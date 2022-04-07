«Абхазский район Краснодарского края» и другие воспоминания о Жириновском

Вчера спикер Госдумы России Вячеслав Володин оповестил о смерти председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Примечательно, что 25 марта он опроверг такое же сообщение, которое, однако, не подтвердилось и было объявлено однопартийцами Владимира Вольфовича «грязной провокацией желтой прессы». А вообще получается, что он, госпитализированный 2 февраля из-за последствий коронавируса, провел в клинике между жизнью и смертью более двух месяцев и умер, не дожив пары недель до своего 76-летия. А если добавить сюда долго обсуждаемое обстоятельство, что до того Жириновский то ли семь, то ли восемь раз вакцинировался, но это не помогло, то можно сказать, что информационная шумиха вокруг его ухода из жизни вполне соответствует той, которая сопровождала всю карьеру этого эпатажного политика. Два месяца его тяжелой болезни никак не дают возможности назвать кончину Жириновского неожиданной, и все-таки она представляется для многих таковой: ведь многие годы он так часто мелькал на телевидении и в других информационных ресурсах, поражая своей неукротимой энергией, что казалось, это будет продолжаться еще лет десять, не меньше.

СМИ и соцсети тут же откликнулись на смерть основателя и бессменного лидера ЛДПР. Вчера примечательный обмен мнениями завязался на странице одного моего фейсбучного друга, живущего в Москве. Приведу несколько выдержек:

« Персонаж был уникальный в российской политике. Чекистские уши торчали за ним с самого начала политической карьеры. Кто еще мог назвать партию оголтелых реваншистов и сторонников диктатуры с беснующимся эпатажным единоличным вождем либерально-демократической? …Со смертью Жириновского уходит целая эпоха, когда в политике большой вес имели люди, начавшие ею активно заниматься в 90-е»;

«Но это слишком… Об усопшем либо хорошо, либо никак»;

«Да, есть такое древнее этическое правило. Но обычно оно относится к словам на публику в дни прощания с покойным, тем более тех, кто его лично знал. Вот даже Зюганов, с которым они в политике жили как кошка с собакой, сегодня по телевизору сказал теплые слова. Но мы-то, в соцсетях, почему и зачем должны писать не то, что думаем?»;

«А мне его жаль. Ушла эпоха»;

«Очень яркий, харизматичный был человек»;

«Жириновский много сделал для оболванивания и дебилизации широких народных масс. Превратил политическую деятельность в балаган. Ему было позволено высказывать самые крайние идеи, о чем думала, но не могла говорить открыто правящая верхушка. Играл и паразитировал на самом низменном в человеке. Абсолютный циник, не имеющий никаких принципов, и абсолютно продажный деятель».

Столь же неединодушны были и отклики пользователей соцсетей в Абхазии:

«Это был глубокий и дальновидный политик!»;

«Это он так понравился Вам после того, как в 2016-м предложил сделать из Абхазии Абхазский район Краснодарского края, даже автономии не удостоив?»;

«Нет, но это особый вопрос, требующий отдельного разговора».

Попробую, не претендуя на полноту исследования, как говорится, пунктирно напомнить об истории посещений Абхазии Жириновским-политиком.

Первое, очень памятное многим и сегодня такое посещение относится к позднеперестроечному времени, когда на сцене театра Абхазской госфилармонии сидело трое приехавших из Москвы политика – маленький и говорливый председатель канувшей в Лету Консервативной партии СССР Лев Убожко – бывший советский диссидент и политзаключенный; крупный упитанный дяденька по фамилии Воронин, имени которого не могу вспомнить, и третьим был самый из них молодой, высокий и худощавый, рыжеватый, которого представили, давая ему слово: «Господин Жириновский». Помню ропот удивления, прокатившийся по переполненному залу, – настолько публика в Сухуме была тогда еще непривычна к этому слову, уже вернувшемуся в обиход в Москве. Жириновский оказался еще более говорлив, чем Убожко. Его тогда в СССР почти никто не знал, он еще не создал свою ЛДПР и не издал нашумевшую книгу «Последний бросок на Юг» с мечтами «омыть сапоги в Индийском океане», но уже убежденно излагал идеи о том, что надо ликвидировать национально-территориальное деление в стране и вернуться к «губерниям, которые были в Российской империи». Причем вместе с Польшей и Финляндией.

После выступлений заезжих политиков началось свободное общение с ними на сцене, на которую и я поднялся. Помнится, как стоявший где-то в углу сцены Воронин делился своими планами по аресту и интернированию Горбачева, а на Жириновского наседал известный и тогда и сейчас в абхазском обществе Батал Кобахия со словами: «Это фашистские взгляды».

А знакомый сухумский журналист вчера поделился со мной своими воспоминаниями. Когда он пришел брать в те дни интервью у Жириновского для Абхазского телевидения, тот ему сказал: «Когда мы придем к власти, то резко повысим финансирование для СМИ – чтобы они могли платить тем, у кого берут интервью».

Так или иначе, но в Абхазии Владимиру Вольфовичу понравилось, и через какое-то время недружественные для республики СМИ стали распространять информацию, что здесь он записал в свою партию сотни жителей горных сел, включая глубоких стариков. Вот так топорно создавалась эта партия, но это сходило ему с рук, в отличие от других новых политиков, что делает похожими на правду утверждения позднее того же Убожко: Жириновский был засланным казачком из спецслужб в лагерь демократических сил.

Не припомнить, чтобы во время грузино-абхазской войны он, в отличие от Сергея Бабурина, Константина Затулина, писателя Андрея Битова и других, как-то высказывался в поддержку Абхазии. Вот после войны, в годы блокады Абхазии странами СНГ, о чем вчера с благодарностью написал в «Фейсбуке» Герой Абхазии Аслан Кобахия, – да.

И апофеозом этого стало прибытие Жириновского в Абхазию на морском катере из Сочи в 2004 году. Сейчас это вспоминается даже с удивлением, но до признания Россией Абхазии любой приезд сюда российского политика, госчиновника воспринимался как огромная сенсация. А тот четырехдневный визит вице-спикера Госдумы состоялся после заявления президента Грузии Михаила Саакашвили, что если российские туристы рискнут поехать в Абхазию на катере, «нарушая международно признанные территориальные воды Грузии», по ним может быть открыт огонь. И когда в акватории Сухумского морпорта появился катер из Сочи с Жириновским, несколько десятков сухумцев, поджидавших его на пирсе, встретили морское судно рукоплесканиями. Потом представители руководства республики на том же пирсе устроили ему «хлеб-соль» с национальными яствами.

Я был очевидцем этой встречи, как и встречи на следующий день или через день Владимира Вольфовича с абхазской общественностью во все той же филармонии. И воспринимался он там тоже как настоящий герой – не побоявшийся угроз Саакашвили.

Но другом Абхазии он так и не стал. Просто, мне кажется, ему было это не нужно, а также противоречило его мировоззрению, складу ума и характеру. И когда прозвучали процитированные выше слова в сентябре 2016 года о включении Абхазии в РФ в виде района, они в республике многих не удивили. К тому времени таких пренебрежительных и враждебных высказываний в адрес Абхазии и абхазов от него накопилось уже немало.

Из того же ряда его высказывания по отношению к «инородцам», после которых его сравнивали с черносотенцем Пуришкевичем, заседавшим в Госдуме времен Российской империи. После оскорбительного высказывания в адрес казахского народа, в 2005 году прокуратура Казахстана объявила Жириновского персоной нон грата в этой стране. То же сделал в 2013 году парламент Киргизии после его заявления о том, что в счет погашения долга Киргизия могла бы отдать России озеро Иссык-Куль. В том же году в телеэфире Жириновский заявил, что рост численности населения на Северном Кавказе нужно контролировать, введя штраф за рождение более двух детей, а если само население региона не захочет рожать меньше, то регион следует обнести колючей проволокой. В 2002 году на совете Госдумы Владимир Жириновский заявил, что гражданство РФ надо давать только русским. В ответ депутат Борис Надеждин съязвил, что в таком случае Жириновскому получить гражданство России не получится. В ходе дальнейших прений по этому вопросу Жириновский прицельно метнул в Надеждина стакан…

Многие задумывались о том, в чем причина оглушительного успеха в 1993 году партии ЛДПР во главе с Жириновским на выборах в Госдуму, после которой он на три десятка лет прочно занял свою нишу в российской политике и шесть раз участвовал в президентских выборах в РФ. Очевидно, что Жириновский изначально «оседлал» обиды русского народа. Конечно, не один он был такой, но вкупе с его способностями манипулятора и популиста… Он прекрасно научился апеллировать к простейшим чувствам, хватательному инстинкту, баррикадному мышлению, нежеланию даже задумываться о существовании интересов каких-то других групп людей, кроме собственной. Его порой обвиняли в фашистских взглядах, но он, возможно, и не обижался, поскольку еще в 1992 на вопрос одной российской газеты о Гитлере ответил: «Это политический деятель Германии, которого мы видели немножко в искаженном свете. Конечно, некоторые дела и поступки Гитлера принесли вред Германии. Какие-то ультрарадикальные заявления сыграли против, а в целом его идеология ничего негативного в себе не содержит».

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