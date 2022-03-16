Мартовское похолодание вызвало новые упреки абхазским энергетикам

С неделю назад РУП «Черноморэнерго» распространило оптимистическую весть о том, что уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС поднялся и это позволяет отказаться от веерных отключений электроэнергии. В ответ тут же появился пост одной сухумчанки о том, что у нее снова отключение, и зачем, мол, было врать! Ей стали объяснять, что речь шла о веерных отключениях в восточной Абхазии, где питаются от этой электростанции, а западная и центральная части республики с 21 декабря прошлого года получает переток из России, и тут прекращения веерных отключений никто пока не обещал…

Но, как говорится, «недолго музыка играла» – позавчера пресс-служба РУП сообщила, что уровень воды в Джварском водохранилище опустился на три метра, до 415 метров над уровнем моря, из-за понижения притока. И поэтому в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском районах, получающих электроэнергию от ИнгурГЭС, вводятся дневные ограничения на подачу электроэнергии.

Причем это совпало с довольно продолжительным похолоданием на всей территории Абхазии. Напомним, что утром в субботу 12 марта, в день первого тура парламентских выборов, на морском побережье Абхазии шел снег, повалил он в Сухуме в полдень и сегодня. Синоптики предсказывают такую же погоду и в конце текущей недели. В Сухуме многие жалуются, что в их домах отключают электричество на час через два часа, и это – не считая аварийных ситуаций.

А сегодня в связи с проведением работ на подстанции Бзыбь с 11.00 до 12.00 были обесточены Пицунда, поселки Алахадзы и Бзыбь, Гудаутский район, Сухумский район и город Сухум.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником управления информации «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, и вот как он прокомментировал сегодняшнее положение в энергосистеме:

«Когда мы вводим график, мы вводим график по магистралям и отключаем подстанции полностью. Но, в свою очередь, когда включаются подстанции, на том или ином фидере происходит перегруз. И в случае перегруза уже сами диспетчеры на подстанциях принимают решение: отключать тот или иной фидер, вводить те или иные ограничения. Потому что в противном случае полетит оборудование. Вы сами видели – похолодало и люди включили дополнительное отопление. Поэтому все отключения вне графика обусловлены либо высокими нагрузками непосредственно на подстанциях, либо авариями. Майнинг тоже никто не отменял.

– Вот если вернуться ко дню парламентских выборов. Сперва у ЦИКа была просьба, наверное, невыполнимая, – отказаться от веерных отключений на весь день, но…

– Мы объявили, что не будем отключать свет только на время подсчета голосов.

– Но и в момент подсчета голосов тоже были отключения – вот на Маяке, в соцсетях писали. Но это, наверное, было связано с аварийными ситуациями?

– Скорее всего, да.

– Еще такой вопрос. Многие не понимают, пишут на интернет-форумах: неделю шли дожди, а уровень воды в Джварском водохранилище, наоборот, понизился.

– Да, с 50 кубометров в секунду приток снизился до 28 кубометров. Ну, видите, погода какая. У нас уровень воды зависит от состояния ледников в верховьях. Вопреки распространенному мнению, существенного изменения в положительную сторону не происходит из-за этих дождей…

– Да, и, тем более, что здесь, внизу, на побережье – дожди, а там снег идет, в горах.

– Там сейчас отрицательная температура, а снег, лед тают, как хорошо известно, только при положительной температуре.

– В общем, это уже только в апреле таяние начнется какое-то.

– Да, уже попозже, когда тепло установится, будем смотреть».

Какой-то интернет-шутник написал: «В связи с окончанием выборов упал уровень воды в водохранилище». Другой ему возразил: «Какое окончание выборов? Второй тур на носу. Говорят, один из кандидатов успел только половину улицы гравием засыпать. Теперь за вторую половину возьмется до второго тура». А потом не удержался от черного юмора: «В апреле все буде в норме, когда начнут таять ледники. Весна, конечно, наступит… если не будет ядерной зимы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия