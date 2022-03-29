Amnesty International – грузинская глава о правах человека

Международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала ежегодный отчет о положении прав человека в мире. В главе, посвященной Грузии, рассказывается о продолжительном политическом кризисе, нападениях на журналистов, представителей гражданского сектора и оппозиции, а также о тысячах файлов, указывающих на то, что СГБ ведет слежку за гражданами.

Шанс завершить политический кризис в 2021 году был упущен. В июле, говорится в докладе Amnesty International, правящая партия вышла из достигнутого в апреле при посредничестве ЕС соглашения с оппозицией, призванного положить конец противостоянию. Предусмотренных им электоральной и судебной реформ, а также амнистии осужденных по, предположительно, политически мотивированным делам, не случилось. В октябре «Грузинская мечта» выиграла выборы, а оппозиция призвала людей выйти на улицы: выступить против результатов голосования и ареста экс-президента Михаила Саакашвили.

«Правящая партия все больше подрывала независимость институтов, обеспечивающих соблюдение прав человека и подотчетность правительства. В декабре парламент поторопился упразднить Службу государственного инспектора, которая расследовала злоупотребления со стороны полиции, и принял поправки, подрывающие независимость судебной системы. В сентябре правительство отказалось от своего намерения положить конец практике политизированного назначения судей, вследствие чего страна лишилась половины кредита ЕС на помощь в связи с пандемией коронавируса, изначальный размер которого составлял 150 миллионов евро», – говорится в докладе.

Вакцинация при этом продвигалась медленно, а в обществе муссировались антипрививочные настроения, которые поддерживала Церковь.

Представители оппозиции, гражданские активисты и журналисты, критиковавшие власти, говорится в документе, подвергались нападениям и получали угрозы в свой адрес. Чиновники периодически выступали с заявлениями, оправдывающими это насилие, и таким образом поощряли безнаказанность.

В докладе Amnesty International, к примеру, упоминается Марш достоинства, который должен был пройти 5 июля, но был отменен организаторами после того, как полиция отказалась защищать участников мероприятия от агрессивно настроенных гомофобных групп. Последние в свою очередь не отказались от намерения провести контракцию в противовес отмененному мероприятию. Эта акция переросла в охоту на журналистов и гражданских активистов. Были разгромлены офисы правозащитников.

«Около 50 журналистов, находившихся на месте событий, были атакованы и получили травмы. Одного из них, оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, сильно избили, а спустя шесть дней после инцидента он был найден мертвым у себя дома. Власти отрицали свою ответственность и винили организаторов марша в том, что это они спровоцировали насилие; кроме того, была опубликована длинная видеозапись последнего дня Лексо Лашкарава с камер наблюдения, намекающая на то, что он, возможно, приобретал наркотики. По состоянию на конец года властям не удалось установить организаторов массового насилия и обеспечить эффективное расследование произошедших беспорядков с применением насилия».

В докладе Amnesty International речь идет и о файлах, просочившихся в СМИ, которые указывают на то, что СГБ вела массовую слежку и прослушивала граждан. В папках была собрана информация о личной жизни журналистов, гражданских активистов, политиков, религиозных деятелей и дипломатов. По состоянию на конец года никаких подвижек и в этом расследовании не было.

Параллельно, говорится в докладе, росло беспокойство по поводу влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия и политически мотивированных судебных преследований оппонентов и критически настроенных СМИ. В этой части отчета, в частности, упоминается Михаил Саакашвили, который был арестован 1 октября по возвращении в Грузию. После пятинедельной голодовки его принудительно перевели в тюремную больницу, где не было условий для оказания надлежащей медицинской помощи. Экс-президенту поступали угрозы и оскорбления от сокамерников, а тюремная администрация подвергала его унижающему достоинство обращению:

«Врачи сообщили, что его здоровье серьезно пострадало в результате жестокого обращения. Расследование заявлений Службы государственного инспектора было прекращено в связи с упразднением этого учреждения. Ходатайство Михаила Саакашвили о пересмотре его дела было отклонено».

В то же время, пишет Amnesty International, нарушения трудовых прав происходили повсеместно. Ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, компании увольняли сотрудников, не соблюдая установленных процедур, сокращали зарплаты или вовсе не выплачивали их.

Amnesty International рассматривают в докладе и ситуацию в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии:

«Смерть Инала Джабиева из неподконтрольной Южной Осетии/Цхинвальского региона так и не была эффективно расследована. Жестоко избитый после задержания, он скончался под стражей в августе 2020 года в Цхинвали. Анри Атейба из неподконтрольной Абхазии скончался 14 сентября после того, как 12 августа его обнаружили без сознания в изоляторе временного содержания в городе Гагре. Расследование его гибели пока не завершилось. Сообщалось, что состояние здоровья жителя Гальского района, этнического грузина Ираклия Бебуа, отбывающего приговор к девяти годам тюрьмы за сожжение абхазского флага, ухудшилось из-за обострившихся хронических заболеваний и неоказания надлежащей медицинской помощи в заключении».

Де-факто власти задерживали гражданских лиц, а также ограничивали их въезд и выезд, в том числе, вводя дополнительные карантинные ограничения из-за пандемии. Это сказывалось на целом ряде прав человека, включая экономические и социальные, говорится в докладе.