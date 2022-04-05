Как быть с Россией после Бучи

Об ожидаемом очередном наступлении России на восток Украины сообщил сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он же заявил о поддержке альянсом расследования событий в Буче соответствующими структурами ООН и Международным уголовным судом. По этому же вопросу сегодня созван Совбез ООН, к членам которого впервые с начала российского вторжения в Украину обратится Владимир Зеленский. Между тем в Киеве и в Москве говорят о дальнейшей судьбе переговоров и перспективах встречи президентов Украины и России. На этом фоне в Тбилиси актуальнее зазвучал вопрос о будущих отношениях Украины и Грузии.

ООН не смогла обеспечить безопасность в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в Совбезе как оружием, отметил украинский президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения к членам Совбеза ООН. Он призвал членов организации действовать эффективнее, предложил даже созвать глобальную конференцию для реформы структур безопасности ООН. «Если бы мир не молчал по поводу оккупации Крыма, Грузии или Приднестровья, Молдовы, мой народ сейчас бы не страдал», – сказал Зеленский, обвинив Россию в военных преступлениях. Он предупредил, что они не заканчиваются в Буче:

«Резня в нашем городе Буча, к сожалению, – всего лишь один из многих примеров того, что творят оккупанты на нашей земле вот уже 41 день. И (есть) много других городов, о которых мир узнает истинную правду, – Мариуполь, Харьков, Бородянка, десяток других украинских поселений. И каждый из них похож на Бучу. Я знаю, и вы хорошо знаете, что скажут представители России в ответ на обвинения в этих преступлениях. Они такое говорили много раз».

Зеленский предложил посмотреть видеокадры, чтобы члены Совбеза еще раз убедились в преступлениях российских военных, которыми движет безнаказанность, обусловленная существующими правилами международной безопасности. По техническим причинам видео не смогли запустить. Выждав пару минут, часть членов Совбеза стала аплодировать президенту Зеленскому. Взявшие после него слово представители Великобритании и США от имени своих стран выразили поддержку Украине, настаивая на расследовании военных преступлений в Буче и принятии мер, сдерживающих российскую интервенцию в этой стране.

Российская сторона все эти дни называет события в Буче инсценировкой. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал, что в штаб-квартире ООН представитель России предоставит соответствующие материалы. Лавров, обвинив западных лидеров в высокомерии, дал понять, что Москва не намерена отказываться от своих планов – пресечь евроатлантические устремления Украины:

«Киевским представителям стало понятно, что в НАТО невозможно получить гарантии безопасности, и о вступлении в альянс следует забыть. (Нужно) больше реализма в необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, а также безъядерный, учитывая «заигрывания» с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст руководителей Украины».

Глава российского внешнеполитического ведомства затронул вопрос о перспективе встреч президентов Украины и России:

«Цели нашей операции были объявлены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Работаем над тем, чтобы они были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается и готовится. Надеюсь, в конечном итоге он будет создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован. Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что саммит президентов России и Украины может состояться, когда будет результат, для закрепления которого он может быть созван».

Ранее выступавший за встречу с Путиным Зеленский в беседе с украинскими журналистами сегодня утром отметил, что, возможно, этой встречи не будет, хотя в необходимости вести переговоры с Россией, несмотря на резню в Буче, он не сомневается:

«Самое сложное – говорить о том, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретно война России против Украины. Все это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они все должны понести наказания, и при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И во время встречи найти выход из этой ситуации и при этом не потерять свою территорию. Надо ставить себе такую планку по поводу этих переговоров – а там будет, как будет. Может, так случится, что и не будет встречи (с Путиным)», – подчеркнул Владимир Зеленский.

О поддержке расследования, произошедшего в Буче, структурами ООН и МУС заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он же сообщил о том, что война в Украине вошла в критическую фазу:

«Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, попытки захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым. Так что это решающий этап войны. И пока Украине предстоит это новое наступление, министры иностранных дел стран НАТО обсудят, что еще мы будем делать».

Соберутся министры иностранных дел 6-7 апреля. Союзники полны решимости оказывать дальнейшую поддержку Украине, отметил генсек НАТО. Речь идет о противотанковом вооружении, системах ПВО и другом оборудовании, уже увеличена гуманитарная и финансовая помощь. К министрам стран альянса присоединятся и их коллеги из Финляндии, Швеции, Грузии. На фоне войны в Украине в НАТО не сомневаются в необходимости дополнительной помощи этим странам.

Возможно, там и произойдет первая встреча нового министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили с его украинским коллегой Дмитрием Кулеба. Кулеба на своей странице в Twitter накануне написал, что с нетерпением ждет совместной работы с Ильей Дарчиашвили и «рассчитывает на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии».

Ответ был выдержан в привычном для правительства Грузии стиле – ни слова о российской агрессии.

«Уверен, наше плодотворное сотрудничество еще больше укрепит дружбу между украинским и грузинским народами в достижении общих успехов и преодолении трудностей. Мы выражаем нашу решительную поддержку и солидарность с украинским народом в борьбе за его страну и ценности, которые мы разделяем», – написал Илья Дарчиашвили.

Если бы не война, Тбилиси уже давно устроил бы Киеву демарш, не стал скрывать сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. И все – из-за отзыва Киевом украинского посла из Грузии и недавних обвинений со стороны Украины в помощи России наладить через Грузию каналы контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения.

В правительстве «Грузинской мечты» считают переходом за «красную черту» тот факт, что бывшие чиновники и соратники Михаила Саакашвили теперь занимают посты в украинских властных структурах. Министр культуры Тея Цулукиани заявила по этому поводу:

«Украина, еще в бытность мою министром юстиции, превратилась в заповедник для беглых из Грузии криминалов. Поэтому я желала бы, чтобы правительство Украины не поддавалось рассказам этих криминалов, сотрудничало бы не с беглой радикальной оппозицией, а с правительством Грузии. Потому что грузинский народ и избранное им демократическим путем правительство являются очень верным другом Украины и ее народа».

Оппоненты власти такую риторику считают неприемлемой. Возмущение вызывает у них и то, что за эти дни члены правительства обходят стороной тему резни в Буче. И это на фоне того, что европейские партнеры Грузии, как и весь цивилизованный мир, осуждают происходящее. Власти ряда европейских странстали высылать российских дипломатов.

А ЕС анонсировала новый пакет санкций. Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым шагом, ограничивающим прибыльность российского энергетического сектора. Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина. Более подробно о санкциях станет известно завтра, 6 апреля. На этой же неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозепп Боррель посетят Киев. За время войны из руководства Грузии Киев никто не посещал, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выражая солидарность Украине, избегает упоминания о российской агрессии и каждый раз повторяет, что Грузия не присоединится к санкциям.