«Ксенофобия, нацизм» – Захарова говорит, что Украина не хотела делиться борщом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине из года в год проводилась кампания по уничтожению неугодной литературы. По её словам, запрещались и кулинарные книги – из-за нежелания «делиться борщом».

«Все виды книг «пылали на кострах» – историческая литература, этнокультурная, религиозно-конфессиональная, детская. Даже кулинарные книги запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Он должен был принадлежать только одному народу и национальности. Чтобы он был общий, в каждом городе и регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет. На компромиссы идти не хотели. Это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», – сказала Захарова на брифинге 6 апреля.

Агентство УНИАН напоминает, что в 2019 году правительство России в Twitter назвало борщ «одним из самых известных и любимых русских блюд и символом национальной кухни».

Министерство культуры Украины в ответ приняло решение о признании блюда частью национального культурного наследия.

После этого Москва дала понять, что её эти кулинарные инициативы Киева не устраивают. В статье российского правительственного издания «Российская Газета» украинский шаг назвали «новым основанием для международного скандала».