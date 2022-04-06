Эхо украинских событий в абхазском обществе

Вот уже почти полтора месяца продолжается военная операция российской армии на Украине, и ни один человек в мире не знает, в какие сроки и с какими результатами она закончится. С самых первых ее дней все политики в Абхазии, независимо от того, во власти они или в оппозиции, единодушно высказывались в поддержку действий руководства России. В обществе в целом преобладали такие же настроения, но были и другие высказывания, что находило отражение в абхазском сегменте соцсетей. Вот один из прозвучавших тогда «альтернативных» комментариев: «Ничего хорошего никому от этого не будет».
До поры до времени мнения интернет-пользователей, которые придерживаются разных мнений на эту тему, не сталкивались напрямую. Но вот в понедельник писатель и журналист Надежда Венедиктова выложила на своей странице в «Фейсбуке» текст коллективного письма под заголовком «Призыв жителей Абхазии остановить кровопролитие в Украине»:
«Мы, жители Абхазии, тридцать лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине! Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем. Глобальное противостояние, нарастающее каждый день, уже понизило уровень жизни почти на всей планете. В любой момент может начаться ядерная война, которая принесет катастрофические последствия для всех нас. В первую очередь мы все люди, живые и очень уязвимые существа! Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое. Мы взываем к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба!»
Письмо первоначально было подписано более двадцатью общественниками, потом к ним присоединилось еще и немало других подписантов. Но, что было абсолютно неминуемо, в комментариях под этим текстом разгорелись яростные споры, а число их достигло почти пятисот. Критики письма часто приводили такие аргументы:
- «А почему вы молчали все восемь лет, когда ВСУ обстреливали Донбасс и убивали его жителей?»
- «Почему вы выступаете от имени всех жители Абхазии?»
В ответ звучало, что и против обстрелов ДНР и ЛНР протестовали, напоминали, например, обращение к украинским матерям, принятое в те годы движением «Матери Абхазии – за мир и социальную справедливость», но сейчас военные действия, число трупов и разрушений вышло на неизмеримо более высокий уровень. А также то, это письмо это не от всех, естественно, жителей Абхазии, просто имелось в виду, что те, кто подписал, – жители Абхазии.
Венедиктова вскоре поместила еще один пост:
«Дорогие сограждане, дружно кинувшиеся на наше обращение! Пожалуйста, научитесь читать текст до конца. Мы обеспокоены возможным началом ядерной войны, которая превратит планету в радиоактивный ад. Ядерного оружия, накопленного на Земле, более чем достаточно, чтобы всем досталось по полной программе.
В 1986 году, когда ветер разносил радиоактивную пыль Чернобыльской катастрофы, я гуляла под весенним сухумским дождем и получила небольшую дозу. Два года после этого была отвратительная слабость и головокружения. А ведь меня отделяли от места аварии тысячи км! Глобальное противостояние, нарастающее почти с каждым днем, может привести к такому градусу ожесточения, что нажатие на ядерную кнопку станет почти неизбежным. В юности я прочла книгу Роберта Юнга «Лучи из пепла» и запомнила ее на всю жизнь. В ней описаны последствия ядерного взрыва от бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Фото из этой книги до сих пор памятны мне.
За мою жизнь я видела многие конфликты, которые после определенной стадии начинали жить собственной жизнью и диктовать нам, людям, свою инерцию. Не дай нам бог дожить до того, чтобы ядерное оружие начало диктовать нам свою логику!»
Но и к этому ее дополнению появилось множество разноречивых комментариев. Приведем несколько типичных из всей их массы:
- «Спасибо вам, и я, как ветеран нашей войны, поддерживаю призыв остановить войну!»;
- «Мы, народ Абхазии, во главе с нашим президентом стояли на митинге в поддержку России, во славу России. Кто вам дал такое право будоражить наш народ? Езжайте на Украину и останавливайте войну там!»;
- «Никаких церемоний... Лишить гражданства и выслать всех на Украину! Еще вас не хватало здесь»;
- «Призывающие к войне до победного конца! А вы уверены, что на это раз у российской армии все произойдет так же, как в 2008 году, когда она спасла народ Южной Осетии? Сейчас ей противостоит не агрессор и галстукоед Саакашвили, а сопоставимая по численности с ней армия, которую подпитывают оружием крупнейшие страны Запада. Из такой войны чем дальше, тем труднее выйти, пойти на компромисс, а в итоге будут только расти горы трупов».
- «Я против войны! Но эта война против фашизма! Если их не убрать, завтра они будут здесь».
Вчера опубликовал свое заявление Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии. В нем, в частности, говорится:
«Хотим обратиться к некоторым гражданам Абхазии, выступившим с призывом остановить кровопролитие на Украине. Уважаемые подписавшиеся, считаем ваш посыл обращения верным, но слишком запоздалым. Поскольку призывать к прекращению кровопролития нужно было еще в 2014 году, когда во время Майдана в Киеве гибли мирные люди. Когда несогласных с политической линией тогдашней оппозиции кормили битым стеклом прямо на площади, где проходил Майдан. Когда нацисты сожгли в одесском Доме профсоюзов мирных жителей, не поддерживавших новый политический режим. Когда в течение 8 лет неонацисты убивали гражданское население ДНР и ЛНР – женщин, детей, стариков – около 15 тысяч человек. Хотим подчеркнуть, что мы так же, как и вы, переживаем за происходящее на Украине, и так же, как и вы, хотим скорейшего прекращения кровопролития в братской стране, где бесчинствуют фашисты. Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия Армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе».
Более жестко прозвучало заявление пресс-службы Общественного штаба в поддержку президента РФ В.В.Путина в Абхазии. В нем сказано, что входящие в этот штаб ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», Абхазское казачье общество решительно осуждают публичное заявление ряда граждан Абхазии, которые потребовали немедленно остановить кровопролитие на Украине.
И далее: «В Абхазии много прозападных НПО и либералов всех мастей, которые, вместо того чтобы с 2014 года осуждать фашистские преступления Украины против мирных жителей Донбасса, начали именно сейчас активизироваться по команде своих западных кураторов из-за успешной спецоперации России по денацификации Украины, чтобы консолидировать в республике своих сторонников западных ценностей и навязать свою антироссийскую политическую повестку всему абхазскому обществу... Мы считаем неуместным любое обсуждение в Абхазии спецоперации РФ на Украине и глобальное противостояние Российской Федерации со странами НАТО и призываем всех граждан Абхазии и соотечественников быть консолидированными и сплоченными в вопросе поддержки всех действий Российской Федерации на Украине, в их борьбе с вражеским режимом НАТО, и не позволить расшатать общественно-политическую ситуацию в нашей независимой Республике Абхазия».
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским юристом Саидом Гезердава, и вот что он сказал:
«Мне кажется, что все-таки те люди, которые негативно комментируют, не до конца поняли посыл, который был. Потому что мы видим жертвы с обеих сторон. Большинство из нас так или иначе имеет отношение к миротворческой деятельности. Многие из нас гораздо более информированы, получают информацию из самых разных источников. И смотреть безразлично на то, что люди погибают… Среди них есть и дети, есть и военнослужащие, которые только-только начинают жизнь свою взрослую. И этот конфликт на самом деле заводит в тупик, на мой взгляд. И нас, конечно, пугает идея применения ядерного оружия. Эта проблема серьезная, которая не раз уже озвучивалась».
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
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