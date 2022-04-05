Отчет Европарламента: с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов

Европарламент опубликовал новый отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, который охватывает 2020-2022 годы.

В отчете говорится, что «с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов и политических обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации», пишет СОВА.

«В условиях резкой поляризации демократические институты теряют свою суть, а правящая коалиция наращивает свою власть и ограничивает пространство для инакомыслия.

Верховенство закона значительно ухудшилось, о чем свидетельствуют громкие аресты оппозиционных лидеров, неэффективное расследование насильственных инцидентов в июне 2019 и июле 2021, а также решение об упразднении Службы Государственного инспектора.

Изменения в судебной системе с 2020 года препятствуют реализации Соглашения об ассоциации. В частности, поспешные и непрозрачные назначения судей, отказ от реформы назначения Генерального прокурора и поправки в Закон об общих судах. Несмотря на то, что Грузия остается региональным лидером в борьбе с коррупцией, антикоррупционные реформы в последние годы замедлились, эффективное расследование коррупции на высоком уровне и уголовное преследование остаются серьезной проблемой», – сказано в документе.

В отчете говорится, что Грузия выполняет основные требования безвизового режима и эффективно сотрудничает со структурами и государствами-членами ЕС в борьбе с преступностью.

В документе высоко оценивается сотрудничество в области внешней политики и безопасности, но отмечается, что «Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России после вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года».

В комментарии о медиа-среде отмечается, что ситуация со СМИ в стране значительно ухудшилась.

«Рабочая среда для журналистов в Грузии усложнилась из-за политического вмешательства и физических и словесных нападок на журналистов», – говорится в докладе.

В документе также сказано, что в последние годы были предприняты значительные шаги по борьбе с насилием в отношении женщин, хотя права сексуальных меньшинств и их дискриминация остаются серьезной проблемой