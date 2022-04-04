Саид Гезердава: «Вопрос изменения статуса Абхазии должен быть снят с повестки»

Оппозиционный абхазский политик Адгур Ардзинба выступил с идеей вхождения Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси. Ему возражает юрист Саид Гезердава, который напоминает, что Конституция Абхазии прямо запрещает пересматривать государственный статус Абхазии, а вхождение в состав союзного государства не создает препятствий для его пересмотра.

Сообщение о том, что Южная Осетия собирается провести референдум о вхождении в состав России, вызвало к жизни серию публикаций в российских СМИ, авторы которых на разные лады задают сами себе вопрос: «А что же Абхазия? Чего не торопится вслед за Южной Осетией в том же направлении?»

Абхазские комментаторы в местных СМИ и спикер парламента, в том числе, напоминают всем, что Конституция Абхазии запрещает даже ставить вопрос изменения государственного статуса Республики Абхазия, а по комментариям в соцсетях легко понять, что эта идея не принимается однозначно обществом.

Тем не менее вопрос не снимается с повестки, и создается впечатление, что его настойчиво продвигают.

«Не пользуется популярностью идея вхождения в состав России? Тогда давайте поговорим о вступлении в состав союзного государства России и Беларуси», как будто хотят нам сказать.

Телеграм-каналы публикуют высказывание руководителя оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинба со ссылкой на «Газета.ру», который видит Абхазию в составе союзного государства:

«На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», – говорит он.

Однако в Абхазии далеко не все согласны с этой идеей, а острая дискуссия возникает каждый раз, как только на повестку дня выносится вопрос государственного статуса и суверенитета страны, которые были отвоеваны в кровопролитной Отечественной войне 1992-1993 годов.

Идею вхождения в союзное государство России и Беларуси прокомментировал юрист Саид Гезердава:

«В связи с инициативой руководства Южной Осетии провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации, наши власти довольно быстро и однозначно сформулировали свою позицию. Они сформулировали это так, как соответствует нашей Конституции, то есть такой сценарий для Абхазии невозможен. Но этот инфоповод позволил продвинуться этой дискуссии дальше, и отдельные политические деятели высказались в пользу возможности вхождения в состав союзного государства. Но мне кажется, что, во-первых, эти рассуждения преждевременны, и, во-вторых, если быть принципиальным в вопросе суверенитета, то угрозу может нести и участие в надгосударственных образованиях. Мне кажется, что это такая же потеря реального суверенитета, как и вхождение в состав другого государства, хотя на бумаге все может выглядеть вполне прилично».

Саид Гезердава считает, что вопрос статуса Абхазии должен быть вообще снят с повестки дня.

«В условиях ассиметричных отношений в союзном государстве, мне кажется, не будет препятствий для пересмотра в последующем статуса Абхазии. И мы вполне имеем перед собой такой наглядный пример, когда в течение десяти лет статус ССР Абхазия был последовательно понижен до автономной республики. Этот опыт, конечно, во многом должен нас отрезвлять. Несмотря на все эти упорно раскручиваемые тезисы о нашей экономической зависимости, геополитических угрозах, мы же, в конце концов, не изменяем своих позиций, у нас есть соглашение с Российской Федерацией, и эти отношения значительно более тесные, чем просто отношения дружественных государств. Но во внутренней политической повестке за нами нельзя не признавать наличие собственного выбора. Вопрос изменения статуса Абхазии, на мой взгляд, вообще раз и навсегда должен быть снять с повестки. У нас даже референдума по этому вопросу не должно быть, это прямо запрещает Конституция. Она не допускает ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Республики Абхазия», – сказал юрист.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия