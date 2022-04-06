Киев и Тбилиси спорят об операции обхода

Полемика между украинскими и грузинскими политиками становится все жестче. В Киеве требуют от Грузии официальных доказательств того, что они не помогают России в обходе санкций. Власти Грузии такие требования считают оскорбительными и, в свою очередь, требуют от властей Украины доказать собственные претензии.

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически повторил претензии Главного управления разведки МО Украины в Грузии, по сути, обвинившего Тбилиси в создании контрабандных каналов в Россию через свою территорию. «Если бы Украина не оказывала давление на Грузию и другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано», – заявил глава МИД.

На заявление министра последовала серия ответных заявлений со стороны руководства правящей «Грузинской мечты». По словам министра экономики Левана Давиташвили, пограничный и таможенный контроль в Грузии находится на самом высоком уровне, и правительство готово показать любой заинтересованной стране, как работает система, и убедиться, что все обвинения беспочвенны.

Политическое руководство «Грузинской мечты» повело себя не так сдержанно. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе назвал «оскорбительными» и «абсурдными» претензии властей Украины. По мнению политика, за подобными заявлениями стоят люди из «Нацдвижения», внедренные в систему безопасности Украины.

«Мы категорически требуем, чтобы соответствующие службы Украины представили какие-то доказательства оскорбительного обвинения против Грузии или же опровергли абсурдные заявления против страны-друга и партнера – Грузии. Уже очевидно, что в ближайшие дни мы увидим новую волну дезинформационной кампании и провокаций, направленных против Грузии, направленных на открытие второго фронта в Грузии. Почва для этого уже готовится, и заявления, сделанные украинским правительством против нашей страны, похоже, являются частью этой кампании», – подытожил Мдинарадзе.

Оппозиция призывает власть к большей взвешенности. По словам одного из лидеров «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, необходимо предпринять все возможное для преодоления противоречий с дружественной страной:

«Конечно, они (украинская сторона) также должны представить документы, чтобы все понимали, какие претензии у украинской разведки к Грузии. Но, поскольку имеет место скандал международного масштаба, конечно, правительство Грузии должно создать комиссию с участием наших международных партнеров, чтобы развеять все сомнения».

Между тем часть специалистов считает, что сам факт принципиального неприсоединения Грузии к санкциям против России дает Украине веский повод для подозрений. И сейчас Грузии следует не раздувать скандал, а предпринять конкретные действия, чтобы самой не оказаться под санкциями.

Бывший глава Нацбанка Георгий Кадагидзе говорит, что Грузия вполне может выполнять функцию перевалочной площадки для поставки запрещенных товаров в Россию. Для этого, по словам эксперта, достаточно регистрации грузинских фирм с участием массово хлынувших в страну россиян, которые займутся логистикой по переправке товаров в Россию. Кроме того, существует ряд косвенных признаков попыток обхода международных санкций, говорит Кадагидзе. Для снятия подозрений грузинским властям необходимо предпринять ряд конкретных шагов и в первую очередь создать специальную группу, которая будет контролировать следующие вопросы:

«Наблюдение за ростом импорта попавших под санкции товаров, контроль за динамикой грузооборота российско-грузинской границы, в том числе за перемещением транзитных грузов. Мониторинг экспорта со стороны недавно зарегистрированных компаний. Контроль над финансовыми потоками в Грузию со стороны России или ее союзников. Все выводы группы должны быть прозрачными для заинтересованных стран: Украины, Польши, Великобритании, США», – написал Кадагидзе в сети Facebook.

В свою очередь, бывший республиканец Давид Зурабишвили и вовсе считает, что декларативное неприсоединение Грузии к антироссийским санкциям делает необязательным для нее установление контроля за товарами двойного предназначения:

«Итак, как можно провезти такую продукцию в Россию? Очень просто: например, приехал сюда россиянин, зарегистрировал фирму, которая импортирует, скажем, компьютеры или чипы из Таиланда, а затем отправляет их в Москву. В этом случае, если Грузия не будет соблюдать международные санкции, вполне возможно, что эти продукты двойного назначения в полном соответствии с грузинским законодательством попадут в руки российской армии. Если принять во внимание, что по официальным данным 35 тысяч российских граждан прибыли в Грузию после начала войны и в Домах юстиции стояли очереди из россиян для регистрации фирм, то весьма вероятно, что среди них нашлись те, кто пытался отправить такую продукцию в Россию».

В этих условиях поведение властей порождает много вопросов, пишет Давид Зурабишвили. Либо правительство Грузии, демонстративно отказавшись от санкций против России, строго придерживается их, либо информация военной разведки Украины не лишена оснований. В последнем случае сама Грузия может оказаться под прессом санкций, прогнозирует эксперт.

Стратегические партнеры Украины и Грузии настоятельно призвали стороны к выработке компромисса. По словам посла США в Грузии Келли Дегнан, серьезные вопросы не должны решаться посредством средств массовой информации, так как разжигание скандала входит в интересы России. Поэтому настоятельная рекомендация посольства США направлена на решение этого вопроса по закрытым каналам. Аналогичную позицию обозначил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, по мнению которого, обвинения украинской военной разведки заслуживают серьезного внимания и стороны должны продолжить обмен информацией по этому вопросу.