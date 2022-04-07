Паата Имнадзе: «Корона вернется осенью»

С сентября 2020 года сегодня в Грузии впервые не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. Накануне в стране возобновилась вакцинация препаратом Pfizer. Процесс был приостановлен примерно на неделю после того, как у имевшихся вакцин истек срок годности. В то же время число прививающихся в последние месяцы крайне мало. Нужно ли прививаться, делать бустер-дозы и когда ожидать завершения пандемии? На все эти вопросы «Эхо Кавказа» ответил замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.

– Батоно Паата, сегодня у нас хороший день. За последние полтора года впервые у нас не было ни одной смерти от ковида. У вас есть короткий ответ на вопрос, закончилась пандемия или нет?

– К сожалению, пандемия еще не закончилась. Есть страны, где даже фиксируется подъем заболеваемости. В Южной Корее, в европейских странах – в Германии, в Австрии… Так что [ковид] так легко не отступит от нас.

– А этот подъем похож на предыдущие волны?

– Вероятнее всего, там [распространен] вариант «Омикрона» – BA2, который у нас стал доминирующим с января. Т.е. там первый вариант «Омикрона» сейчас сменил второй, по новому кругу сейчас идет, а мы это уже прошли.

– А какова ситуация у нас сейчас? Все показатели на минимальном уровне, как мы уже сказали, это первый день без смертей за долгое время. Можно сказать, что мы уже принесли свою жертву ковиду? Насколько я знаю, готовится серопревалентное исследование, одно из самых крупных за всю пандемию…

Официально у нас зарегистрирован где-то 1 миллион 600 тысяч случаев. Это значит, что половина населения переболела официально

– Официально у нас зарегистрирован где-то 1 миллион 600 тысяч случаев. Это значит, что половина населения [Грузии] переболела официально. Конечно, к ним добавляются случаи, которые не были диагностированы, когда люди не обращались [для проведения теста]. Скоро будут опубликованы результаты исследования: где-то процентов 80, а в некоторых регионах и больше, населения уже иммунизировано. Другими словами, они либо перенесли болезнь, либо вакцинированы, либо и то и другое вместе.

– Батоно Паата, надо прививаться? И что насчет бустеров? Надо ли делать четвертую прививку?

– К сожалению, у нас и привитых мало – всего около 43% от взрослого населения. Еще меньше тех, кто получил бустер. Именно поэтому, к сожалению, у нас столько людей погибло. Хоть и летальность – это сколько человек из 100 заболевших скончались – составляет где-то 1%. Это неплохой показатель, если сравнивать с другими странами. Но, к сожалению, для нашей страны, если считать по населению – сколько на миллион человек погибло от ковида, – тут мы находимся в лидерах. В Европе, например, на первом месте Болгария, потом идут Босния, Венгрия, Македония, Монтенегро, Хорватия, Чехия… Во-первых, это показывает, что, вероятно, в этих странах хорошая была регистрация всех случаев, в том числе смертей. Но я могу сказать, что среди этих стран только Чехия и мы, если считать на миллион жителей, тестировали больше всех.

Для нас сейчас самая большая проблема, чтобы те вакцинировались, кто вообще не прививались, а затем получили бустер-дозу. Ожидания такие, что корона вернется осенью

В то же время во всех этих странах охват вакцинации очень маленький. Это, к сожалению, и привело к тому, что столько наших граждан стали жертвами ковида. Нам никак не удалось переломить общественное сознание в плане вакцинации. Вы сами знаете, сколько там теорий заговоров, и что только не придумывали…

Что касается вакцинации четвертой дозой – например, в США уже рекомендуют ее для людей в возрасте и тех, у кого иммунитет слабый ввиду различных болезней.

Для нас сейчас самая большая проблема, чтобы те вакцинировались, кто вообще не прививались, а затем получили бустер-дозу. Ожидания такие, что корона вернется осенью.

– Осенью, не раньше?

– Пока никаких признаков, хоть я и сказал, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости, – но все-таки, я думаю, что мы защищены до конца лета как минимум. Если не появится какой-то новый вариант [коронавируса].

– А когда можно будет сказать, что пандемия закончилась? Есть ведь мнение, что в какой-то момент ковид должен стать сезонным заболеванием, как грипп. Когда это произойдет, можно будет считать, что пандемия подошла к концу?

– Я думаю, что к лету можно будет сказать, закончилась пандемия или нет.