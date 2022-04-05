Грузию обвинили в контрабанде двойного назначения

Обвинение в налаживании контрабандных каналов в Россию через территорию Грузии власти страны сочли оскорбительным и требуют доказательств. Отреагировала на него и оппозиция, причем по-разному – от обвинений Украины в провокации до предложения выставить на российско-грузинской границе посты западных спецслужб.

В Службе госбезопасности Грузии (СГБ) сегодня призвали Украину представить доказательства того, что Россия «налаживает канал контрабанды попавших под санкции товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».

«Такие действия являются особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно представить нам доказательства этой информации в целях правового реагирования на них. Власти Грузии будут бескомпромиссно реагировать на любое возможное подобное преступление», – говорится в заявлении Госбезопасности Грузии.

Гия Цагареишвили, зампредседателя фракции «Грузинской мечты», тоже не скрывает разочарования:

«Убежден, что никаких доказательств не существует. Грузия и Украина – дружественные государства с многовековой историей, мы являемся партнерами по блоку ГУАМ, и нас связывают двусторонние обязательства по обмену военной и полицейской информацией. Тем более удивительно, что на фоне множества связей одна из структур Украины по социальным сетям распространяет порочащую Грузию информацию. Меня, как гражданина, эта информация возмутила. Но если отбросить в сторону моральный аспект, существуют протоколы, которые спецслужбами обязаны соблюдаться».

В оппозиции не разделили пафос власти. К примеру, экс-президент Михаил Саакашвили считает, что информация украинской стороны не могла возникнуть сама по себе, и раз она была распространена через публичные каналы связи, значит, на то были веские основания.

«Вчера прошла информация, что через Грузию идет снабжение воинских частей российской армии. Не хочется верить, что это правда, но украинская разведка обычно основывается на данных британской и американской разведок. Не дай бог, чтобы это было правдой, но это, вероятно, данные западной разведки, и если это так, то на деталях каждого из этих танков кровь многих наших и украинских военных. Никак нельзя допустить участие Грузии в этом. Пусть покажут нам список товаров, которые под санкциями, должна быть инструкция, которую надо опубликовать, и только после этого можно верить», – заявил бывший президент из зала суда.

Впрочем, в оппозиции есть и те, кто допускает любые сценарии развития событий. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, если эта информация не подтвердится, украинская сторона должна ее опровергнуть, в свою очередь, грузинские спецслужбы должны срочно наладить канал со спецслужбами партнеров.

«Как патриот своей страны, я не хочу верить, что из Грузии в Россию идет военная контрабанда, поэтому требую активных действий грузинских властей для немедленного мониторинга всех следующих через Грузию товаров совместно со спецслужбами наших стран-партнеров. Украинские спецслужбы действительно работают с западными партнерами, сегодня вопрос санкций волнует весь мир, поэтому долго скрывать этот вопрос не получится», – сказал Вашадзе.

У специалистов несколько иной подход к проблеме. По мнению Тенгиза Пхаладзе, старшего научного сотрудника Европейского центра международной политической экономии, одной риторики властей недостаточно, необходимы конкретные шаги правительства Грузии:

«До сегодняшнего дня мы услышали только одно заявление по делу – это вчерашнее заявление Минфина, который назвал невозможным контрабанду военных грузов через территорию страны. Но это лишь заявление. Для конкретных действий существуют апробированные во всем мире механизмы и приглашение украинских специалистов для совместных действий. Сама форма публичной подачи информации наводит на тревожные размышления, ради чего сделано это. Поэтому необходимы действия, одних заявлений недостаточно».

В свою очередь, по мнению аналитика Ассоциации развития экспорта Георгия Гудабандзе, официальными каналами исключается возможность незаконных поставок в Россию. Однако всегда остаются интересы частных лиц, пытающихся нагреть руки на незаконной торговле, предостерег эксперт.

«Когда речь идет о сегодняшней России, мы можем допускать факты торговли в обход закона. Следовательно, всегда есть определенная опасность, что с нашей стороны в такой торговле будут заинтересованы не официальные экспортеры и компании, а конкретные люди. Однако здесь есть нюанс: когда груз проходит таможню Грузии, его нужно задекларировать, чтобы добраться до России. В этом случае все зависит от таможни. Слишком много всего нужно проверить. Следовательно, такие товары могут попасть в Россию только черными, окольными схемами, иначе в реальности, когда непонятно, кто отправитель товара, кто получатель, не имеют этикетки и т.д., такие товары не имеют шансов пройти таможню», – заявил Георгий Гудабандзе изданию BPN.

Между тем реэкспорт товаров из Грузии в Россию нарастает рекордными темпами. По данным Грузстата, в январе-феврале 2022 года объем реэкспорта в эту страну составил 12,7 млн долларов, что более чем в два раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года – 6,2 млн долларов.

Это в основном сигары и другие табачные изделия (5 млн долларов), цитрусовые (2 млн долларов), автомобили (1,8 млн. долларов), медикаменты (1,5 млн долларов) и прочее.

Ближе к вечеру с заявлением выступил МИД Грузии, в котором говорится, что украинская сторона не представила никаких доказательств относительно заявления украинской спецслужбы.