«Наша национальная идея говорит о том, что мы строим независимое государство»

Помимо темы вступления в состав России обсуждается в Абхазии и тема вступления в союзное государство России и Беларуси, с идеей которого выступил лидер оппозиции Адгур Ардзинба. Правда, уверенных сторонников этого предложения среди опрошенных нами жителей Абхазии найти не удалось.

– Как вы относитесь к заявлению Адгура Ардзинба о том, что Абхазия может вступить в состав союзного государства России и Белоруссии?

Тенгиз Агрба: Я отношусь отрицательно. Союзное государство у нас было когда-то в истории с Грузией, потом пересмотрели до автономного статуса. И вообще, я считаю, что мы и так интегрированы с Россией. У нас маленькое государство, маленький народ, у нас стоит риск исчезновения народа, исчезновения языка. Нам, наоборот, надо свою самостоятельность укреплять, увеличивать свою демографию. А такие вопросы я вообще не понимаю, зачем это нужно? Мы и так абсолютно во всех отраслях союзники. Я вообще считаю, что такие вопросы нельзя поднимать. И по Конституции РА, и с моральной точки зрения – это неправильно!

Низфа Аршба: Меня, конечно, удивляет, что такого рода заявления делают политики, которые претендуют на высокие посты. Вся история Абхазии – это сплошное доказательство тому, что на протяжении многих веков, всей истории, когда нас куда-то присоединяли, добавляли и т.д., заканчивалось плохо. Мне кажется, что новейшая история доказала это в очередной раз. С Россией есть взаимоотношения, они прописаны в договоре. После того, как мы пройдем все стадии становления и превращения в полноценное государство, может быть, тогда и можно будет в перспективе говорить об этом. Но ни в коем случае сейчас. Все те, кто говорит о том, что Абхазия должна стать частью какого-либо государства, и при этом якобы суверенитет и все остальное у нас сохранится, они говорят неправду. Потому что, став частью этого союзного государства, мы, безусловно, чего-то будем лишаться. И я бы этого не хотела.

Темур: Та форма союзного государства, которая существует между Россией и Белоруссией, в итоге ведет к созданию единого государства. По Конституции РА, вся наша национальная идея говорит о том, что мы строим независимое государство. Именно такая форма образования, как государство, может наш народ спасти. Я не думаю, что стоит нам куда-то входить, в какие-то новые образующиеся государства. Мы и так хорошо взаимодействуем с Российской Федерацией. С Белоруссией у нас особого взаимодействия нет, ни политического, ни экономического, но с Россией у нас все прекрасно. У нас очень много договоров подписано, нормально мы сосуществуем. Я не думаю, что такая необходимость есть создавать какое-то общее союзное государство.

Дэвид Гобечия: Прежде, чем говорить о союзе между Абхазией, Россией и Белоруссией, я считаю, что нужно определиться, Белоруссия признает наше государства или нет. После решения этого вопроса можно выносить вопросы союза и других каких-то серьезных договоров на референдум, хочет ли народ этого или не хочет. А не то, что кто-то нам сказал, что так будет лучше или нет. Я считаю, что народ должен определять свою судьбу, в том числе в таких глобальных вопросах.

Дмитрий Габелия: Сам факт обсуждения этой темы мне непонятен. Откуда появилась информация о том, что создается некий союз, с участием каких государств? Да, Россия об этом говорит давно, но это Россия говорит об этом, имея в виду Белоруссию. Но я нигде не встречал такой информации, чтобы к нам тоже обращались с таким предложением. Официально этого нет. В то же время в обществе и среди политиков и блогеров, в том числе в социальных сетях, идут какие-то обсуждения. Мне, например, до сих пор непонятно, что за проект, откуда эта информация пришла, и обсуждать то, чего пока нет, я думаю, не имеет смысла. Для меня важно, что Абхазия – независимое государство, суверенное, и в Конституции РА четко прописано, поэтому для меня это обсуждению не подлежит. Но если есть какой-то проект, и нам кто-то этот проект предлагает, я хотел бы это официально услышать от официальных лиц, властей, и чтобы мы получили информацию.

Арсоу Хуапшыху: Я отношусь к этому заявлению отрицательно, потому что я считаю, что эта позиция не соответствует сегодняшним реалиям и интересам Абхазии. Белоруссия не признала Абхазию, у нас нет никаких дипломатических отношений. И нужно понимать, позволяет ли Конституция Абхазии вступать в союзы с другими государствами. Конечно, должен быть выбор всего народа, а не каких-то определенных политических деятелей. Я считаю, что если мы вступим в состав этого союза, то это приведет к демографическим проблемам. Мы знаем, что буквально 80 лет назад, когда Абхазия была в составе СССР и произошло переселение, много людей неабхазской национальности были переселены в Абхазию из Западной Грузии и России. И полностью изменилась демографическая ситуация в Абхазии, поэтому сегодня в Абхазии существует демографическая проблема. Мы должны в перспективе посмотреть, поможет или, наоборот, помешает этот союз нашим интересам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия