Ледники в горах Абхазии тают, но веерные отключения продолжаются

В первые дни апреля, когда на Москву обрушился удивительный в это время года снегопад (полумесячная норма осадков), в Абхазии наблюдался, наоборот, резкий скачок вверх температуры воздуха. В пятницу 1 апреля дневная температура на морском побережье доходила до 20-22 градусов тепла, а в последующие дни – даже еще чуть выше. Сегодня, правда, она опустилась до плюс тринадцати и примерно на таком уровне, по прогнозу синоптиков, будет держаться неделю.

Но погода для жителей Абхазии – это в последние годы не только и не столько погода сама по себе, сколько ее взаимосвязь с электроэнергетикой. Ведь хорошо памятно о том, как только что закончившийся необычно холодный для республики март серьезно ударил по обветшалой за десятилетия электросети, увеличил нагрузки на нее и заставил РУП «Черноморэнерго» увеличивать продолжительность веерных отключений. А еще именно в это время года наступает критический момент, когда в канун начала таяния ледников в горах уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС падает до такого минимума, когда электростанция уже не может работать и ее надо останавливать.

В последние годы Абхазии не раз приходилось не только вводить веерные отключения, чтобы затормозить в этот период расход воды на ГЭС, но порой даже обращаться к российской стороне с просьбой предоставить республике переток электроэнергии из РФ, дабы потом рассчитаться за него летом обратным перетоком. Зимой 2020-2021 годов Россия пришла на выручку Абхазии на несколько месяцев, так как ИнгурГЭС была остановлена на капитальный ремонт деривационного тоннеля. А еще до этого ситуация стала критической из-за хищнической, как говорили в былые времена, эксплуатации энергосистемы добытчиками криптовалюты. Нынче ГЭС на ремонт не останавливалась, но работа майнинг-ферм, несмотря на действующий запрет и появлявшиеся время от времени сообщения об остановке их правоохранителями, продолжалась. И эта причина вкупе с другими привела к тому, что пришлось договариваться с РФ: с 21 декабря прошлого года до 31 марта нынешнего энергосеть в западной и центральной частях Абхазии будет запитывать переток из России, а в восточной части – ИнгурГЭС. От веерных отключений это всю территорию Абхазии не избавило.

Но и когда наступило 31 марта, переток не прекратился, а лишь сократился – с 23 часов того дня. Подача электроэнергии из России была прекращена по высоковольтной линии «Псоу-220». В связи с этим пришлось перенастроить схему подачи электричества: западная часть Абхазии получала электроэнергию только по ВЛ-110 «Гячрыпш», а восточная – по-прежнему со стороны ИнгурГЭС. Уровень воды в Джварском водохранилище оставался низким. Из-за этого 29 марта «Черноморэнерго» ввело даже дополнительные ограничения на подачу электричества в Сухуме и Сухумском районе.

И вот, наконец, солнце стало припекать, да так, что гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония предупредил: через некоторое время придется сбрасывать воду из Джварского водохранилища в старое русло реки. Когда картинка с этим текстом была размещена в абхазском сегменте «Фейсбука», кое-кто из комментаторов, не разобравшись, воспринял это как первоапрельскую шутку.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником управления информации «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и вот что он нам рассказал:

«На данный момент мы наблюдаем значительный рост притока в Джварское водохранилище. Приток составляет 227 кубических метров в секунду. Это позволило нам снять ограничения в восточной части Абхазии: в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском, Галском районах; в Ткуарчале только один раз в день отключаем. Но, к сожалению, пока в западной части Абхазии остаются ограничения. Это обусловлено высокой нагрузкой на высоковольтную линию «Ачгуара». Пока ее пропускная способность не позволяет снять ограничения. Но будем смотреть. Думаю, что потеплеет, с потеплением упадут нагрузки, и тогда везде ограничения будут сняты. Отключения же вне графика обусловлены аварийными ситуациями – на линиях, в распредсетях. На данный момент ситуация выглядит вот таким образом.

– А переток из России?

– Переток из России сейчас полностью прекращен. И по поводу информации, которая была о сбросе воды. Действительно, приток слишком быстрый, по технике безопасности выше, чем на полтора метра, не может подниматься вода, потому что это грозит непосредственно самой плотине. Поэтому нужно ограничивать приток и сливать воду до нужных величин. Во избежание аварий на самой плотине».

Этот момент совпал и с другим – окончанием срока запрета на работу майнинг-ферм, который был продлен правительством на год 31 марта 2021 года. Разумеется, 1 апреля кабинет министров Абхазии снова продлил запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга; на этот раз до 31 декабря 2022 года.

Впрочем, как грустно пошутил один абхазский интернет-пользователь, с таким же успехом кабинет министров может запретить перемещение воздушных масс над республикой, скорость которых выше 10 метров в секунду, и движение тектонических плит в любом направлении без соответствующего постановления правительства Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия