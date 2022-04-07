В Южной Осетии в это воскресенье, 10 апреля, пройдут выборы президента. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, определились ли они со своим выбором.

– Вы пойдете на выборы? Уже выбрали, за кого голосовать?

Нина: Не пойду. В первый раз в жизни я не пойду на выборы. Не знаю, кого из них выбрать, не вижу нормального кандидата. Я даже не смотрела дебаты, но слышала от девчонок, что Дима (Дмитрий Тасоев) более или менее нормально отвечает и говорит о своей программе. По моему мнению, среди них нет достойного. Мне уже за 60, так что я уже все и всех повидала. Я бы хотела видеть на этом месте человека, который бы действительно побеспокоился о нашей Южной Осетии. Не для себя, а для народа.

Ирина: Обязательно пойду. Этой мой гражданский долг. Определилась уже с выбором. Давно.

Тамара: Я иду на выборы, но я не определилась. Есть достойные кандидаты, я не могу выбрать между ними.

Зарина: Не знаю точно.

– А с выбором вы уже определились?

Зарина: Нет, у меня пока нет ответа, извините.

Сюзанна: Конечно, пойду. Выборы игнорировать нельзя никак.

– А с выбором уже определились?

Сюзанна: Да, определилась. Голосовать надо непременно. Непременно, потому что неправильно не голосовать.

Алана: Конечно, да. Определенно.

– Уже определились, за кого голосовать?

Алана: Да, с самого начала знала. Особенно когда начинаются дебаты, становится ясно. Даже до начала дебатов. Город маленький, все друг друга знают. Я понимаю, когда между двумя кандидатами не могут определиться, но когда вообще не знают, это как? Они что, совсем не следят за новостями? Не участвуют в политической жизни никак? Я думаю, нормальный выбор есть среди трех кандидатов.

Залина: К сожалению, нет. Еду на годовщину. Уезжаю завтра вечером, вернусь в воскресенье. Если успею, зайду.

– Уже определились, за кого голосовать?

Залина: Да.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия