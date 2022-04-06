Запад затягивает пояса и экономическую удавку

Военные преступления в украинской Буче не останутся без ответа. США и Евросоюз объявили о введении новых санкций в отношении России. И если еще несколько дней назад пятый пакет выглядел, скорее, как декоративный, то сейчас Вашингтон и ЕС намерены пойти на куда более жесткие меры. Европа всерьез обсуждает полный отказ от российских энергоносителей.

США и ЕС введут дополнительные санкции в отношении России на фоне обвинений в военных преступлениях в украинском городе Буча. Причем под ограничения могут попасть дочери Владимира Путина. Пресс-спикер Белого дома Джен Псаки, в частности, заявила, что новые меры, согласованные Вашингтоном с «Большой семеркой» и Евросоюзом, будут направлены против российских банков и чиновников, а также закроют путь любым новым инвестициям в Россию:

«Они будут преследовать российских правительственных чиновников, членов их семей, российские финансовые учреждения, а также государственные предприятия. Это часть наших дальнейших усилий по устранению последствий и привлечению к ответственности российских чиновников».

Что касается ЕС, то Брюссель, введя четыре пакета санкций, уже собирался согласовать декоративный пятый. Но в субботу вечером выявились факты зверств в оставленной российскими войсками Буче под Киевом, и Евросоюз взял паузу.

До конца недели все 27 стран крупнейшего политического и экономического союза на планете с населением 450 млн человек должны согласовать новые ограничительные меры. Впрочем, до эмбарго на покупку российских энергоносителей в этот раз дело снова не дошло. Но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять: это лишь вопрос времени:

«Это не последние санкции. Теперь мы должны заняться доходами России от продажи ископаемого топлива. Мы работаем над дополнительными санкциями, включая импорт нефти, и мы изучаем предложения стран-членов ЕС, включая налог на российские энергоносители и перечисление части оплаты за них на спецсчета».

Предложения, о которых упомянула фон дер Ляйен, включают 40-процентный сбор на оплату российских энергоносителей и отчисление части платежей на восстановление Украины после окончания войны. Цена вопроса не критична, но все же потребует от европейских лидеров проявления политической воли. Население стран ЕС придется убедить затянуть пояса ради прекращения войны. И даже Германия в лице канцлера Олафа Шольца дала понять, что бесконечно тянуть с отказом от российского газа не будет:

«Наша цель сделать так, чтобы Россия не выиграла эту войну. Именно это стоит за тем, что мы предпринимаем. Речь идет о санкционных пакетах, которые мы согласовываем глобально и во всем мире. И, конечно, это также включает в себя снижение зависимости, в которой мы сегодня находимся. В первую очередь нашей зависимости от импорта российских энергоресурсов».

Новые санкции, которые предлагает ЕС, также предусматривают запрет на закупку российского угля, заход российских судов в порты ЕС, а также подразумевает приостановку торговых операций на сумму почти в 20 миллиардов евро.

Решение приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик считает, что преступления в Буче должны получить максимально жесткую реакцию:

«Я думаю, что Европейский союз, наши европейские друзья уже добились огромных успехов в этом направлении. И я думаю, что это большая заслуга канцлера Германии и других европейских лидеров в том, что они смогли двигаться так быстро. Боюсь, когда мы смотрим на то, что происходило в Буче, когда мы видим то, что Путин сделал в Украине, что, знаете ли, мне кажется недалеким от геноцида, неудивительно, что люди отвечают им тем же. Я не сомневаюсь, что международное сообщество, в первую очередь Великобритания, будет двигаться синхронно, чтобы ввести больше санкций и добиться большего наказания в отношении режима Владимира Путина».

В Москве в реакции Запада на события в Буче усмотрели желание получить очередной предлог для новых санкций в отношении России и торпедировать переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Очевидно, что вот этот страшный, преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать очередной, заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода».

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать мировое сообщество в необходимости усилить нажим на режим Владимира Путина. После разгромной речи в Совбезе ООН, уже 6 апреля, выступая перед парламентом Ирландии, Зеленский заявил, что ракетные обстрелы лишают украинцев возможности выживать, а российские силы заблокировали все морские порты Украины и, как следствие, экспорт пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов. В связи с этим Зеленский призвал политических лидеров Ирландии убедить другие страны ЕС ввести еще более жесткие санкции против России, вплоть до полного отключения российских банков от западных финансовых потоков:

«Мы должны вместе сделать все, чтобы Россия искала только мир. Только способ выйти с территории Украины и оставить нас в покое. Поэтому я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции! Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении еще более жестких санкций против Российской Федерации. Таких санкций, которые реально остановят военную машину России. Надо останавливать всю торговлю с Россией. Надо блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы».

Впрочем, России уже фактически грозит дефолт. Согласно сообщению российского Минфина, иностранные банки отказали Москве в исполнении поручения на выплату купонного дохода по российским облигациям, которые должны были быть выплачены еще 4 апреля. Обычно в таких случаях дается срок в один месяц, чтобы провести платеж. Что же касается России, то единственным выходом станет получение отдельного разрешения на проведение платежа. В Москве уже заявили, что из-за препон расчет по долгам Минфин осуществил в рублях. Но вряд ли такой выход будет принят западными кредиторами. В итоге, если не удастся найти способа оплатить купоны валютой, то дефолт России настанет уже 4 мая. Такого сценария не исключает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правда, в Кремле подчеркивают, что дефолт в таком случае будет искусственным:

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах. Поэтому если эта блокировка будет продолжаться и если из-за блокированных сумм эти переводы также будут блокироваться для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, то теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация, но это чисто искусственная дефолтная ситуация. То есть никаких оснований для реального дефолта нет».

Так или иначе, экономику России ожидает резкий спад. По предварительным оценкам страна потеряет около 10% ВВП, размер которого в прошлом году превысил полтора триллиона долларов. При этом экономисты подчеркивают, что остальной мир продолжит расти, что неизбежно приведет к постоянному увеличению разрыва в развитии и благосостоянии.

Тем не менее, хоть к сегодняшнему дню Россия и оказалась частично изолирована от развитого мира, она продолжает продавать нефть и газ и зарабатывать только на поставках в Европу более 650 млн евро в сутки.