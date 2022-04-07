Новости
Глава МИД Грузии договорился с украинским коллегой продолжить тесную коммуникацию
Новый министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на полях конференции НАТО в Брюсселе переговорил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает SOVA. О содержании короткой беседы глава МИД написал в своем Twitter.
«На министериале иностранных дел НАТО у меня была возможность провести короткую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы договорились, что продолжим тесную коммуникацию. Я еще раз подтвердил поддержку Грузии в отношении Украины».
Отношения между Тбилиси и Киевом, переживавшие в последние годы кризис, особенно ухудшились на фоне российского вторжения в Украину. Одной из причин стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что его страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Вскоре после этого, 5 апреля, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что «россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии». Как считают в Киеве, на это дано разрешение сверху. В Тбилиси обвинения назвали ложью.
Другие новости дня
ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека из-за войны с Украиной.
В резолюции, которую вынесли на голосование, отмечаются грубые и систематические нарушения прав человека российскими военными на территории Украины во время боевых действий.
За исключение проголосовали 93 страны. Голоса против отдали 24 страны, среди которых Китай и Казахстан. 58 стран, включая Индию, воздержались. Для принятия решение требовалось две трети голосов из 193, без учета воздержавшихся. По данным Reuters, Россия предупредила, что голосование «за» или решение воздержаться будет рассматриваться как недружественный шаг.
Приостановка членства в Совете по правам человека случается редко. Последний раз такое происходило в марте 2011 года. Тогда была приостановлена деятельность Ливии в связи с насильственными действиями войск диктатора Муаммара Каддафи против участников антиправительственных выступлений.
Новость дополняетс
Грузия присоединилась к декларации ЕС о зверствах, совершенных Россией в Буче
Грузия присоединилась к Декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о зверствах, совершенных Россией в городе Буча и других городах Украины. Об этом пишет издание Civil.ge.
В декларации от 4 апреля говорится, что «российские власти несут ответственность за зверства, совершенные ими во время их фактического контроля над территорией. Они подчиняются международному праву об оккупации».
«Фотографии о гибели и жертвах большого числа мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры показывают истинный характер жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», – говорится в заявлении.
Согласно документу, к ответственности должны быть привлечены лица, совершившие военные преступления и другие серьезные нарушения, а также ответственные представители власти и военачальники.
«Мы полностью поддерживаем расследование прокурором Международного уголовного суда по военным преступлениям и преступлениям против человечности, а также работу Комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека», – говорится в заявлении.
Наряду с Грузией к декларации также присоединились страны-кандидаты в ЕС – Северная Македония, Черногория и Албания, а также Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Молдова.
Командир «Грузинского легиона»: «Всех пленных мы передадим украинской стороне»
«Грузинский легион» отрицает причастность к распространенной в интернете видеозаписи предположительного расстрела российского военного. Командир батальона Мамука Мамулашвили говорит, что ни один из его бойцов не знает человека, появившегося в кадрах, несмотря на обвинения российских СМИ.
В интервью грузинской службе Радио Свобода Мамулашвили также прокомментировал информацию о том, что он якобы отдал приказ не брать в плен российских военнопленных. Командир батальона говорит, что его слова были вырваны из контекста:
«Всех пленных мы передадим украинской стороне. Если бы я имел в виду, что мы кого-то убиваем, я бы прямо сказал, что мы убиваем пленных. Просто вырвали всё из контекста, я не сомневался, что российские СМИ так и поступят. Что касается видеозаписи, возможно, это российский фейк, и там вовсе нет украинцев».
Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.
Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей.
В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот – грузин. По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчина – Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. Утверждается также, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.
О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл. Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.
В Тбилиси может появиться площадь Героев Украины
Одна из площадей в грузинской столице может получить название «Героев Украины». Об этом стало известно по итогам встречи мэра Тбилиси Кахи Каладзе со временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.
Как сообщили в посольстве Украины в Грузии, Каладзе выразил готовность в сотрудничестве с сакребуло Тбилиси (городское собрание) проработать данный вопрос.
Отметим, что часть жителей грузинской столицы, а также оппозиционные партии требуют изменить название Московского проспекта в Тбилиси.
Каладзе и Касьянов также обсудили тему оказания помощи беженцам, которые из-за войны покинули Украину и прибыли в Грузию.
За месяц войны Кадыров 26 раз заявил о скором взятии Мариуполя
С 4 марта глава Чечни Рамзан Кадыров 26 раз заявлял в своем Telegram-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.
Вот некоторые из постов чеченского политика, ставшего ключевым ньюсмейкером российской военной агрессии:
"Ещё раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно…Ещё раз говорю: вечером будет поздно!" (14 марта), "Мариуполь в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов" (15 марта), "в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней" (17 марта), "До полного освобождения Мариуполя осталось недолго" (31 марта), "Город удерживают российские силовые ведомства.. Осталось совсем немного и Мариуполь будет полностью очищен от бандеровских псов" (1 апреля).
Как пишут Кавказ.Реалии, после месяца непрекращающихся обстрелов и фактической блокады города, в котором разрушена большая часть зданий, украинские военные продолжают контролировать ряд районов Мариуполя.
"Его слова уже просто смешны. Кадыров продолжает тенденцию говорить ерунду. Это касается и его кадыровцев - они больше занимаются мародерством и снимают постановочные видео в тех районах, которые временно контролируют русские военные", - прокомментировали Кавказ.Реалии в обороняющем Мариуполь полку "Азов", входящем в состав Национальной гвардии Украины.
Мариуполь разрушен российскими военными на 90%, при этом временно захвачена часть двух районов, в других продолжаются бои, говорят в подразделении.
Кадыровцы ведут показательные бои для видео, "воюют то с пустыми зданиями, то с окнами, то со светофорами", отметил представитель "Азова".
- Большая часть публикуемых в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова видео о якобы захвате украинского Мариуполя сняты в Левобережном районе города, который расположен ближе всего к российской границе. Как утверждается, на большинстве видео об успешных захватнических операциях кадыровцы находятся на территории сквера Казачества
- Ранее украинские власти назвали кадыровцев причастными к массовым убийствам мирных жителей в городах Буча, Гостомель и Ирпень. В частности, в списке наименований 13 российских подразделений, который опубликовал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, фигурирует 141 специальный моторизованный полк им. Кадырова.
- В боях на территории Украины были замечены люди из окружения Кадырова, в которых обвиняют в причастности к громким политическим убийствам. В частности Руслан Геремеев, подозреваемый в организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, а также Усман Мамадиев, которого считают предполагаемым убийцей чеченского блогера Имрана Алиева, известного также под именем Мансур Старый.
Европарламент призвал ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России
Европарламент призвал Совет ЕС ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с российской агрессией в Украине. Соответствующая резолюция была принята 7 апреля.
Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 – воздержались, сообщает DW.
В резолюции высказывается "негодование и возмущение" по поводу "зверств, о которых сообщалось, включая изнасилования и внесудебные казни гражданских лиц, насильственное перемещение, мародерство, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские заведения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также стрельбу в гражданских лиц, пытающихся покинуть зоны конфликта по заранее согласованным гуманитарным коридорам, которые совершались Вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча".
Кроме того, евродепутаты поддержали отключение всех российских банков от системы сообщений о финансовых переводах SWIFT и запрет всем судам России заходить в территориальные воды и порты ЕС.
Активисты покрасили в кровавый цвет бассейн на вилле Владимира Соловьёва
В Италии в среду активисты бросили красный краситель в бассейн на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо. Другой его дом попытались поджечь неизвестные. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Соловьёв и его семья владеют несколькими домами в престижном районе Италии. Дом в Пьянелло-дель-Ларио был разрисован красной краской, на входе появились надписи на английском "Убийца" и "Нет войне". Бассейн окрасился в цвет, напоминающий цвет крови. Другой дом ведущего, расположенный в Менаджо в 16 километрах от первого, попытались поджечь с помощью покрышек. Они были потушены вызванными на место пожарными.
Оба инцидента расследуют карабинеры, исполняющие в Италии функции национальной полиции. Мэр Менаджо Микеле Спаджари сказал, что в последний раз Соловьев был там летом 2021 года. Всё имущество в Италии россиянина было арестовано в начале марта в рамках введённых против него санкций.
Как попасть в Грузию: памятка для граждан Украины
Грузия принимает украинских беженцев, которые вынуждены покинуть страну из-за войны с Россией. Ряд порталов, в том числе агентство УНИАН публикует памятку для беженцев: «Как попасть в Грузию из Украины».
Как сообщалось ранее, авиакомпания Wizz Air предоставляет украинцам, бегущим от войны, бесплатные авиабилеты. Wizz Air сейчас выполняет рейсы в грузинский город Кутаиси из пяти городов Польши – Варшавы, Кракова, Гданьска, Катовице и Вроцлава. Билеты можно забронировать на специальной странице: https://wizzair.com/#/rescue
Чтобы получить бесплатный билет, необходимо ввести номер загранпаспорта или ID-карты, и предъявить паспорт при регистрации. Бесплатный тариф включает только ручную кладь. Билеты с багажом обойдутся примерно в 45-70 долларов.
Платные авиабилеты можно купить у компании LOT Polish Airlines. Стоимость билета в одну сторону составляет примерно 220 долларов.
Правила въезда в Польшу довольно простые, не обязательно даже иметь загранпаспорт. Эвакуироваться в Польшу можно на своем автомобиле или на эвакуационных поездах. Также украинцам помогают уехать в Telegram-каналах «Перевозки в Польшу», «Помогаем уехать» и «Евакуація з України».
По Грузии украинцы могут бесплатно перемещаться на поезде. Чтобы получить бесплатный ж/д билет, необходимо предъявить паспорт на кассе. Купить билеты на поезд по Грузии онлайн можно на сайте Georgian Railway.
И детям, и взрослым для въезда в Грузию нужен загранпаспорт. Заполнять онлайн-форму не нужно. Также необходим документ о вакцинации или негативный ПЦР-тест за 72 часа до въезда. Для въезда с животными требуется ветеринарный паспорт, чип и ветеринарное свидетельство №1, оформленное за 5 дней до прибытия.
В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев из Украины. Чтобы взять участие, необходимо заранее оставить заявку на сайте. Также действует бесплатная горячая линия 0 800 800 909.
В этом Telegram-канале украинским беженцам помогают найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь в Грузии. Также запущен специальный сайт http://dopomoga.ge/
Грузинская некоммерческая организация Inclusive Practices помогает детям с ограниченными возможностями и их семьям в Грузии, предоставляет психологическую помощь. Связаться с ними можно по номеру +995579094761 (Viber, WhatsApp, Telegram).
Полезные ссылки и материалы о Грузии размещены в Telegram-канале Николая Левшица.
- По информации Национальной администрации туризма Грузии, в марте текущего года Грузию посетили 6375 граждан Украины, в январе-марте – 27 607.
Латвия запретила гражданам России получать вид на жительство за инвестиции
Сейм Латвии запретил российским и белорусским гражданам получать вид на жительство за инвестиции в экономику страны. Поправки к закону "Об иммиграции" приняты единогласно. Об этом 7 апреля пишет интернет-издание Delfi.
Законодательство страны позволяет приобретать вид на жительство в ней, например, за покупку недвижимости. К марту 2021 года программой воспользовались около 10 тысяч граждан России, — рассказывал расследовательский проект OCCRP. Россияне составляли подавляющее большинство участников программы получения "золотой визы", — отмечалось в материале.
В феврале об отмене программы выдачи “золотых виз” сообщила Великобритания, где виды на жительство получали многие российские миллиардеры и топ-менеджеры. В 2020 году программу закрыл популярный у российских бизнесменов Кипр. В марте Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать полученные за инвестиции паспорта у россиян, попавших под санкции, и полностью отменить такие программы.
Законопроект, принятой латвийским Сеймом, полностью запрещает российским и белорусским гражданам получать первичные виды на жительство до 30 июня 2023 года. Исключения будут сделаны для членов семей граждан Евросоюза, резидентов Латвии и их пожилых родителей, а также для сотрудников переместившихся в страну компаний и просителей убежища.
В Брюсселе отмечен прогресс на переговорах лидеров Армении и Азербайджана
Лидеры Армении и Азербайджана договорились начать разработку двустороннего «мирного договора» и создать совместную комиссию по демаркации армяно-азербайджанской границы в ходе новых переговоров в Брюсселе, которые прошли в среду при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
«Мы все вместе решили начать конкретный процесс, подготовить возможный мирный договор и рассмотреть все необходимые элементы для такого договора», – сказал Мишель журналистам в среду вечером после трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая длилась более четырех часов.
«Я уверен, что сегодня вечером мы сделали важный шаг в правильном направлении. Это не значит, что все решено. Но это означает, что мы добились прогресса», – заявил Мишель, который назвал трехстороннюю встречу «отличной и очень продуктивной».
В письменном заявлении, опубликованном вскоре после этого, Мишель заявил, что Пашинян и Алиев обязались «быстро двигаться» к всеобъемлющему договору, призванному урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Они поручат своим министрам иностранных дел «поработать над подготовкой» такого договора, добавил председатель Европейского совета.
Пресс-служба правительства Армении подтвердила это в сообщении о переговорах, пишет Радио Азатутюн.
Перед переговорами в Брюсселе в Баку заявляли, что хотят, чтобы мирный договор с Арменией основывался на пяти элементах, включая взаимное признание территориальной целостности друг друга. Пашинян публично заявлял, что это в принципе приемлемо для Еревана, чем вызвал критику со стороны армянской оппозиции, обвиняющей его в том, что он готов признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на прошлой неделе, что Ереван также поднимет вопрос статуса Нагорного Карабаха перед азербайджанской стороной. В заявлении правительства Армении по поводу переговоров в Брюсселе этот вопрос не упоминается.
Шарль Мишель заявил после переговоров, что обе стороны теперь лучше понимают возможные параметры соглашения. Однако он не стал вдаваться в подробности.
Высокопоставленный представитель Евросоюза также сообщил, что Алиев и Пашинян договорились до конца апреля создать двухстороннюю комиссию по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и «обеспечению стабильной ситуации по безопасности вдоль и вблизи границы».
Лидеры Армении и Азербайджана уже договаривались о создании такой комиссии во время переговоров в ноябре 2021 года в Сочи, которые принимал президент России Владимир Путин. Тогда ожидалось, что российские официальные лица примут активное участие в работе комиссии. После переговоров в Брюсселе пока нет ясности в вопросе того, будет ли Россия принимать какое-либо участие в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы.
Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина
Кремль впервые официально признал Катерину Тихонову и Марию Воронцову, в отношении которых накануне США ввели санкции, дочерьми Владимира Путина.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина, и "сделает это так, как посчитает необходимым".
Президент России ранее не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Катерина Тихонова являются его дочерьми.
Вчера Соединённые Штаты объявили новый пакет ограничительных мер в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка, а также ряда высокопоставленных чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Путина в связи с российской агрессией в Украине.
Однако в опубликованном министерством финансов США санкционном списке имён Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерьми Путина, первоначально не было. Вечером в среду было опубликовано дополнение к списку, содержащее две фамилии – Воронцовой (она же Фаасен и Путина), родившейся 28 апреля 1985 года в Ленинграде, и Тихоновой (она же Шамалова и Путина), родившейся 31 августа 1986 года в Дрездене.
Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.
Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.
Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.
Югоосетинские кандидаты в президенты считают Путина образцом для подражания
Информационное агентство «Рес» в преддверии выборов 10 апреля опубликовало интервью с кандидатами на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Их, в частности, спросили о том, кто из мировых лидеров является для них образцом для подражания. Почти все кандидаты сошлись во мнении, что это – президент России Владимир Путин.
Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что Путин «является примером для подражания в качестве политика и человека, который берет на себя ответственность за судьбу не только России, но многих других стран, которые нуждаются в его поддержке».
«Он – образец дальновидного и ответственного лидера, умеющего обозначить приоритетные задачи и повести за собой страну для их достижения. Думаю, многие мировые лидеры хотели бы иметь такую же способность хладнокровно и взвешенно решать любую сложную проблему в интересах своего государства», – сказал Бибилов.
Кандидат Александр Плиев считает, что Путин – «человек, который безмерно любит свою родину, понимает проблемы и чаяния народа, посвящает ему свою жизнь и деятельность, чтобы поднять уровень жизни в Российской Федерации, престиж своего государства».
«Такого лидера за последние практически 50 лет мир не видел», – добавил Плиев.
Кандидат Дмитрий Тасоев, отвечая на вопрос, назвал имена Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Для Алана Гаглоева образцы для подражания – Владимир Путин и экс-премьер Израиля Голда Меир.
Лишь Гарри Мулдаров не назвал фаворита, заявив, что для него нет понятия «образец подражания».
«В первую очередь любой президент должен быть предан своему народу и стране, должен быть честным и волевым человеком, который работает во благо своего государства. И я уважаю каждого такого лидера», – сказал Мулдаров.
Журналисты «Новой газеты» создали новое издание «Новая газета. Европа»
Журналисты "Новой газеты", которые были вынуждены покинуть Россию, создали новое издание "Новая газета. Европа".
Отмечается, что это не филиал "Новой газеты", а самостоятельный и независимый проект. "Новая газета. Европа" расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности", – говорится в телеграм-канале издания. Главным редактором нового издания является бывший редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.
- 28 марта редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает выпуск издания на бумаге, на сайте и в соцсетях – как говорится в сообщении, "до окончания специальной операции на территории Украины". Это произошло после того, как редакция получила второе предупреждение Роскомнадзора – это позволяет ведомству обратиться в суд с ходатайством об отзыве у "Новой газеты" лицензии СМИ. Оба предупреждения связаны, как утверждается, с нарушением законодательства об "иноагентах".
- 1 марта редакция "Новой газеты" заявила, что издание продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Незадолго до этого Роскомнадзор под угрозой блокировки потребовал от российских СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только "официальную российскую информацию".
На частотах Euronews в России теперь вещает телеканал «Соловьев.Live»
В России на частотах, где ранее выходил канал Euronews , с 7 апреля начал работать новый телеканал "Соловьев.Live" журналиста Владимира Соловьёва, внесённого в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины.
Тематика канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.
Сайт телеканала Euronews был заблокирован в России 21 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генеральной прокуратуры. Ведомство утверждало, что Euronews публиковал недостоверную информация о так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях. На следующий день - 22 марта - сигнал телеканала был принудительно заменен на вещание "России 24".
Ранее Youtube заблокировал каналы "Соловьев.Live" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" из-за «нарушения условий использования сервиса. В конце февраля Евросоюз ввёл санкции в отношении журналиста из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". 14 марта украинские власти объявили, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск. Итальянские СМИ сообщали об аресте двух вилл Соловьёва на озере Комо.
- С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 800 информационных ресурсов, которые, по мнению Генпрокуратуры, распространяли фейки о действиях российских военных.
В Абхазии подписанта антивоенного обращения вызвали в СГБ
Подписанта антивоенного письма вызвали в СГБ самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщила эксперт Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, которая также подписала обращение с призывом остановить кровопролитие в Украине.
«Собираются вызвать и остальных», – говорит Кварчелия.
Она отмечает, что часть жителей Абхазии после опубликования антивоенного призыва «требуют вмешательства компетентных органов и расправы над теми, кто призывает к миру».
«Никогда не могла бы подумать, например, что в Абхазии, пережившей страшную войну, которую нам навязала Грузия, и в которой мы сумели защитить свою страну ценой огромных жертв, простой человеческий призыв к миру, обращенный ко всем сторонам конфликта, может вызвать у кого-то возмущение, доходящее порой до истерики», – пишет Кварчелия.
«В списке подписавшихся мать погибшего в Отечественной войне народа Абхазии! Может быть, я что-то пропустила, может быть, у нас уже переписали Конституцию, отменили свободу слова?!» – добавила она.
Как сообщалось ранее, призыв остановить войну в Украине, прозвучавший в коллективном обращении группы жителей Абхазии, вызвал весьма острую реакцию в обществе. Некоторые обвинили авторов письма в предательстве интересов стратегического партнера – Российской Федерации, а кое-то даже предлагал лишить их абхазского гражданства.
У стран НАТО возникли разногласия о том, как быть с Россией
Страны-члены НАТО разделились во мнениях по поводу того, как лучше выстраивать отношения с Россией в условиях войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. По словам собеседников газеты, НАТО ожидает, что конфликт будет "долгим и мучительным".
Страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и считают, что необходимы меры, которые "поставят Россию на колени". Сторонники жёсткого подхода опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.
В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российской армии.
В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о необходимости полной перестройки отношений Североатлантического союза с Россией, так как, по её мнению, основополагающий акт Россия – НАТО "мертв".
Ранее НАТО спрогнозировала подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий. По сведениям НАТО, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до аннексированного Крыма.
В конце марта Москва объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины и сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
В четверг представитель Пентагона сообщил о полном отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей Украины. "Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости", – сказал Джон Кирби.
Американский Сенат одобрил законопроект о ленд-лизе Украине
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Документ, выложенный на сайте Конгресса, был представлен ещё в январе, на фоне сообщений о подготовке Москвы к вводу войск в Украину. Его авторами стали 14 сенаторов-республиканцев, 6 демократов и один независимый член верхней палаты. Законопроект расширяет полномочия президента США в сделках о поставках военной помощи Украине.
Фактически он позволяет президенту отдавать в долг или в лизинг военное оборудование в обход экспортного контроля. Использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взыматься.
Теперь законопроект должна рассмотреть нижняя палата Конгресса. После этого он поступит на подпись к президенту.
NYT подтвердила подлинность видео убийства пленного россиянина
Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.
Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей. По многочисленным свидетельствам, их убивали российские военные. Россия категорически это отрицает.
Убийства российских пленных, по-видимому, стали результатом украинской засады на российскую колонну, которая произошла предположительно 30 марта, когда российские войска выходили из небольших городов к западу от Киева, которые в течение нескольких недель были местом боев. Ранее Минобороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах, пишет Радио Свобода.
На видео один из украинских военных дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего. Рядом лежат еще несколько пленных с белыми нашивками, у них связаны руки. На заднем плане видна бронемашина типа БМД-2 с символом «V». Украинских военных можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, они многократно повторяют «Слава Украине».
В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот –грузин, рассказывает портал СОВА.
По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчину опознали сами украинские военные. Это Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. При этом он не является членом «Грузинского легиона», о чем писали российские СМИ и Telegram-каналы. Они также утверждают, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.
О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл.
Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.
О том, что Хизанишвили воюет не в составе грузинского национального батальона, заявил и командир легиона Мамука Мамулашвили. На вопрос SOVA, совершают ли подобные действия добровольцы из «Грузинского легиона», Мамулашвили ответил, что лишь дал своим бойцам приказ не брать в плен российских оккупантов и кадыровцев, которые «вторглись в Украину и убивают женщин и детей». Как объяснил командир батальона, «если оккупантов убивать в бою, то они не станут военнопленными».
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства «любых неправовых действий» военнослужащих, их будут «нормативно возвращать в правовое поле». При этом он добавил, что максимально жёсткие действия украинцев к российским военнослужащим обусловлены «эмоциональным фоном».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных.
- Ранее журналисты The New York Times опубликовали расследование об убийствах мирных жителей в городе Буча российскими военными. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что тела мирных жителей на улицах появились в середине марта, то есть до ухода войск РФ из города.
В Минфине Грузии опровергли информацию о военных машинах на границе с РФ
Служба доходов Минфина Грузии опровергла информацию о передвижении десятков военных грузовиков через границу с РФ.
Ведомство распространило заявление, чтобы прокомментировать сюжет оппозиционного телеканала «Формула». Накануне он показал видео с колонной грузовых машин, снятое очевидцами на грузино-российской границе. На основании этих кадров авторы сюжета пришли к выводу, что в направлении «Верхнего Ларса» направляются «десятки единиц различных типов военной техники».
«За последнюю неделю 19 единиц грузовых транспортных средств марки КАМАЗ (невоенные), принадлежащих зарегистрированному в Армении юридическому лицу, въехали на территорию Грузии транзитом (из России в Армению) через ТПП «Казбеги», – говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что эти машины прошли регистрацию «в полном соответствии с грузинскими и международными таможенными правилами», передает агентство «Новости-Грузия».
В Минфине призывают СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации. Одновременно в заявление отмечается, что «все без исключения грузы – военные или двойного назначения – а также товары, указанные в санкционном списке, проходят строгий таможенный контроль на всех ТПП страны».
В Грузии зa cyтки ни oдин пaциeнт нe yмep oт кopoнaвиpyca
За прошедшие сутки в Грузии ни один пациент не скончался от COVID-19. Нулевой показатель смертности фиксируется впервые с 27 сентября 2020 года. Общее число жертв коронавируса за время пандемии в Грузии составляет 16 765.
За сутки в стране выявили 324 новых случая коронавируса. Накануне провели 22 625 тестов: PCR-тестов – 2205, экспресс–тестов на антиген – 22 420.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,43%, за последние 14 дней составляет 2,32%, за неделю – 1,9%.
Выздоровел еще 721 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 650 708, выздоровевших – 1 629 987.
Накануне возобновилась вакцинация препаратом Pfizer. За сутки вакцинированы от коронавируса 595 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 863 384.
Байден: «Санкции сведут «на нет» достижения экономики РФ за 15 лет»
Президент США Джо Байден в среду, выступая в Вашингтоне, прокомментировал новый пакет санкций против России в связи с вооружённым вторжением в Украину.
"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела прибавить за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в XXI веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы", – приводит слова Байдена "Голос Америки".
Президент упомянул и о частных корпорациях, уходящих с российского рынка.
Байден анонсировал введение новых санкций. "Мы расширяем список полностью заблокированных государственных компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине". Президент США упомянул и о санкциях против российских крупных бизнесменов.
В среду был опубликован новый санкционный список, в который вошли высокопоставленные российские чиновники, а также Сбербанк и Альфа-Банк и связанные с ними компании. В четверг ожидается публикация нового списка попавших под санкции корпораций.
Байден также сообщил о поставках Украине нового военного оборудования, в том числе противотанкового.
Как указывает "Голос Америки", аналитики прогнозируют, что результатом введенных Западом мер станет сокращение объема экономики РФ в этом году на 15 процентов.
Папа Римский поцеловал украинский флаг, привезённый из Бучи
Папа Римский Франциск в среду, выступая в Ватикане, вновь призвал к немедленному прекращению войны в Украине и упомянул о событиях в городе Буча под Киевом, которые он назвал массовой бойней.
Франциск поцеловал украинский флаг, который, по его словам, привезли во вторник из Бучи. "Этот флаг прибыл сюда с войны, из города-мученика Бучи, - сказал Франциск. – Сегодня с нами группа украинских детей, давайте поприветствуем их и помолимся вместе с ними". Несколько тысяч человек, присутствовавших на аудиенции, встретили слова папы аплодисментами. Понтифик пригласил украинских детей на подиум и подарил каждому шоколадное пасхальное яйцо.
По словам главы католической церкви, последние сообщения из Украины, вместо того чтобы вселять надежду на скорое прекращение войны, свидетельствуют о "новых зверствах". В особенности Франциск осудил убийства мирных жителей.
В Буче после отступления российских военных были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей. Точное число жертв пока не установлено, утверждается, что в братских могилах могут быть похоронены сотни людей. По многочисленным свидетельствам, жителей города убивали российские военные. Россия категорически это отрицает, обвиняя Украину и страны Запада в "провокации".
Ранее Франциск говорил, что не исключает своего приезда в Киев.
Всеукраинский совет церквей, объединяющий все крупнейшие религиозные организации Украины, включая Украинскую православную церковь Московского патриархата, в среду выступил с обращением, в котором призвал признать расправы над мирными жителями Киевской области "геноцидом украинского народа". Ранее этот термин употребил президент Украины Владимир Зеленский. В заявлении совета церквей говорится, что главы конфессий молятся за победу Украины, "падение человеконенавистнического режима в России" и "прозрение и покаяние ослеплённых пропагандой российских граждан".
Бибилов: Кокойты будет спецпредставителем Южной Осетии «на время проведения спецоперации РФ»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне провел встречу с экс-президентом Эдуардом Кокойты.
Как сообщил по итогам встречи Бибилов в своем Telegram-канале, Кокойты «станет специальным представителем Южной Осетии на все время проведения спецоперации РФ».
Отметим, что ранее Кокойты, не допущенный до президентских выборов, активно критиковал Бибилова и говорил о невозможности провести законные выборы 10 апреля.
Кокойты также заявлял, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия», так как они – «не пушечное мясо». После этих слов экс-президента стало известно, что часть конкрактников отказалась от участия в боевых действиях и вернулась в Цхинвали.
Бибилов теперь говорит, что несмотря на политические разногласия с Кокойты, они «будут служить одной цели – развитию и укреплению Южной Осетии».
Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться
«Очень важно, что мы с вами встретились. В первую очередь это важно для нашего общества, тем более перед выборами. Считаю, что политические деятели должны встречаться и обсуждать существующие вопросы. Не могу не поблагодарить вас за соучастие в судьбе наших ребят – участников спецоперации России на Украине. Этот вопрос беспокоит и солдат, и их родителей. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально минимизировать издержки, которые могли быть у них. Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться», – заметил Бибилов.
Сообщается, что Эдуард Кокойты выразил благодарность Анатолию Бибилову.
«Вами тоже было сделано немало для этих ребят, и хочу еще раз поблагодарить их за то, что прислушались к нашему мнению и не устроили акции. Они не принесли бы пользы. У нас есть достаточно ресурсов, чтобы отстоять позиции наших ребят, за такие поступки могли быть более жесткие наказания, это один из примеров, когда мы действуем совместно и приносим пользу нашему народу», – сказал Кокойты.
Он добавил, что необходимо пресекать разговоры о том, что «это не наша война».
«Спецоперация, в ходе которой Россия борется с националистами, в том числе и наша спецоперация, потому что Россия наш стратегический партнер. И эта беда может прийти и к нам», – добавил Кокойты.
На встрече он прокомментировал инициативу Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, заявив, что поддерживает «независимую Республику».
«Я сам за независимую Республику, за союзное с Россией государство. Но то что, референдум нужен, я понимаю, – это наша поддержка России. Крайне необходимо создать все условия для нашей интеграции с Россией, мы должны думать о глобальной безопасности», – сказал Кокойты.
Бибилов добавил, что референдум не стоит увязывать с президентскими выборами.
«Будущее нашего народа нельзя привязывать к выборам», – отметил югоосетинский лидер.
Ранее стало известно, что экс-президенты, в том числе Эдуард Кокойты вошли в инициативную группу по проведению референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала инициативную группу, в которую входят 26 общественных и политических деятелей, по проведению референдума о вхождении республики в состав России.
Представитель ЦИК Игорь Чочиев сообщил информагентству «Рес», что заседание Центризбиркома прошло в среду вечером, теперь, как только инициативная группа проведению референдума об объединении Южной Осетии с Россией получит свидетельство о регистрации, она может приступить к сбору подписей.
В составе инициативной группы – действующий глава республики Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек – политических и общественных деятелей, - отметил он.
Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения референдума в течение трех месяцев.
После окончания сбора подписей ЦИК проверяет все документы в течение 15 дней и направляет свое заключение президенту. Президент в течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в Верховный суд республики с соответствующим запросом.
Верховный суд проверяет соблюдение требований, предусмотренных Конституцией, и в течение 14 дней направляет президенту соответствующее решение, которое подлежит незамедлительному опубликованию. В случае положительного решения Верховного суда президент обязан назначить дату референдума в течение 10 дней. В случае отрицательного решения Верховного суда все процедуры прекращаются.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.