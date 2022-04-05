Российские СМИ угрожают Абхазии грузинскими «Градами»

Информационная волна, поднятая после заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, и рассуждений некоторых московских политиков и политологов на тему: а почему о том же самом «молчит» Абхазия, все не уляжется. Хотя, казалось бы, руководители абхазского государства в очередной раз (и ранее приходилось реагировать на высказывания отдельных российских политиков) однозначно высказались в том смысле, что мы желаем братскому народу Южной Осетии воссоединения с северными осетинами в составе РФ, но у Абхазии – свой путь, закрепленный в Конституции республики, – независимое государство.

Кстати, в самой Южной Осетии, где уже проводились референдумы на эту тему, после чего реакции Москвы не следовало, отношение к вхождению, судя по публикациям в СМИ, неоднозначное. А еще многие наблюдатели не сомневаются, что инициатива неслучайно возникла в канун предстоящих там 10 апреля президентских выборов и ее надо рассматривать в контексте тамошней предвыборной борьбы.

Некоторые в Абхазии даже сетуют: а зачем нам продолжать «вестись» на эту тему? Другие возражают им – ведь инициаторы подобных информационных вбросов любят преподносить молчание в ответ на них как знак согласия…

Все это действительно выглядит как кампания, развернутая в некоторых российских СМИ. После рассуждений думца Леонида Калашникова высказался полковник авиации, советский и российский политический деятель, о котором давно уже на постсоветском пространстве не вспоминали, Виктор Алкснис (внук известного латышского «краткого стрелка»). Перечислив 2 апреля в КМ.RU реальные проблемы, существующие в современной Абхазии, он высказывает возмущение тем, что руководство республики не собирается проводить референдум о вхождении в состав России, и сожаление, что он в свое время поддерживал борьбу абхазов за независимость от Грузии.

На эти его мысли обратили внимание не только в Абхазии. Москвич, координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский откликнулся так:

«По мне так человек, как говорится, сравнил горячее с квадратным. Можно много писать о проблемах Абхазии, но причем тут референдум о вхождении в состав России? В общем-то, Россия, признав Абхазию в 2008 году, сама предложила такой формат межгосударственных отношений. И систему финансовой помощи, которая не пошла, если быть объективным, Абхазии на пользу. Но это тема отдельная. Другой вопрос, что никто не принуждал Россию сливать миллиарды с маловразумительным результатом. Это, скорее, вопрос к кремлевским кураторам Абхазии. Абхазия никогда не проявляла желания войти в состав Российской Федерации, никаких обязательств по этому вопросу не давала… Так что совершенно не понятно, с чего Алкснис так перевозбудился. Наверное, наступление весны подействовало».

Один из комментаторов публикации Базилевского на Яндекс.Дзене Дмитрий Рябов сравнил рассуждения Алксниса и подобных ему в России по отношению к «спасенной ими Абхазии» со следующей бытовой сценкой. Какой-то пьяный негодяй приставал на улице вечером к девушке. «Ты, как сильный, подходишь, отбиваешь ее, защищаешь». А дальше, согласно моральным представлениям этого «дяденьки», она должна пойти с ним и отдаться ему… Вот такой, оказывается, рыцарь без страха и упрека!

Надо ли говорить, что в Абхазии появилось множество негативных откликов на выступление Алксниса. Обстоятельный комментарий на эту тему в «Фейсбуке» разместил общественно-политический деятель Темур Надарая. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, и он сказал нам следующее:

«Сегодня откуда-то появляются новые политики, молодые, которые эту тему будоражат. И старые, как Алкснис, которые как бы из небытия возникают. И говорят о вещах, о которых знают поверхностно. И судят, наверное, с помощью пропагандистских клише, которые навешиваются на Абхазию с разных сторон. Когда Грузия все время говорит, что Абхазия оккупирована Россией, у некоторых, наверное, складывается впечатление, что это осталось просто каким-то образом юридически оформить. В том, что абхазский народ выбрал союз с Российской Федерацией, никто не сомневается. Но, согласно нашей Конституции, согласно нашим законам, мы даже права не имеем проводить такой референдум, и наш статус не обсуждается. Абхазия – это государство, которое добивается вступления в ООН, стремится к международному признанию. Между прочим, всякие такие настроения, которые «закидываются», я думаю, они носят еще и провокационный характер. Сейчас, мол, взять и такими разговорами вызвать вдруг антироссийские настроения в Абхазии, которые не существуют, но их же можно создать искусственно. Как всегда, это делается через СМИ, через каких-то третьесортных политиков».

Говоря вначале о неких «молодых» политиках, Темур Надарая имел в виду возмутившее на днях многих в абхазском обществе высказывание политолога Аслана Рубаева 3 апреля в ИА REGNUM:

«Беспокоит поведение Абхазии, которая упирается и не хочет вступать в состав России. Я расцениваю это как совершенно недружественный шаг, как короткую память. Абхазские деятели не думают, что их националистический угар может быстро разбиться об огонь грузинских «Градов»… Грузинская сторона может уничтожить Абхазию за два-три дня. Отказ от интеграции с Москвой является подлостью, так как при потенциальной угрозе со стороны Тбилиси Абхазия сразу вспомнит Россию. Нужно достаточно жестко поставить перед Абхазией условие, чтобы они тоже провели референдум и вошли в состав России».

После знакомства с содержанием и стилем данного текста у многих в Абхазии сложилось впечатление, что политолог еще юн и имеет смутное представление об этой стране и ее истории. Действительно, из интернет-публикаций о нем следует, что он родился в Москве в мае 1996 года, то есть спустя около трех лет после завершения грузино-абхазской войны, принесшей Абхазии независимость. Работает учителем истории в одной из московских школ. При этом позиционирует себя как политолог, и на этом поприще успел «прославиться», когда в 2018 году в качестве директора Центра мониторинга евразийских проблем ему пришлось принести извинения семье туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова и ему самому за то, что ранее сообщил о смерти главы Туркменистана.

По сведениям нашего источника в Москве, корреспондент REGNUM Борислав Агаджанов несколько дней обзванивал экспертов, желая добиться от них подобных комментариев…

Абхазский общественно-политический деятель и блогер Тенгиз Джопуа так сегодня выразил в беседе с «Эхом Кавказа» свое отношение к высказываниям Рубаева. Тот, по его словам, явно путает понятия «интеграция» и «инкорпорация», ибо об интеграции с Россией в Абхазии говорится постоянно. И продолжил:

«Ну, почему… Что значит «подлость»?.. Ну, давайте начнем с того, кто рассуждает на эту тему. Если он историк, то, наверное, должен знать что-то об истории Абхазии. Должен знать, через какие трудности пришлось пройти абхазскому народу, чтобы получить эту независимость. Это же не только война, это многолетняя борьба нескольких поколений абхазского народа. У Абхазии достаточно оснований держаться за свою независимость. И я думаю, что у самой Российской Федерации нет необходимости включать Абхазию в состав России, так как Абхазия более выгодна ей как независимое государство, как состоявшееся независимое государство, как член международного сообщества».

Многие наши политики и комментаторы, чтобы, как говорится, не тратить время попусту, ссылаются на Конституцию Абхазии. Но, как начал свой пост интернет-пользователь Апсырт Канджария, «Конституционный закон – это не закон природы, это всего лишь договор людей, живущих под одним флагом». Это действительно так, но давайте поставим вопрос по-другому, говорит Тенгиз Джопуа: а почему основатели современного абхазского государства сформулировали это положение в Конституции Абхазии? Наверное, это неспроста, наверное, это обусловили превратности исторической судьбы Абхазии последних двух веков. Достаточно вспомнить: если в середине девятнадцатого века население Абхазии было моноэтническим, абхазским, то через век, по всесоюзной переписи 1959 года, абхазы составляли всего 15 процентов населения Абхазской АССР.

И тут весьма уместно привести высказанный Алкснисом упрек абхазам: если, мол, по переписи 1989 года они составляли в Абхазии 18 процентов населения, а 46 процентов были грузинами, то теперь 51 процент являются абхазами, а грузины составляют около 18 процентов. Понимаю, говорит Джопуа, что таких, как Алкснис и Рубаев, историческая судьба абхазского народа волнует меньше всего, но хочется попросить их оглянуться вокруг себя и задаться вопросом: если в Абхазии абхазов 18 процентов, то это, по вашей логике, нормально? А если русских в РФ было бы 18 процентов, это тоже нормально? Или грузин в Грузии, поляков в Польше и так далее?

Что касается процитированного выше Апсырта Канджария, то большинство комментаторов восприняло его пространный пост как непонятный и отреагировало болезненно: «Апсик, что это я прочитал? Ты на что намекаешь, я не понял»; «Независимость не подлежит даже обсуждению». В итоге тот написал: «Отключу-ка комменты пока».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия