Грузинская дипломатия: на западном фронте кадровые перемены

В грузинском внешнеполитическом секторе произошли перестановки. Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани отправлен послом в США. На его место назначен Илья Дарчиашвили, который до недавнего времени возглавлял администрацию правительства, а до этого был послом Грузии в Польше.

«Наша задача – вывести отношения между Грузией и США на новый уровень», – заявил сегодня на презентации нового главы МИД премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузинские политики по-разному истолковали перемещения в ведомстве. У некоторых возникли вопросы к квалификации Ильи Дарчиашвили. Бывший глава администрации правительства в 2002 году окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили по специальности «Финансы и банковское дело». В 2004-м там же получил диплом по специальности «таможенное дело, магистр экономики». Период с 2003 по 2012 год он целиком посвятил работе в коммерческом банковском секторе. С приходом к власти «Грузинской мечты» был переведен на дипломатическую работу в посольство Польши, далее три года занимал ответственные посты в экономической команде правительства, после чего вернулся в Польшу в ранге посла, которым проработал четыре года.

По мнению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, назначение Дарчиашвили служит единственной цели – продолжения дрейфа «Грузинской мечты» в направлении России.

«На мой взгляд, Залкалиани отказывался проводить антинациональную риторику лидеров «Грузинской мечты» и сразу же, в ускоренном порядке его заменил человек, который отныне будет копировать антигосударственную риторику и заявления премьер-министра, председателя правящей партии и спикера парламента. Их риторика опирается на три ложных постулата, в которых они хотят убедить людей. Во-первых, Украина якобы не смогла избежать военных действий. Во-вторых, миф о непобедимости России и, в-третьих, что Запад ничего не сделает для нас. Все это свидетельствует о готовности к тому, что, как только наступит удобный момент, «Мечта» попытается отказаться от декларированного курса на интеграцию с Западом», – заявил Георгий Вашадзе.

Действительно, на посту главы администрации правительства Дарчиашвили запомнился резкой критикой президента Украины Зеленского из-за отзыва посла из Тбилиси. Вот несколько цитат из выступления 1 марта текущего года:

«Не прекращаются попытки и провокации по втягиванию Грузии в войну, в которой принимают непосредственное участие представители «Национального движения», преследующие цель начать боевые действия на территории нашей страны. Это управляемый процесс представителей оппозиции как из Тбилиси, так и из Киева. С учетом вышесказанного, совершенно не понятно решение президента Зеленского об отзыве посла».

Впрочем, в оппозиции некоторые видят в этих назначениях позитив. По словам бывшего главы МИД времен «Нацдвижения» Григола Вашадзе, перевод Залкалиани на работу в США положительно скажется на двусторонних отношениях со стратегическим партнером:

«Можно считать переход с поста министра на должность посла понижением? Ни в коем случае, учитывая сложности периода, когда международное право и прежний мировой уклад исчезают с повестки дня. Я очень рассчитываю, что посольство Грузии в Вашингтоне будет эффективно работать».

Для нового главы МИД у дипломата оценок не нашлось. «Я о нем ничего не слышал, что случилось, то случилось», – заявил дипломат.

Примечательно, что эту точку зрения полностью разделил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Мы давно приняли решение о кадровых перестановках, но по некоторым причинам решили не предавать его огласке. Перевод Залкалиани ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве понижения в должности, так как это не менее ответственная работа».

В отличие от политиков, политолог Гия Хухашвили убежден, что оба назначения будут иметь негативный эффект. Представленные аргументы эксперт сформулировал в следующем порядке:

«В то время когда в геополитике происходят тектонические сдвиги, назначение министром абсолютно не известного человека выглядит странным, но весьма логичным, учитывая поведенческую модель управления «Грузинской мечты», назначающих людей по уровню покорности, а не компетенции. То же самое можно сказать и про бывшего посла в США Давида Бакрадзе, который выглядит более последовательным сторонником западного курса, чем тот же Залкалиани».

В целом, по мнению политолога, происходящее свидетельствует о том, что в грузинской власти внутренне готовы принять все требования России по декларации нейтрального статуса и отказа от НАТО. Перевод более опытного Залкалиани за океан, который мог воспрепятствовать этим планам, и назначение на пост главы МИД послушного менеджера раскрывают истинные мотивы власти, говорит эксперт.