наверняка знаете, что происходит в этом городе. Почему такая особая жестокость в расправе над местными жителями – Буча чем-то отличается от других городов?

Треугольник Буча-Гостомель-Ирпень – города, которым досталось больше всего, где российские оккупанты действовали с особой жестокостью, – т.е. фактически это были ключи к Киеву, это был выход к столице

– Мне сложно сказать, насколько Буча отличается от других городов Украины. Говоря о Буче, давайте вспомним, что это совсем недалеко от Киева, т.е. этот треугольник Буча-Гостомель-Ирпень – города, которым досталось больше всего, где российские оккупанты действовали с особой жестокостью, – т.е. фактически это были ключи к Киеву, это был выход к столице. И это именно тот треугольник, где российским войскам удалось в первые дни закрепиться, когда они вошли со стороны Беларуси. Если мы возьмем именно это направление, это как раз те самые места, где бои шли с особой жестокостью с самого начала, потому что враг очень активно прорывался к Киеву. И даже, возможно, помните, в первую неделю у них были какие-то попытки, наполовину успешные, т.е. диверсионно-разведывательные группы уже прорвались на территорию города именно оттуда – со стороны Гостомеля, Ирпеня и Бучи. Потом уже, когда вооруженным силам Украины удалось остановить, там, по сути, начался такой, наверное, самый жесткий театр военных действий.

Если сравнивать это с другими направлениями, бои там шли с особой жестокостью, и нужно понимать, что это были бои на территории городов, по сути. А до этого, когда они пребывали там, им удалось действительно закрепиться, и закрепляться как: они просто грабили там местное население, заходили в дома, устраивали там себе прибежище, место жительства. Есть еще один момент: Ирпень, Буча и Гостомель, эти города-спутники были достаточно популярным направлением, скажем, для жизни людей. Они достаточно успешно застраивались, люди там покупали квартиры и строили частные дома...

– Недалеко от Киева, и в то же время…

– Да, это недалеко от Киева – это 40 километров от Киева, по сути.

– И в то же время за городом.

– Да, в то же время за городом – города-спутники. То есть они очень активно застраивались. В том же Ирпене строились дома с недорогими квартирами, где очень любили покупать квартиры молодые семьи, средний класс. Люди, которые имели возможность строить свое жилье, свои дома, очень много таких домов строили в Буче. То есть за последние годы именно в этой агломерации сформировался достаточно активный и, можно сказать, зажиточный, небедный средний класс и выше среднего класса.

– Можно предположить, например, что те люди, которые были убиты, – судя по всему, это были гражданские лица, именно те, которые отказались покидать свои дома, и именно потому, что…

– …Они не то, чтобы отказались покидать свои дома, люди хотели, возможно, покинуть свои дома, но им было трудно это сделать, потому что и Буча, и Ирпень, и Гостомель достаточно жестко простреливались. То есть там уже не было на каком-то этапе возможности покидать. Нужны были коридоры, те люди, которые пытались это делать сами, – я не буду сейчас углубляться, есть очень много ужасающих историй, – целыми семьями просто были расстреляны в машинах, погибали на улицах, когда они пытались выйти самостоятельно и выехать просто в сторону Киева. Да, возможно, это люди, которые либо не хотели, либо пытались покинуть свои дома, но просто были так жестоко расстреляны. И потом, посмотрите, есть такой момент, почему я пытался рассказать о людях, которые жили там – об этом среднем классе.

По перехваченным телефонным разговорам, которые достаточно легко можно найти в интернете, видно, что, да, у людей был какой-то шок, какая-то зависть по отношению к украинцам, к тому, как они живут – к этому образу жизни

Очень много есть историй и телефонных разговоров: когда началось вот это мародерство, когда российские агрессоры начинали ходить уже по домам и когда эти нелюди родом, я не знаю, из российской глубинки и сел рассказывали своим матерям, женам, как прекрасно живут украинцы, и что, и чего они там намародерили, и что, и чего они там увидели. То есть по перехваченным телефонным разговорам, которые достаточно легко можно найти на YouTube, в интернете, видно, что, да, у людей был какой-то шок, какая-то зависть по отношению к украинцам, к тому, как они живут – к этому образу жизни. И вот это, я не знаю, что-то звериное, животное… по мере того, как боевые действия переходили в более жесткую фазу, у российских военных уже появлялась какая-то животная агрессия, и начинались вот эти зверства. Уже очень много свидетельств тому, когда людей просто расстреливали на улицах.

– Карен, сегодня ночью целью российских атак стала и Одесса. Что это означает?

– В Одессе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу, если я не ошибаюсь, т.е. сейчас достаточно активные точечные удары, которые они наносят либо с территории Беларуси, либо с дальних бомбардировщиков в Черном море, либо с территории аннексированного Крыма – это все в основном приходится на инфраструктуру. Последние две недели они бьют по нефтеперерабатывающим заводам или по топливным складам. Они делают это достаточно активно, по всей территории Украины, т.е. здесь достается, опять же, не только Одессе, так же они били по Кременчугу, по МПЗ, в субботу прилетела ракета в город Львов, там тоже был удар по нефтяному складу. То есть здесь они прекрасно понимают, что это, во-первых, возможность лишить украинскую армию поставок топлива, второе – сейчас начинается посевная кампания. Несмотря на войну, правительство Украины пытается активно наладить этот процесс и помогает фермерским хозяйствам, чтобы все-таки на той территории, где это возможно сделать, они засевали поля. И в России это тоже понимают, что аграрный сектор – это важнейшая часть экономики Украины, а 30% земель, которые идут под посев, сейчас либо там невозможно работать, либо они находятся во временной оккупации.

– То есть это необязательно означает, например, что они продвинутся с юго-востока на юго-запад с намерением, скажем, взять Одессу?..

Конечно, какая-то программа, цель – отрезать Украину от моря, есть, и здесь это прекрасно понимают, и, в принципе, вооруженные силы Украины к этому готовы

– На данном этапе, судя по их действиям – то, что мы видим, – я думаю, что есть какие-то попытки отрезать Украину от моря. То есть Мариуполь и Бердянск – это сейчас фактически попытка отрезать Украину от портов в Азовском море, дальше у нас Николаев и Одесса, которые находятся теперь в зоне риска. Мы знаем, что в Николаевской области уже тоже идут бои, мы знаем, что недавно удар был по Николаеву, опять же реактивными снарядами по областной администрации. Пытаются, опять же, таким образом бомбить Одессу. Конечно, какая-то программа, цель – отрезать Украину от моря, есть, и здесь это прекрасно понимают, и, в принципе, вооруженные силы Украины к этому готовы.

– Единственная хорошая новость за сегодняшний день – это отказ стран Балтии от импорта российской нефти. Что по этому поводу говорят в Украине?

– В Украине очень активно, опять же, на уровне руководства говорят и настаивают на том, чтобы правительства других стран максимально отказывались от поставок российских энергоресурсов, и любое подобное решение здесь только приветствуется. То есть это сделали уже Штаты, это сделала Канада, сейчас уже было принято решение на уровне стран Балтии. Впереди еще, на самом деле, очень кропотливая работа, и МИД Украины, и правительство очень активно работают в этом направлении, настаивая на том, чтобы лишить Россию возможности получать прибыль вот таким образом – за счет продажи своих энергоресурсов.