Эхо украинских событий в абхазском обществе

Вот уже почти полтора месяца продолжается военная операция российской армии на Украине, и ни один человек в мире не знает, в какие сроки и с какими результатами она закончится. С самых первых ее дней все политики в Абхазии, независимо от того, во власти они или в оппозиции, единодушно высказывались в поддержку действий руководства России. В обществе в целом преобладали такие же настроения, но были и другие высказывания, что находило отражение в абхазском сегменте соцсетей. Вот один из прозвучавших тогда «альтернативных» комментариев: «Ничего хорошего никому от этого не будет».

До поры до времени мнения интернет-пользователей, которые придерживаются разных мнений на эту тему, не сталкивались напрямую. Но вот в понедельник писатель и журналист Надежда Венедиктова выложила на своей странице в «Фейсбуке» текст коллективного письма под заголовком «Призыв жителей Абхазии остановить кровопролитие в Украине»:

«Мы, жители Абхазии, тридцать лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине! Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем. Глобальное противостояние, нарастающее каждый день, уже понизило уровень жизни почти на всей планете. В любой момент может начаться ядерная война, которая принесет катастрофические последствия для всех нас. В первую очередь мы все люди, живые и очень уязвимые существа! Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое. Мы взываем к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба!»

Письмо первоначально было подписано более двадцатью общественниками, потом к ним присоединилось еще и немало других подписантов. Но, что было абсолютно неминуемо, в комментариях под этим текстом разгорелись яростные споры, а число их достигло почти пятисот. Критики письма часто приводили такие аргументы:

«А почему вы молчали все восемь лет, когда ВСУ обстреливали Донбасс и убивали его жителей?»

«Почему вы выступаете от имени всех жители Абхазии?»

В ответ звучало, что и против обстрелов ДНР и ЛНР протестовали, напоминали, например, обращение к украинским матерям, принятое в те годы движением «Матери Абхазии – за мир и социальную справедливость», но сейчас военные действия, число трупов и разрушений вышло на неизмеримо более высокий уровень. А также то, это письмо это не от всех, естественно, жителей Абхазии, просто имелось в виду, что те, кто подписал, – жители Абхазии.

Венедиктова вскоре поместила еще один пост:

«Дорогие сограждане, дружно кинувшиеся на наше обращение! Пожалуйста, научитесь читать текст до конца. Мы обеспокоены возможным началом ядерной войны, которая превратит планету в радиоактивный ад. Ядерного оружия, накопленного на Земле, более чем достаточно, чтобы всем досталось по полной программе.

В 1986 году, когда ветер разносил радиоактивную пыль Чернобыльской катастрофы, я гуляла под весенним сухумским дождем и получила небольшую дозу. Два года после этого была отвратительная слабость и головокружения. А ведь меня отделяли от места аварии тысячи км! Глобальное противостояние, нарастающее почти с каждым днем, может привести к такому градусу ожесточения, что нажатие на ядерную кнопку станет почти неизбежным. В юности я прочла книгу Роберта Юнга «Лучи из пепла» и запомнила ее на всю жизнь. В ней описаны последствия ядерного взрыва от бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. Фото из этой книги до сих пор памятны мне.

За мою жизнь я видела многие конфликты, которые после определенной стадии начинали жить собственной жизнью и диктовать нам, людям, свою инерцию. Не дай нам бог дожить до того, чтобы ядерное оружие начало диктовать нам свою логику!»

Но и к этому ее дополнению появилось множество разноречивых комментариев. Приведем несколько типичных из всей их массы:

«Спасибо вам, и я, как ветеран нашей войны, поддерживаю призыв остановить войну!»;

«Мы, народ Абхазии, во главе с нашим президентом стояли на митинге в поддержку России, во славу России. Кто вам дал такое право будоражить наш народ? Езжайте на Украину и останавливайте войну там!»;

«Никаких церемоний... Лишить гражданства и выслать всех на Украину! Еще вас не хватало здесь»;

«Призывающие к войне до победного конца! А вы уверены, что на это раз у российской армии все произойдет так же, как в 2008 году, когда она спасла народ Южной Осетии? Сейчас ей противостоит не агрессор и галстукоед Саакашвили, а сопоставимая по численности с ней армия, которую подпитывают оружием крупнейшие страны Запада. Из такой войны чем дальше, тем труднее выйти, пойти на компромисс, а в итоге будут только расти горы трупов».

«Я против войны! Но эта война против фашизма! Если их не убрать, завтра они будут здесь».

Вчера опубликовал свое заявление Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии. В нем, в частности, говорится:

«Хотим обратиться к некоторым гражданам Абхазии, выступившим с призывом остановить кровопролитие на Украине. Уважаемые подписавшиеся, считаем ваш посыл обращения верным, но слишком запоздалым. Поскольку призывать к прекращению кровопролития нужно было еще в 2014 году, когда во время Майдана в Киеве гибли мирные люди. Когда несогласных с политической линией тогдашней оппозиции кормили битым стеклом прямо на площади, где проходил Майдан. Когда нацисты сожгли в одесском Доме профсоюзов мирных жителей, не поддерживавших новый политический режим. Когда в течение 8 лет неонацисты убивали гражданское население ДНР и ЛНР – женщин, детей, стариков – около 15 тысяч человек. Хотим подчеркнуть, что мы так же, как и вы, переживаем за происходящее на Украине, и так же, как и вы, хотим скорейшего прекращения кровопролития в братской стране, где бесчинствуют фашисты. Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия Армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе».

Более жестко прозвучало заявление пресс-службы Общественного штаба в поддержку президента РФ В.В.Путина в Абхазии. В нем сказано, что входящие в этот штаб ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», Абхазское казачье общество решительно осуждают публичное заявление ряда граждан Абхазии, которые потребовали немедленно остановить кровопролитие на Украине.

И далее: «В Абхазии много прозападных НПО и либералов всех мастей, которые, вместо того чтобы с 2014 года осуждать фашистские преступления Украины против мирных жителей Донбасса, начали именно сейчас активизироваться по команде своих западных кураторов из-за успешной спецоперации России по денацификации Украины, чтобы консолидировать в республике своих сторонников западных ценностей и навязать свою антироссийскую политическую повестку всему абхазскому обществу... Мы считаем неуместным любое обсуждение в Абхазии спецоперации РФ на Украине и глобальное противостояние Российской Федерации со странами НАТО и призываем всех граждан Абхазии и соотечественников быть консолидированными и сплоченными в вопросе поддержки всех действий Российской Федерации на Украине, в их борьбе с вражеским режимом НАТО, и не позволить расшатать общественно-политическую ситуацию в нашей независимой Республике Абхазия».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским юристом Саидом Гезердава, и вот что он сказал:

«Мне кажется, что все-таки те люди, которые негативно комментируют, не до конца поняли посыл, который был. Потому что мы видим жертвы с обеих сторон. Большинство из нас так или иначе имеет отношение к миротворческой деятельности. Многие из нас гораздо более информированы, получают информацию из самых разных источников. И смотреть безразлично на то, что люди погибают… Среди них есть и дети, есть и военнослужащие, которые только-только начинают жизнь свою взрослую. И этот конфликт на самом деле заводит в тупик, на мой взгляд. И нас, конечно, пугает идея применения ядерного оружия. Эта проблема серьезная, которая не раз уже озвучивалась».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия