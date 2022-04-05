Бибилов рассказал о процедурах, предшествующих проведению референдума

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН впервые с момента начала российского вооруженного вторжения на украинскую территорию 24 февраля.

В видеообращении Зеленский призвал участников Совбеза добиваться привлечения к полной ответственности виновных в преступлениях, которые, по его словам, совершили в Украине российские военнослужащие. Украинский лидер подробно рассказал о событиях в пригороде Киева Буче, где, как он отметил, «не разбираясь» убивали целые семьи, особенно тех, кто в той или иной степени содействовал украинским властям.

«В Буче нет ни одного преступления, которого бы они не совершили. Они убивали целые семьи – взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей. Они оставляют страну в руинах», – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, как отметил Зеленский, «агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии, и политический хаос в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности».

Расправы в Буче президент Украины назвал «самыми ужасными военными преступлениями» со времен Второй мировой войны и, по его словам, этот город – «лишь один из многочисленных примеров того, что оккупанты делают на украинской земле последние 40 с лишним дней».

Зеленский, выступивший перед членами Совбеза на следующий день после того, как он лично посетил этот город, сказал, что везде, где находились российские войска, после них остаются руины и массовые захоронения.

Украинский президент призвал Совет Безопасности ООН не только содействовать немедленному ужесточению санкций против Москвы, но также исключить Россию из Совбеза, так как, по его словам, право вето как постоянный член этой международной структуры Россия превратила «в право на смерть».

Киев Владимир Зеленский предложил в качестве площадки для конференции по вопросам реорганизации ООН. По его мнению, организация нуждается в реформе, а также необходимо учредить международный трибунал по военным преступлениям, схожий с процессом над нацистами. «ООН может быть просто закрыта. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Время для международного права истекло? Если ваш ответ – нет, то вы должны действовать немедленно», – заключил Владимир Зеленский.

Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, выступая во вторник на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине, утверждал, что Россия в Украине «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь мирных жителей». Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Небензя сказал: «Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость... вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирая Украину, со временем начала бы пожирать Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже», – сказал российский дипломат.