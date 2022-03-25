Москва наносит несмываемый комплимент

Заявление Григория Карасина подлило масла в огонь и без того острой дискуссии в грузинском обществе об отношении грузинской власти к войне в Украине. Бывший замминистра иностранных дел, глава Комитета по международным делам Совета Федерации предрек светлое будущее российско-грузинским отношениям и пообещал, что «взвешенная» позиция Тбилиси по поводу санкций в Москве не останется не замеченной. Пока же позиция Карасина не осталась незамеченной ни в Киеве, ни в Тбилиси.

На фоне событий в Украине заявление Григория Карасина о светлом будущем грузино-российских отношений в Грузии многие восприняли с недобрым недоумением. Бывший замминистра иностранных дел, глава Комитета по международным делам Совета Федерации говорил о перспективах взаимоотношений двух стран на двухдневной (24-25 марта) встрече грузинских и российских экспертов в Москве, организованной Фондом Горчакова и Грузино-российским общественным центром имени Е.М. Примакова.

На этой встрече Карасин подвел итоги встреч со спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе с 2012 года. С прихода к власти «Грузинской мечты» в формате Карасин-Абашидзе было проведено 26 встреч.

«В ходе переговоров удалось достичь того, что Россия стала вторым по значимости торговым партнером Грузии, были сняты все ранние запреты на доступ грузинских товаров на рынок, и грузинский экспорт в РФ в целом увеличился в 14 раз», – цитирует Карасина сайт Фонда Горчакова. Там же сообщается, что «парламентарий охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, связанные с кризисом на Украине, как «взвешенную» и подчеркнул, что в России этот факт «не останется незамеченным». А крупным шрифтом выделены его слова об Украине:

«На Украине не сложилось государственности. Для нас неприемлемо, чтобы эта страна стала членом НАТО».

Ничего хорошего не сулят Тбилиси и слова Карасина о Грузии:

«Если мы хотим, чтобы переговоры России и Грузии по основным моментам приносили результаты, надо убрать крайние позиции».

Крайними в Москве считают требования Тбилиси об отзыве независимости Сухуми и Цхинвали и выводе войск из оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Позитивные оценки Карасина на фоне неутихающей критики оппонентов власти из-за нежелания «Грузинской мечты» присоединиться к западным санкциям оказались для нее совсем не кстати. Грузинский визави Григория Карасина Зураб Абашидзе сразу дистанцировался от заявления Карасина: в организации встречи в Москве ни одна госструктура не участвовала, и это инициатива частных лиц. (Одним из них является глава грузинского филиала Центра имени Примакова, аффилированный с ультранационалистическим «Грузинским маршем», политик Дмитрий Лорткипанидзе).

В ответ на обвинения оппонентов в тандеме с Кремлем один из лидеров правящей партии, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе перевел тему на оппозицию:

«Когда со стороны РФ делаются политические заявления, на них в первую очередь в Грузии отзываются и подхватывают их «Нацдвижение» и радикальная оппозиция. Поэтому возникают резонные подозрения, что такие заявления делаются для грузинских внутриполитических деструктивных сил. И я жду, что в эти дни эта тема станет неугасимой для «Нацдвижения» и его СМИ. На самом деле, никакие похвалы, реверансы со стороны Российской Федерации для грузинской власти ничего не значат. У нас есть наша четко определенная политика с учетом того, что 20% грузинский территорий оккупированы».

В доказательство того, что Тбилиси на всех международных платформах поддерживает Киев, министр иностранных дел Давид Залкалиани сообщил, что накануне Грузия не только поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, но активно лоббировала ее принятие.

Благодарить Тбилиси за такое содействие в Киеве не стали – почти аналогичную резолюцию рекомендательного характера с призывом к России вывести войска из Украины принимали в ООН и в начале марта, но Москву это не останавливает.

Поэтому в МИД Украины больше обратили внимание на добрые слова Григория Карасина в адрес Тбилиси. Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своем странице в Twitter на грузинском и английском языках написал:

«Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России, и обещает услугу за услугу. Тбилиси, после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?»

В оппозиции ожидают, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем труднее будет грузинским властям усидеть на двух стульях, когда на словах выражается солидарность с Киевом, а на деле власть не спешит отказываться от тесных экономических связей с Москвой. Депутат фракции «Лело» Саломе Самадашвили в пример приводит вчерашнюю встречу посла Франции в Грузии Диего Колас с депутатами в парламенте. Французский дипломат предостерег грузинские власти от использования для обхода санкций так называемых черных дыр, таких, как в Таджикистане»:

«В который раз мы видим, что российская власть позитивно оценивает правительство Грузии, в то время как наши западные партнеры все громче выражают подозрения в искренности поддержки Украины в связи с неприсоединением к санкциям. В то же время там обеспокоены тем, что, возможно, Грузия станет тем хабом, где будет создана инфраструктура для обхода санкций».

Такую вероятность в правительстве «Грузинской мечты» категорически исключают. Однако в Тбилиси никак не отреагировали на коммюнике Европейского совета по итогам саммита ЕС. В нем есть призыв ко всем странам присоединиться к этим санкциям и предостережение: «любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны быть прекращены».